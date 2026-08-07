Gerónimo Rulli viaja a Inglaterra para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el Manchester City

Gerónimo Rulli deja Olympique Marsella para recalar en Manchester City (Reuters/Tim Heitman)

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El fichaje de Gerónimo Rulli por el Manchester City está a punto de concretarse y se espera que se oficialice en las próximas horas. Según reportaron Le Figaro y L’Équipe, el club inglés pagará 3,5 millones de euros por el arquero argentino, quien dejará el Olympique de Marsella para convertirse en el segundo portero, detrás de Gianluigi Donnarumma. Firmará contrato por dos años.

Rulli, de 34 años, tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta mediados de 2027, aunque el club francés accedió a negociar su salida para aliviar la masa salarial ante su delicada situación financiera. El acuerdo entre ambas instituciones ya está alcanzado y el ex arquero de Montpellier viajará este viernes a Inglaterra para realizarse la revisión médica y luego sumarse al plantel dirigido por Enzo Maresca.

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Rulli, quien llegó al Marsella en agosto de 2024 tras su paso por el Ajax, se consolidó como titular y disputó tres títulos internacionales con la selección argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni: la Copa América 2024, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, donde fue suplente de Emiliano Dibu Martínez. Además formó parte del plantel que fue subcampeón en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El movimiento también implica cambios en el plantel del Marsella. Según L’Équipe, la dirigencia francesa ya negocia la llegada de Marcin Bulka, actualmente en el Neom SC, para ocupar el arco que dejará vacante Rulli. La necesidad de generar ingresos por ventas y reducir gastos ha llevado al club, que terminó quinto en la última Ligue 1, a facilitar la salida de varios futbolistas.

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De acuerdo con Le Figaro, el traspaso del argentino al Marsella “liberará una parte importante de la masa salarial, algo que el equipo, que recientemente terminó quinto en la Ligue 1, necesita desesperadamente en la actual y difícil situación económica”.

El futbolista argentino, surgido en Estudiantes de La Plata, acumula más de 12 años custodiando porterías en diferentes equipos europeos. En agosto de 2024, el Olympique de Marsella adquirió su ficha al Ajax de los Países Bajos y le ofreció un vínculo hasta mediados de 2027. Desde entonces, el arquero se consolidó en el arco del conjunto francés.

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De esta manera, el arquero con pasado en Real Sociedad de España, Montpellier de Francia y Villarreal de España, dará un importante paso en su carrera. Salvo la última parte de su estadía en Ajax, donde tuvo un extenso parate por una lesión en el hombro y al retornar al puesto quedó bajo la propiedad de Diant Ramaj, Gero fue habitualmente el dueño del arco en sus clubes. No obstante, en la selección argentina también quedó relegado a ser una alternativa, ya que desde sus primeros llamados en 2015 se convirtió en suplente de Sergio Chiquito Romero –primero– y de Emiliano Dibu Martínez, después.

La estructura de arqueros del combinado inglés cambió notablemente durante el último año. Donnarumma se incorporó en la segunda mitad de la temporada, tras la salida del brasileño Ederson a Turquía, donde finalizó su ciclo tras ocho temporadas. El segundo arquero, Stefan Ortega, pasó al Nottingham Forest, y el experimentado Scott Carson optó por retirarse del fútbol profesional. Además, en esta ventana de transferencias, James Trafford, otro de los porteros suplentes del conjunto ciudadano, está cerca de recalar en Leeds United.

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Los Ciudadanos, en el inicio de la era Maresca, afrontan una gira por Asia con tres partidos amistosos como preparación en Hong Kong y Seúl. Cayeron por penales ante Inter de Italia y superaron 3-1 a un combinado de “estrellas de la K League”, el torneo de Corea del Sur. El domingo cerrarán su preparación con un choque ante Atlético de Madrid. El entrenador citó a 28 futbolistas para ese viaje, con Donnarumma y Bettinelli como sus arqueros principales. Además llamó a los juveniles Jack Wint y Max Chabot.

Maresca también llevó a ese viaje a Claudio Echeverri. El Diablito, que firmó con el City a inicios del 2025, tuvo una corta estadía en calidad de cedido en Bayer Leverkusen de Alemania y luego pasó al Girona de España donde tuvo más rodaje, pero no se ganó la titularidad. El joven surgido de la cantera de River Plate busca ganarse un lugar en la consideración del estratega italiano, aunque todo hace suponer que se marcharía nuevamente a préstamo a otro conjunto de Europa. Además, el DT le solicitó a la dirigencia que busquen incorporar a Enzo Fernández, con quien coincidió en Chelsea, para reemplazar a Rodri si el español finalmente firma con Barcelona.

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