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Qué recomiendan los expertos para potenciar el efecto de la avena sobre el colesterol

Especialistas en nutrición destacan que pequeños cambios en el desayuno pueden contribuir al cuidado del corazón y mejorar la calidad general de la alimentación

Un cuenco de avena con fresas, arándanos, frambuesas y almendras, junto a otros cuencos de arándanos, almendras y avena, un tarro de miel y una cuchara en una tabla de madera.
La avena aporta beta-glucano, una fibra soluble asociada a menor absorción de colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desayuno simple puede ganar valor nutricional con un cambio puntual. La avena combinada con nueces y frutos rojos aparece como una opción asociada a una mejor salud cardiovascular y al control del colesterol, de acuerdo con un artículo publicado por EatingWell y con respaldo en recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association (AHA).

El colesterol elevado figura entre los factores de riesgo más vigilados en enfermedades cardiovasculares. La OMS advierte que estos trastornos continúan entre las principales causas de muerte a nivel global. Mientras que la AHA sostiene que la alimentación cumple un papel central en la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. En ese marco, la avena suele ocupar un lugar destacado por su aporte de fibra soluble, en especial beta-glucano.

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Según explicó EatingWell en su artículo firmado por Karen Ansel, la base del beneficio está en la capacidad de esa fibra para actuar en el intestino y favorecer la eliminación de componentes vinculados a la producción de colesterol. Ese mecanismo también aparece descrito por instituciones como la Mayo Clinic, que señala que la fibra soluble puede reducir la absorción de colesterol en el torrente sanguíneo.

Infografía con título y texto informativo sobre avena, corazón, frutos rojos, aceites, frutos secos, iconos de dieta, ejercicio y desayuno.
El control de LDL, HDL y triglicéridos se integra a un plan de seguimiento médico y actividad física regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aporta la avena y por qué se la vincula con la salud del corazón

La avena integra desde hace años las listas de alimentos recomendados para cuidar el sistema cardiovascular. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reconoce la relación entre el consumo de beta-glucano de avena y la reducción del riesgo de enfermedad coronaria dentro de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol.

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Nutricionistas consultadas remarcaron que la avena no solo aporta fibra soluble. También contiene compuestos antioxidantes que podrían colaborar con la protección de los vasos sanguíneos. Ese enfoque coincide con líneas generales de la AHA, que recomienda priorizar patrones alimentarios ricos en granos integrales, frutas, semillas y frutos secos.

La fibra soluble forma una sustancia viscosa durante la digestión y ayuda a reducir la reabsorción de ácidos biliares. Como el cuerpo necesita utilizar colesterol para reponerlos, ese proceso puede contribuir a bajar sus niveles en sangre. Ese es uno de los motivos por los que la avena se mantiene como uno de los alimentos más citados cuando se habla de prevención cardiovascular.

Un tazón de avena con plátano, arándanos, fresas, frambuesas, nueces y almendras sobre una mesa de madera, con un vaso de jugo de naranja.
La mezcla con frutos secos suma grasas insaturadas y compuestos vegetales en el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte extra de nueces y frutos rojos

La avena puede potenciarse con ingredientes que también cuentan con evidencia nutricional. Las nueces, almendras, avellanas, pistachos, maníes y castañas de cajú aportan grasas insaturadas, fibra y compuestos vegetales. La AHA indica que reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas puede ayudar a reducir el colesterol LDL.

En paralelo, los frutos rojos suman antocianinas, pigmentos antioxidantes presentes en arándanos, frambuesas, moras y frutillas. La publicación de EatingWell citó investigaciones que vinculan estos compuestos con mejoras en marcadores cardiovasculares. La Harvard T.H. Chan School of Public Health también ubica a las bayas entre los alimentos asociados a beneficios para el corazón por su densidad de nutrientes y antioxidantes.

Una porción diaria de frutos secos cercana a los 50 gramos y el consumo habitual de frutas ricas en fibra puede integrarse a una estrategia alimentaria orientada a mejorar el perfil lipídico, siempre dentro de un plan general supervisado cuando existen diagnósticos previos.

Tazón de madera lleno de avena natural con una cuchara, acompañado de frambuesas, arándanos, bayas secas y almendras sobre una mesa de madera.
Preparar avena remojada desde la noche anterior facilita sostener el hábito sin perder valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras medidas recomiendan los organismos de salud

La combinación de avena, nueces y frutos rojos no funciona de manera aislada. La OMS y la AHA insisten en que la reducción del riesgo cardiovascular depende de varios factores. Entre ellos figuran la disminución de grasas saturadas, la elección de aceites vegetales, el aumento del consumo de fibra, la actividad física regular y el control médico periódico.

Se subrayó ese punto al recordar que ningún desayuno resuelve por sí solo un cuadro de colesterol alto. La recomendación general coincide con guías internacionales: sostener un patrón de alimentación equilibrado, sumar movimiento durante la semana y seguir los valores de laboratorio, en especial LDL, HDL y triglicéridos.

Para quienes buscan una alternativa práctica, se sugirió preparar avena remojada desde la noche anterior o recurrir a frutos rojos congelados, que conservan su valor nutricional. La idea central no apunta a un alimento milagroso, sino a una combinación accesible de ingredientes con respaldo en guías de salud cardiovascular reconocidas a nivel internacional.

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