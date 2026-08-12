Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

La generación que nunca desconecta tampoco duerme

El uso del celular y las redes sociales durante la noche se asocia en adolescentes con menor descanso, despertares y postergación del sueño

Primer plano de teléfono inteligente sobre una mesa oscura con notificaciones en pantalla; al fondo, silueta desenfocada de adolescente con la cabeza entre las manos.
La conexión permanente con mensajes, videos y notificaciones impide que la noche funcione como un corte con la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La dificultad para dormir en la adolescencia ya no responde solo a horarios desordenados o a la presencia de pantallas en el cuarto. El descanso quedó atravesado por una conexión social permanente, con mensajes, videos, notificaciones y conversaciones activas cuando el día ya terminó.

Para muchos adolescentes, el grupo sigue presente desde la cama a través del teléfono. Esa continuidad retrasa el inicio del sueño, suma activación mental y dificulta interrumpir el contacto.

PUBLICIDAD

La noche ocupada por el celular

El deterioro del descanso adolescente también responde a un cambio social. La disponibilidad continua frente al grupo de pares modificó los ritmos de desconexión y trasladó parte de la vida social al horario que antes quedaba reservado al sueño. Esa presencia no se reduce a mirar una pantalla: incluye expectativa de respuesta inmediata, participación constante y circulación continua de contenido.

Datos de Estados Unidos muestran ese patrón con claridad. Un estudio de JAMA sobre 657 adolescentes encontró que más de la mitad usó el teléfono entre la medianoche y las 4 de la madrugada al menos una vez durante el período analizado. El trabajo registró además un promedio de 50 minutos de uso del smartphone entre las 22 y las 6 en noches durante la semana escolar .

PUBLICIDAD

Un niño en la cama a oscuras sostiene un teléfono celular encendido. La luz de la pantalla ilumina su rostro en primer plano y parte de la habitación.
The Conversation advirtió que los problemas de sueño en adolescentes no se explican solo por la luz azul de las pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de ese hallazgo no se limita a la duración del uso, sino a la franja horaria. El período entre la medianoche y la madrugada coincide con el tramo en el que el sueño debería sostenerse con mayor continuidad. Según expertos, la exposición a notificaciones, redes y contenido nocturno puede no solo retrasar la hora de dormir, sino también interrumpir el descanso una vez iniciado.

Cuando el problema no es solo la luz azul

La luz azul forma parte del problema, pero no lo explica por completo. La alteración de la melatonina —hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia— representa uno de los mecanismos involucrados. A eso se suma la activación cognitiva y emocional que provocan las plataformas, los juegos, los intercambios sociales y las alertas del teléfono. Esa combinación dificulta conciliar el sueño y retomar el descanso después de un despertar.

Otra evidencia reciente aportó un dato complementario. Un resumen científico publicado en Sleep mostró que, en las noches en que los adolescentes usaban más el smartphone antes de acostarse, también aumentaba la probabilidad de un uso nocturno más prolongado. En esa muestra, el uso tardío promedió 46,74 minutos por noche.

La relación también apareció en el análisis de cada participante. En las noches con 20 minutos extra de uso antes de dormir, el uso nocturno posterior aumentó entre 8 y 9 minutos. Ese patrón indica que revisar el teléfono antes de acostarse no siempre queda acotado a un momento breve y puede extender la activación hasta más entrada la madrugada.

Vista lateral de una joven en la oscuridad de su cama, mirando fijamente la pantalla iluminada de un teléfono móvil que sostiene con ambas manos.
Según un estudio, en las noches en que los adolescentes usaban más el smartphone antes de acostarse, también aumentaba la probabilidad de un uso nocturno más prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

FOMO, presión social y descanso alterado

Otro factor relevante es el FOMO, sigla en inglés de fear of missing out o temor a perderse lo que otros hacen o comentan. En la adolescencia, esa percepción adquiere más peso por la importancia de la pertenencia al grupo. El resultado es una vigilancia social extendida, incluso en horarios que requieren desconexión.

Una revisión que reunió estudios de Europa y Norteamérica vinculó el uso intenso o problemático de redes sociales con menor duración del sueño, horarios de acostarse más tardíos y mayor jet lag social, es decir, el desajuste entre el reloj biológico y los horarios impuestos por actividades como la escuela. Un metaanálisis posterior también encontró una asociación entre uso problemático de redes sociales y más problemas de sueño en jóvenes.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño indica que los adolescentes necesitan entre 8 y 10 horas de sueño por noche de forma regular. Ese rango funciona como referencia clínica para evaluar cuándo el uso nocturno del teléfono empieza a recortar descanso en una etapa clave del desarrollo.

Temas Relacionados

AdolescentesSueñoSmartphoneredes socialesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papel del ejercicio en el Parkinson: por qué los especialistas lo consideran cada vez más importante

El análisis, basado en evidencia en parte preclínica, explora cómo moléculas liberadas por el músculo durante la actividad física podrían modular la inflamación y la supervivencia neuronal; advierten que se requieren ensayos grandes en personas

El papel del ejercicio en el Parkinson: por qué los especialistas lo consideran cada vez más importante

Los ojos también pagan el precio de una mala alimentación

Instituciones médicas llevan años estudiando qué compuestos inciden en el funcionamiento de las principales estructuras de la visión

Los ojos también pagan el precio de una mala alimentación

El estrés infantil deja una “cicatriz” en el cerebro: cómo afecta el ADN de las neuronas

Investigadores de las universidades de Washington y Princeton hallaron una marca física que explica la relación entre la adversidad en la niñez y el riesgo de trastornos del ánimo en etapas posteriores

El estrés infantil deja una “cicatriz” en el cerebro: cómo afecta el ADN de las neuronas

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

El evento destacó iniciativas innovadoras y testimonios que transforman la experiencia sanitaria en el país, con proyectos que apuestan por la empatía y la transformación de la atención médica

Cómo fue la emotiva entrega de los premios Afectivo-Efectivo 2026: el reconocimiento a la mirada humana en salud

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

Un equipo del Reino Unido, Japón e Israel analizó las primeras vocalizaciones de una pequeña especie asiática y descubrió patrones estadísticos equivalentes a los que utilizan las personas al comunicarse. La investigación, difundida por Science Advances, desafía creencias previas sobre las características exclusivas del habla en nuestra especie

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

DEPORTES

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Los lazos silenciosos que mantuvo Jorge Messi con Newell’s y el viejo deseo de Leo que sigue pendiente

De la ferretería de Sarandí a la cumbre del fútbol: un nuevo libro revela facetas desconocidas de la vida y el recorrido de Julio Grondona

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

TELESHOW

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

INFOBAE AMÉRICA

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Tiroteo en Bondi Beach: la Fiscalía sumó más de 800 testigos contra el terrorista Naveed Akram y aún analiza pruebas

El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán