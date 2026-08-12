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Uruguay registró cuatro homicidios en pocas horas y un hombre sobrevivió por tercera vez a un ataque a tiros

Los episodios ocurrieron en Montevideo, Colonia y Rivera, donde además murió un niño de ocho años tras recibir un disparo

Homicidio en Flor de Maroñas, en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
Homicidio en Flor de Maroñas, en Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)
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La noche del lunes y el martes volvieron a ser jornadas violentas en Uruguay. Con pocas horas de diferencia hubo cuatro homicidios en distintos puntos del país, un ataque a disparos a un hombre al que intentaron asesinar por tercera vez y el fallecimiento de un niño de ocho años, en el departamento de Rivera, limítrofe con Brasil.

Un hombre de 59 años fue asesinado en el barrio periférico Flor de Maroñas en la tarde-noche de este martes, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. La víctima había tenido un incidente previo con otro individuo, de acuerdo a los datos primarios. Cuando la Policía llegó al lugar encontró al hombre tendido en una zanja. El lugar del crimen era un descampado y ocurrió en una zona de difícil acceso.

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La víctima recibió dos impactos de bala. En el lugar se registran tiros de manera constante. Un perro, por ejemplo, había sido asesinado la noche anterior, consignó Canal 4. “Empezaron a tirar con fusiles para acá a las cuatro de la tarde. Es injusto esto. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar así?”, dijo una vecina entrevistada por el noticiero Telenoche. La mujer recordó que hacía poco tiempo habían prendido fuego un auto.“Se quieren quedar con el barrio”, dijo entre lágrimas la mujer.

Policía Científica de Uruguay en escena del crimen (Archivo/Captura Telemundo/Canal 12)
Policía Científica de Uruguay en escena del crimen (Archivo/Captura Telemundo/Canal 12)

Fue el cuarto homicidio registrado en el país en menos de 24 horas y el tercero en Montevideo.

Otro de los crímenes ocurrió pasadas las dos de la tarde. Una camioneta ocupada por dos jóvenes se detuvo por el semáforo y, a su lado, frenó una moto con dos ocupantes. Estos comenzaron a disparar, informó Canal 12. El conductor pretendió seguir la marcha, pero estaba herido.

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La camioneta terminó chocando a varios autos. El fallecido tenía 23 años.

En el barrio periférico Peñarol, en tanto, un joven de 20 años fue asesinado en un ataque con cerca de 30 disparos. La víctima había recibido seis disparos en el torso y uno en el hombre. Los vecinos dijeron haber escuchado el sonido de una moto a alta velocidad antes y después de efectuadas las ráfagas de disparos.

La víctima no tenía antecedentes penales pero sí indagatorias por hurto y daños.

En Carmelo, en el departamento de Colonia, un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en el pecho en la noche del lunes.

Además, en Rivera (al norte del país), murió un niño de ocho años que había recibido un disparo de un rifle de aire comprimido. El proyectil le había entrado en el ojo. Las causas en las que se dio el disparo están siendo investigadas. Su familia lo encontró en su cuarto, herido, después de sentir un ruido. La Policía local informó que los familiares actuaron de forma rápida.

Tres intentos de asesinato a un mismo hombre

Un ataque a disparos se registró en la Ciudad Vieja, en el casco histórico de Montevideo, a metros del hospital público Maciel. Los atacantes circulaban en un auto y dispararon a dos hombres que caminaban cerca del centro de salud. Generaron varios daños en autos que estaban estacionados en la calles, informó Teledoce.

Ataque a balazos a hombre frente a un hospital (Captura Telemundo/Canal 12)
Ataque a balazos a hombre frente a un hospital (Captura Telemundo/Canal 12)

Los atacantes no dieron con su objetivo: las víctimas resultaron ilesas.

El ataque iba dirigido a un delincuente de 27 años que habían intentado asesinar en septiembre de 2025, cuando el hombre recuperó la libertad tras estar preso en el Comcar. Esa vez, el hombre había quedado internado en estado grave. Esa vez, el intento de asesinato había ocurrido afuera del penal.

Este es el tercer ataque a disparos dirigido a este hombre. El 20 de julio, él y otros tres hombres que viajaban en una camioneta fueron baleados desde un auto.

La Policía trabaja en los casos en forma simultánea para intentar determinar quién está detrás de este conflicto.

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