Excoriaciones y eritema: qué dijo el médico que examinó a la joven que asesinó a su novio tras una discusión en Chaco

“En la parte superior izquierda de la espalda tenía eritema y excoriación, y del lado derecho solo eritema”, detalló el médico

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Este martes por la mañana, declaró el médico que examinó a Victoria Cantero, la joven de 25 años que está detenida acusada de haber asesinado a puñaladas a su novio, Julián Álvarez Guardia, de 29. El profesional confirmó que la imputada presentaba varias lesiones en el cuerpo, aunque aún resta determinar cuándo se produjeron.

Esta mañana, pasadas las 7.30, el médico se presentó ante la fiscal Ana González de Pacce y explicó que revisó a Cantero el pasado domingo 2 de agosto, día en el que falleció Álvarez. En primer lugar, detalló: “En la parte superior izquierda de la espalda tenía eritema y excoriación, y del lado derecho solo eritema”.

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En el tercio medio del brazo izquierdo, presentaba equimosis, mientras que en el pliegue del codo derecho tenía excoriación. De acuerdo a la declaración a la que accedió Infobae, en las rodillas también tenía eritema.

El profesional recordó el informe médico, donde indicaba que las lesiones eran “de varias horas de evolución y producidas por traumatismo con o contra elemento”, y aclaró que no necesariamente se trataba de golpes. “Uno puede apoyarse o golpearse solo, y en este caso puntual, las lesiones no son de gravedad y parecieran más como un ‘agarre o empujón’”, sostuvo.

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El profesional aclaró que las lesiones no son de gravedad

Al ser consultado sobre la compatibilidad de las lesiones con maniobras defensivas, el médico señaló que cree que a Cantero la sujetaron, ya que, de haber sido una agresión, serían “más graves” y “en otra parte del cuerpo”.

En un primer momento, familiares de la detenida dijeron que, antes del traslado del joven apuñalado, Cantero presentaba sangrado nasal. Sin embargo, la declaración del médico contradijo esa versión: “No observé lesiones en la nariz”.

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En estos momentos, se aguardan los resultados de los exámenes para establecer cuándo y cómo se produjeron las marcas. Los estudios buscan determinar si las lesiones son contemporáneas al episodio que terminó con la muerte de Álvarez Guardia y qué relación, si alguna, tuvieron con lo ocurrido aquella madrugada.

Estas novedades se dieron a conocer en paralelo con la declaración de Facundo Cantero, hermano de la acusada, quien reconstruyó los momentos previos a la llegada al centro médico y brindó nuevos detalles sobre la dinámica de la pareja.

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Facundo Cantero sostuvo que su hermana y la víctima tenían una relación “bastante tóxica”

Según el documento al cual accedió este medio, todo comenzó la mañana del pasado 2 de agosto. Entre las 07.13 y las 07.16, Álvarez lo llamó y le dijo que se había cortado, sin precisar dónde. “¿Por qué no le contas que me rompiste todo el celular?”, se le escuchó decir de fondo a la agresora.

Ante esto, Facundo fue al domicilio donde se encontraba la pareja. Allí, halló al joven de 29 años acostado en un sofá. “Estaba decaído con la mano en el pecho y me decía que le dolía”, relató. Por otro lado, su hermana estaba “llorando” y con “sangre en la mano”. Durante el trayecto al hospital, Álvarez le manifestó: “Me duele, tengo frío”. Una vez en el centro de salud, los médicos confirmaron su fallecimiento.

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En su declaración, Facundo sostuvo que la relación entre su hermana y la víctima era “bastante tóxica”. “Discutían todo el tiempo por celos”, agregó. Además, reveló que en reiteradas ocasiones tuvieron que intervenir para que la situación no pasara a mayores. Si bien remarcó el carácter conflictivo de la relación, aclaró que nunca presenció violencia física.

No obstante, confirmó que durante la convivencia se produjeron episodios de violencia material. “Se rompían el celular entre ambos, ella una vez le rompió el parabrisas de la camioneta cuando él le rompió el celular”, concluyó.

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