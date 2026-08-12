El sueño, ¿una posible herramienta de detección temprana para el Alzheimer?

La frecuencia de microdespertares nocturnos se asocia con mayor riesgo genético de Alzheimer en adultos mayores según un estudio en Bélgica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El sueño, el Alzheimer, el riesgo genético y los microdespertares quedaron vinculados en un estudio de la Universidad de Lieja que sugiere una vía para detectar antes la vulnerabilidad a la enfermedad neurodegenerativa, incluso antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria.

La investigación halló que, entre adultos sanos de mediana edad, una mayor frecuencia de despertares nocturnos breves se asocia con una mayor predisposición genética, un vínculo que no apareció en adultos jóvenes.

PUBLICIDAD

El trabajo analizó a más de 500 personas sanas y comparó dos grupos de edad: adultos de 18 a 31 años y participantes de 50 a 69 años. Según el estudio, la asociación entre riesgo genético y fragmentación del sueño solo se observó en el grupo de mayor edad, pese a que sus integrantes no presentaban signos clínicos de la enfermedad.

El estudio detectó que solo en personas de 50 a 69 años la fragmentación del sueño refleja mayor riesgo poligénico de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue realizado por científicos de GIGA Neurosciences de la Universidad de Lieja con apoyo de la Stop Alzheimer’s Foundation y fue publicado en la revista Sleep. La investigación parte de una pregunta precisa: si algunos indicios de la enfermedad pueden manifestarse de manera sutil durante el sueño mucho antes de los síntomas cognitivos.

PUBLICIDAD

Para responderla, los investigadores calcularon el riesgo poligénico de desarrollar Alzhéimer en más de 500 individuos sanos. Ese indicador resume en una sola cifra la influencia combinada de múltiples variantes genéticas sobre la probabilidad de desarrollar una enfermedad, aunque el propio trabajo aclara que ese riesgo sigue siendo bajo y no permite predecir qué persona desarrollará el cuadro.

Recientemente, otro estudio de UT Health San Antonio demostró que dormir de forma habitual nueve o 10 horas por noche se asoció con niveles más altos de p-tau 181, una proteína vinculada al Alzheimer, lo que sugiere que el sueño prolongado podría funcionar como una señal temprana de procesos neurodegenerativos, aunque no demuestra que cause la enfermedad.

PUBLICIDAD

Qué descubrió el estudio en relación al sueño y Alzheimer

El locus coeruleus es una pequeña región cerebral vinculada a la vigilia y la regulación del sueño según los científicos belgas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado central fue directo: en los participantes de 50 a 69 años, cuantos más microdespertares nocturnos registraban, mayor era su riesgo genético de Alzhéimer. En los adultos de 18 a 31 años, en cambio, no se detectó esa relación.

Los microdespertares son períodos muy breves de actividad cerebral que no llegan a despertar por completo a la persona, pero sí pueden alterar el ciclo de sueño. Puneet Talwar, investigador del laboratorio GIGA ULiège, explicó: “Estos microdespertares no son insignificantes. Ciertos perfiles podrían favorecer la acumulación de proteínas implicadas en la enfermedad de Alzhéimer y estar asociados con una mayor vulnerabilidad”.

PUBLICIDAD

Esa conclusión no equivale a una herramienta diagnóstica individual. El propio estudio subraya que se trata de asociaciones estadísticas que todavía necesitan confirmación y que, en esta etapa, no permiten anticipar si una persona concreta desarrollará la enfermedad.

Los científicos también centraron parte del trabajo en el locus coeruleus, una pequeña región del tronco encefálico del tamaño aproximado de un grano de arroz, vinculada con la vigilia, la atención y la regulación del sueño. Gilles Vandewalle, codirector de la plataforma tecnológica GIGA CRC In Vivo Imaging e investigador del Fondo Nacional de Investigación Científica en ULiège, dijo: “Esta región es difícil de observar, pero parece desempeñar un papel en los mecanismos tempranos vinculados a la enfermedad”.

PUBLICIDAD

El cerebro y la calidad del sueño

Los microdespertares son períodos breves de actividad cerebral que pueden alterar el ciclo del sueño sin despertar completamente a la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo trabajo se apoya en resultados preliminares obtenidos en 2025 con un escáner de resonancia magnética de 7 teslas instalado en la plataforma de la universidad. En esa investigación anterior, el equipo logró analizar en detalle el locus coeruleus y mostrar que la calidad del sueño, incluida la rapidez para dormirse y la profundidad del descanso, estaba relacionada con el estado del tronco encefálico desde la juventud.

Ese estudio también encontró que el funcionamiento adecuado de esa región dependía de la calidad del sueño REM, una fase relevante para la memoria. El interés por el locus coeruleus radica además en que figura entre las primeras zonas donde aparecen depósitos anormales de proteínas, a veces desde la adolescencia, aunque el alcance de ese hallazgo todavía no está completamente aclarado.

PUBLICIDAD

Para los autores, la combinación de estas observaciones abre nuevas posibilidades de cribado y prevención. A largo plazo, el análisis del sueño podría complementar las herramientas utilizadas para identificar a personas en riesgo antes de la aparición de síntomas.

Los microdespertares podrían servir como indicador accesible de vulnerabilidad genética mucho antes de que surjan síntomas clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vandewalle resumió: “El sueño podría convertirse en un marcador accesible para la identificación temprana de individuos vulnerables”. Lucie Leroux, responsable de actividades francófonas de la Stop Alzheimer’s Foundation, añadió: “Esta investigación muestra que el sueño no es solo un indicador de salud, sino también una posible palanca de intervención”.

PUBLICIDAD

Otra hipótesis que surge del trabajo es que mejorar la calidad del sueño podría ayudar a prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad en personas con predisposición genética. Por ahora, el hallazgo sigue en el terreno de la investigación básica.

La relevancia del tema también se mide por su impacto sanitario: el Alzhéimer afecta a más de 220.000 personas en Bélgica. Frente a esa carga, el estudio propone una pista para comprender mejor las etapas tempranas de la enfermedad, aunque sin convertir todavía el sueño en una prueba predictiva individual.

PUBLICIDAD