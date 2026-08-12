Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El brote de ébola por la cepa Bundibugyo dejó 2.011 muertes y 4.381 contagios confirmados en la República Democrática del Congo desde mayo de 2026. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

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Un brote de ébola atribuido a la cepa Bundibugyo ha provocado más de 2.000 muertes y 4.381 contagios confirmados en la República Democrática del Congo desde mayo de 2026, según cifras oficiales del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La emergencia ha despertado inquietud internacional y un despliegue de respuesta humanitaria, mientras expertos de salud pública explican que el riesgo para la población de Estados Unidos es bajo, a pesar de la magnitud de la crisis africana.

De acuerdo con la OMS y el último balance difundido por la agencia de Naciones Unidas, el brote afecta principalmente a la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, donde la transmisión se ha acelerado en las últimas semanas y los equipos de salud reconocen limitaciones logísticas para desplegar respuestas efectivas. El Ministerio de Salud congoleño confirmó que el número de fallecimientos superó los 2.011, cifra que marca un ritmo de expansión sin precedentes para esta variante, según reportó Reuters.

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El antecedente más reciente de una emergencia de esta magnitud en la región se remonta al brote de 2018-2020, cuando la variante Zaire del virus dejó cerca de 2.300 víctimas mortales en la RDC. De acuerdo con la OMS, la actual crisis destaca por la velocidad de propagación y la dificultad para contener la transmisión en contextos de alta densidad poblacional y acceso limitado a servicios de salud. Las autoridades han reconocido que la identificación tardía de la cepa Bundibugyo complicó la aplicación de tratamientos y vacunas existentes, diseñados para otras variantes del virus.

¿Cuántas personas han muerto por ébola en la República Democrática del Congo en 2026?

Según datos oficiales citados por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, el brote actual ha causado 2.011 muertes confirmadas hasta el 11 de agosto de 2026. El total de casos supera los 4.381, lo que representa una tasa de letalidad del 45,9%. El epicentro de la crisis sanitaria se localiza en la provincia de Ituri, donde se concentran más del 85% de los contagios y el 80% de las muertes, según el informe semanal de la OMS.

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La OMS comunicó que, solo en la última semana, se agregaron 304 nuevos fallecimientos y 579 contagios confirmados, lo que demuestra una aceleración del brote. El organismo también precisó que la epidemia ha igualado en número de víctimas a la de 2018-2020, aunque en un periodo de tiempo significativamente más corto, lo que señala un avance más rápido y desafiante para las autoridades sanitarias.

La provincia de Ituri concentra el epicentro del brote de ébola en la RDC, con más del 85% de los contagios y el 80% de las muertes. (REUTERS/Stringer//File Photo)

¿Cómo se transmite el ébola y cuál es la cepa que causa el brote?

El brote está causado por la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa genéticamente distinta de la variante Zaire, que fue responsable de la epidemia de África Occidental en 2014. Según la OMS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, como sangre, vómito o secreciones. No se propaga por el aire.

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El CDC y la OMS advierten que la cepa Bundibugyo representa un desafío adicional porque los tratamientos y vacunas aprobados hasta ahora han demostrado eficacia limitada frente a esta variante. La doctora Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África, explicó en una comparecencia institucional que “la diferencia genética entre Bundibugyo y otras cepas complica el uso de terapias existentes, por lo que se están evaluando nuevos protocolos en estudios clínicos”.

¿Por qué es tan difícil controlar este brote de ébola?

La OMS y las autoridades sanitarias de la RDC enumeran varios factores que dificultan la contención:

Alta densidad de población en zonas rurales y urbanas de Ituri .

Acceso limitado a servicios de salud y transporte de pacientes.

Desplazamientos masivos de personas por conflictos armados.

Desconfianza de la población hacia autoridades sanitarias y equipos internacionales.

Retrasos en el diagnóstico por similitud con síntomas de enfermedades endémicas como malaria y fiebre tifoidea.

Según el último reporte de la OMS, “el virus Bundibugyo fue identificado meses después del inicio real del brote, debido a que los primeros casos se atribuyeron erróneamente a otras patologías”. Esta demora permitió una expansión rápida de la transmisión comunitaria antes de implementar medidas de control.

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El control del brote de ébola en Ituri se dificulta por los conflictos armados, el acceso limitado a la salud, los desplazamientos y los retrasos en el diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tratamientos y vacunas existen para la cepa Bundibugyo?

Los tratamientos y vacunas aprobados para la variante Zaire, como el anticuerpo monoclonal mAb114 y la vacuna rVSV-ZEBOV, “no cuentan con evidencia suficiente de efectividad contra la variante Bundibugyo”, según la OMS. En respuesta, se han iniciado ensayos clínicos en la RDC para probar nuevas terapias y vacunas que incluyan tecnología de ARN mensajero, según información de Reuters y la agencia de Naciones Unidas.

La OMS detalló que la prioridad actual es limitar la transmisión con aislamiento de casos, rastreo de contactos y protección del personal sanitario. También se están evaluando estrategias para adaptar las vacunas existentes y desarrollar formulaciones específicas para Bundibugyo.

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¿Existe riesgo de que el ébola llegue a Estados Unidos?

La OMS y el CDC consideran que el riesgo de transmisión del ébola fuera de África central es bajo, debido a los protocolos de vigilancia, control fronterizo y la necesidad de contacto directo para el contagio. El profesor David Wohl, de la Universidad de Carolina del Norte, explicó en declaraciones recogidas por Fox News Digital que “esto no es algo que la persona promedio deba temer en Estados Unidos”. Wohl recordó que durante el brote de 2014, solo cuatro casos se diagnosticaron en territorio estadounidense, dos importados y dos en trabajadores sanitarios.

El CDC mantiene la vigilancia sobre viajeros y personal médico que regresa de la zona afectada, así como la preparación de hospitales para responder ante casos sospechosos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no ha establecido alertas para América Latina, pero recomienda a los sistemas nacionales de salud mantener protocolos activos para la identificación temprana de posibles casos.

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La OMS y el CDC consideran bajo el riesgo de ébola en Estados Unidos y fuera de África central por los controles sanitarios y la necesidad de contacto directo para el contagio. (Europa Press)

¿Qué dicen las autoridades sobre la respuesta internacional?

La OMS, en conjunto con el Ministerio de Salud de la RDC y organizaciones internacionales, ha reforzado la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada y salida de las provincias afectadas. Se han instalado centros de tratamiento, capacitado personal sanitario y fortalecido la coordinación con líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales.

Las autoridades enfatizan la importancia de la transparencia y la colaboración internacional para contener la epidemia. Según el director regional de la OMS para África, “la cooperación entre gobiernos, agencias de salud y comunidades locales es fundamental para frenar la propagación”. La OMS advirtió que la situación puede evolucionar rápidamente y que el monitoreo debe mantenerse en las próximas semanas.

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¿Qué impacto tiene el brote para la región y para el mundo?

La crisis sanitaria en la RDC pone en evidencia los retos de salud pública en contextos de conflicto y recursos limitados. El brote de ébola Bundibugyo ha obligado a redoblar esfuerzos en investigación de vacunas, fortalecimiento de sistemas de vigilancia y atención médica, tanto en África como en otras regiones del mundo.

Para los países fuera de la zona afectada, el impacto se concentra en la vigilancia y la preparación ante posibles casos importados, así como en el apoyo internacional para el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas. La OMS y el CDC mantendrán el monitoreo de la situación, mientras se espera el avance de los ensayos clínicos para vacunas y tratamientos adaptados a la cepa Bundibugyo.

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