Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: en qué países será visible

La alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra permite observar la oscuridad diurna y la corona solar en este fenómeno astronómico (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que podrá verse en el hemisferio norte. La posibilidad de observar el eclipse total o parcial dependerá de la ubicación geográfica, por lo que la información sobre horarios y zonas de visibilidad resulta relevante para quienes deseen seguir el evento.

El fenómeno, que involucra la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, produce un efecto visual único: la oscuridad diurna y la revelación de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. El eclipse ofrece la posibilidad de observar procesos astronómicos poco frecuentes y captar imágenes únicas.

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Dónde será visible el eclipse solar total

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en una franja específica que cruza el hemisferio norte. El recorrido de la totalidad (la zona donde la Luna cubre completamente el disco solar) se extiende desde el noreste de Rusia, pasa por el Ártico, abarca el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, la mitad norte de España y un pequeño extremo del noreste de Portugal.

El recorrido de la totalidad se extiende desde el noreste de Rusia, pasando por Groenlandia, Islandia y el norte de España, hasta Portugal (Agencia Espacial Europea (ESA))

Durante la totalidad, el Sol quedará completamente cubierto, sumiendo en la oscuridad a las regiones bajo la sombra de la Luna. En Groenlandia e Islandia, el eclipse total ocurrirá durante la tarde o el inicio de la noche, mientras que en el norte de España y el extremo noroeste de Portugal, el fenómeno tendrá lugar al atardecer.

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Por ejemplo, en León (España), la totalidad comenzará a las 20:28 hora local y finalizará a las 20:30, según el cronograma de la NASA. En Reykjavík (Islandia), la totalidad se producirá entre las 17:48 y las 17:49, y en Valencia, el eclipse total se experimentará apenas unos minutos antes de la puesta de sol.

La ESA detalla que el fenómeno arrancará cerca de la medianoche en el Ártico, aprovechando el conocido Sol de medianoche. La trayectoria del eclipse generará una ilusión óptica en los mapas, ya que la sombra de la Luna parecerá retroceder en ciertos tramos. Este efecto visual se produce por la proximidad de la ruta al Polo Norte y por la forma en que los mapas planos proyectan la superficie curva de la Tierra.

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Durante la totalidad el Sol queda completamente cubierto, sumiendo en la oscuridad a las regiones bajo la sombra de la Luna (Europa Press)

A pesar de la aparente inversión, la sombra avanza siempre de oeste a este por la combinación de la rotación terrestre y el movimiento orbital de la Luna, y nunca cambia de dirección en la realidad. La geometría y la cartografía explican este fenómeno visual, que desafía la intuición y añade un interés extra a la observación del eclipse.

Los distintos tipos de eclipses solares

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol en una alineación exacta, cubriendo completamente el disco solar desde la perspectiva de ciertos puntos del planeta. Durante la totalidad, el satélite bloquea toda la luz directa del astro, lo que provoca unos minutos de oscuridad diurna y permite observar la corona solar, la atmósfera exterior de la estrella. Este fenómeno resulta visible solo en una franja estrecha llamada camino de la totalidad.

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Por el contrario, en un eclipse solar parcial, la Luna cubre solo una parte del disco solar. El Sol nunca queda completamente oculto, por lo que la luminosidad disminuye, pero no se produce oscuridad total. Un eclipse solar puede observarse como total o parcial según la ubicación del observador: quienes se encuentran en la franja llamada camino de la totalidad ven el eclipse total, mientras que quienes están fuera de esa franja solo perciben un eclipse parcial.

En el caso del eclipse anular, la Luna se sitúa en una posición más alejada de la Tierra y su diámetro aparente resulta menor que el del Sol. Esto genera un anillo brillante alrededor del satélite en el momento máximo, conocido como “anillo de fuego”.

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Qué regiones verán un eclipse solar parcial

En el eclipse solar parcial la Luna cubre solo una parte del Sol, la luminosidad disminuye pero no hay oscuridad total (AP Photo/Frank Augstein)

Más allá de la franja de totalidad, una gran extensión del hemisferio norte experimentará un eclipse solar parcial. Según la NASA, la penumbra (el área donde la Luna cubre solo una parte del disco solar) abarcará la mayor parte de Europa, el norte de Norteamérica (incluyendo la mayor parte de Canadá y regiones desde Alaska hasta Carolina del Norte en Estados Unidos), y el extremo occidental de África y zonas de Rusia fuera del camino de la totalidad.

En ciudades como Barcelona y Madrid, casi el 99% del Sol quedará cubierto en el punto máximo del eclipse. En Londres, la cobertura será del 91%. Más al sur, en Lisboa, la máxima cobertura llegará al 95%. En Argel (Argelia), se alcanzará un 96%, mientras que en Casablanca (Marruecos), el 87% del Sol quedará oculto. En zonas alejadas de la franja de totalidad, como Boston o Nueva York (Estados Unidos), la cobertura será mucho menor, con porcentajes que no superarán el 16% y 9% respectivamente, según datos de la NASA.

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Cómo observar el eclipse de forma segura y dónde seguir la transmisión

La observación segura constituye un aspecto clave durante cualquier eclipse solar. Tanto la NASA como la ESA recalcan que nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera durante un eclipse parcial, sin la protección adecuada. Las gafas especiales para eclipses solares o los filtros solares certificados resultan imprescindibles para evitar daños oculares permanentes.

Los expertos advierten que los dispositivos ópticos como cámaras, telescopios o binoculares requieren filtros especiales adicionales para que la observación sea segura. Además, la NASA recomienda métodos de observación indirecta, como el uso de proyectores de agujero estenopeico (pinhole), que permiten ver la proyección del eclipse sobre una superficie sin mirar el Sol. Las sombras de las hojas de los árboles también pueden proyectar formas del eclipse sobre el suelo.

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La observación segura requiere protección adecuada como gafas especiales o filtros solares certificados para evitar daños oculares (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Para quienes no se encuentren en la franja de visibilidad o prefieran seguir el fenómeno de manera remota, la NASA ofrecerá una transmisión en vivo desde las 13:15 EDT del 12 de agosto, a través de su sitio oficial.

Próximos eclipses en el calendario astronómico

La NASA anticipa varios eventos destacados tras el eclipse solar total del 12 de agosto. El 6 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse solar anular visible en regiones de Sudamérica y África, como Chile, Argentina, Brasil, Ghana y Nigeria, mientras que áreas extensas de ambos continentes experimentarán un eclipse parcial.

El 2 de agosto de 2027, el sur de España, el norte de África y parte de Medio Oriente presenciarán un eclipse solar total, con un eclipse parcial visible en gran parte de Europa, África y Asia.

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Respecto a los eclipses lunares, entre el 27 y 28 de agosto de 2026 habrá un eclipse parcial visible en América, Europa, África y Asia occidental. Entre el 20 y 21 de febrero de 2027 se registrará un eclipse penumbral de Luna, observable en todos los continentes excepto en parte del Pacífico. Estos eventos ofrecen nuevas oportunidades para la observación astronómica en diversas regiones del planeta.