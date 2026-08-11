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El Banco Nación lanzó un plan para comprar autos 0 km hasta en 48 cuotas: qué modelos incluye y quiénes pueden acceder

La entidad pública se asoció con una automotriz para ofrecer préstamos personales sin prenda por hasta $20 millones y tasas preferenciales según perfil del cliente

Los interesados podrán solicitar créditos de hasta 20.000.000 de pesos. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los interesados podrán solicitar créditos de hasta 20.000.000 de pesos. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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El Banco Nación y Volkswagen Argentina anunciaron un programa de financiación exclusivo para la compra de vehículos 0 km de la marca alemana en concesionarios oficiales, según un comunicado conjunto difundido por ambas entidades. La propuesta, enmarcada en la línea “+Autos con BNA”, busca ampliar el acceso a unidades nuevas mediante condiciones preferenciales de financiamiento.

La iniciativa permite a los interesados solicitar créditos de hasta $20.000.000 para adquirir autos de la mencionada compañía alemana que no superen un precio máximo de $60.000.000, con plazos que van desde 24 hasta 48 meses.

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El esquema anunciado establece tasas nominales anuales (TNA) diferenciadas, que varían según el plazo de financiación y la relación del cliente con el banco. Para quienes acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA es del 27% para operaciones a 24 meses y del 30% para plazos entre 30 y 48 meses. En tanto, quienes no perciben su sueldo en la entidad acceden a tasas del 37% y 40% respectivamente.

La operatoria se gestiona íntegramente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos, donde los clientes pueden consultar los modelos disponibles y avanzar con la solicitud de crédito según su perfil”, indicó el comunicado. Desde el Banco Nación aclararon que el otorgamiento de los préstamos está sujeto a evaluación crediticia y a la aprobación formal según la normativa vigente.

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Banco Nación
Para quienes acreditan haberes en el Banco Nación, la TNA es del 27% para operaciones a 24 meses.

El programa “+Autos con BNA” se presenta como una alternativa para quienes buscan condiciones de financiamiento más accesibles en el contexto actual del mercado automotor argentino. “El objetivo de la propuesta es facilitar el acceso a vehículos nuevos, ofreciendo montos y plazos que se adaptan a las necesidades de cada cliente”, agregaron desde la automotriz.

Los interesados pueden acercarse a los concesionarios participantes para conocer en detalle los modelos disponibles, las tasas aplicables y los requisitos para iniciar el trámite de solicitud. Toda la gestión, incluida la consulta y la presentación de documentación, se realiza en los puntos de venta oficiales de la marca, según confirmaron ambas partes.

Las principales condiciones

  • Operatoria: “+Autos con el BNA”.
  • Préstamo Personal sin prenda.
  • Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos. Según la web de la automotriz, incluye Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok, siempre que no superen el valor de $60.000.000.
  • Monto máximo por financiar: hasta $20.000.000.
  • Plazo: desde 24 y hasta 48 meses.
  • Sistema de amortización: Francés.

Refinanciar deudas por tarjetas 100% online

En medio de un escenario marcado por elevados niveles de morosidad, el Banco Nación presentó una alternativa de refinanciación digital y autogestionada dirigida a clientes con deudas o historial crediticio irregular.

Toda la gestión se realiza en los puntos de venta oficiales de la marca.
Toda la gestión se realiza en los puntos de venta oficiales de la marca.

La iniciativa, incluida en el programa de regularización de compromisos financieros, apunta a ofrecer soluciones a quienes poseen saldos impagos en tarjetas de crédito. El banco estatal precisó que, en esta primera fase, la operatoria está habilitada para personas con deudas clasificadas en situación 3, 4 o 5, quienes pueden optar por planes de hasta 96 meses.

“En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación”, afirmó el texto oficial.

De acuerdo con cifras difundidas por la entidad, se concretaron más de 62.000 operaciones de refinanciación en lo que va de 2026, sumando montos superiores a los 310.000 millones de pesos. El canal digital recientemente implementado permite a los usuarios llevar adelante la gestión de refinanciación sin presentarse en una sucursal y con registro automático de la transacción. “La modalidad registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento”, destacó el comunicado.

La institución también señaló que esta herramienta se posiciona como “una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados”, facilitando que quienes se encuentran en mora puedan acceder a propuestas para regularizar sus obligaciones sin intermediarios ni gestiones presenciales.

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