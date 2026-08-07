Monopatines eléctricos: un estudio revela que causan más lesiones graves que motos y bicicletas

Un estudio indicó que los usuarios de monopatines eléctricos tienen más probabilidades de sufrir lesiones cerebrales traumáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los monopatines eléctricos se instalaron como una de las formas de movilidad urbana más utilizadas del presente. En muchas ciudades, cada vez más personas los usan para cubrir trayectos cortos, evitar demoras y resolver traslados cotidianos con rapidez. Esa expansión consolidó su presencia en calles, ciclovías y zonas peatonales, en paralelo con la idea de que forman parte de una nueva etapa del transporte urbano.

Esa adopción masiva convive con una discusión cada vez más marcada sobre su impacto en la seguridad. Mientras su uso crece, también avanzan los estudios que comparan los siniestros asociados a estos vehículos con los de bicicletas y motos. En ese cruce aparece un dato que ordena el debate: varias investigaciones detectaron que pueden implicar un riesgo mayor de lesiones graves, sobre todo en traumatismos de cráneo, daños internos y lesiones vasculares.

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De acuerdo con un análisis de accidentes en Inglaterra y Gales, se encontró que los adultos que usan monopatines eléctricos tenían más probabilidades de sufrir lesiones cerebrales traumáticas que quienes viajaban en moto o en bicicleta.

Por qué los monopatines son más peligrosos que las motos y bicicletas

El estudio fue elaborado a partir del registro nacional de traumatismos graves en 18 ciudades de Inglaterra y Gales entre 2020 y 2022. Según la investigación publicada el 6 de agosto, el cirujano David Bodansky comparó lesiones sufridas en colisiones por usuarios de monopatines eléctricos, motos y bicicletas. El análisis mostró que las lesiones cerebrales representaron más de un tercio de los daños registrados en adultos que usaban las alternativas eléctricas.

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De acuerdo con la revisión, los usuarios de estos vehículos tenían más del triple de probabilidades de sufrir traumatismos craneoencefálicos o daños en vasos sanguíneos, y además presentaban un riesgo mayor que los ciclistas en esas mismas categorías. El trabajo también detectó una probabilidad 1,5 veces más alta de lesiones en órganos internos frente a quienes circulaban en moto. En cambio, el riesgo de fracturas óseas resultó menor.

El diseño de los monopatines eléctricos, con ruedas chicas y postura de manejo de pie, aumenta la inestabilidad ante baches, cordones y frenadas abruptas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según recogió Metro, que retomó los resultados del mismo estudio, la muestra incluyó 15.247 pacientes, entre ellos 580 usuarios de patinetes eléctricos, más de 7.000 motociclistas y 7.740 ciclistas. Ese medio señaló que los usuarios de patinetes registraron 3,5 veces más probabilidades de lesión cerebral, 1,5 veces más riesgo de daño en órganos internos y 3,2 veces más probabilidades de lesiones en arterias o venas en comparación con motociclistas.

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Una de las explicaciones posibles aparece en el diseño del vehículo. Bodansky sostuvo, en declaraciones recogidas por The Guardian, que las ruedas chicas vuelven más fácil que el monopatín pierda estabilidad ante baches o desniveles. A eso se suma la postura de manejo de pie, que expone al usuario a salir despedido hacia adelante en una frenada abrupta o cuando una rueda se traba contra un cordón, un pozo o restos sobre la calzada.

Según publicó The Conversation, la combinación entre velocidad, las ruedas, falta de infraestructura especializada, bajo uso del casco, escasa educación vial e inexperiencia de parte de muchos usuarios jóvenes forma un escenario de mayor exposición al daño. En ese artículo, la profesora Petya Ventsislavova, docente de psicología del transporte en la Universidad de Nottingham Trent, sostuvo que la conducción de una forma distinta a la bicicleta, con una dirección más sensible y un centro de gravedad más alto, son factores que reducen la estabilidad.

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Qué medidas podrían reducir los riesgos

Uno de los datos más repetidos es el bajo uso del casco. Según la investigación, menos del 6% de quienes usaban los scooters mencionaron llevar casco. Metro sumó la cifra, que está muy por debajo, del 75% en motos y del 45% en ciclistas. Esa diferencia puede influir de forma directa en la frecuencia y gravedad de las lesiones en la cabeza.

La discusión regulatoria también ocupa un lugar central. Según publicó The Guardian, el gobierno británico respalda desde 2020 ensayos de alquiler de monopatines eléctricos en Inglaterra, aunque existe alrededor de un millón de unidades de propiedad privada en el Reino Unido. Esos vehículos privados no pueden usarse legalmente en calles, caminos ni carriles bici públicos, y distintas fuerzas policiales detuvieron miles por infracciones. El Departamento de Transporte británico, citado por el medio, mencionó que los hallazgos resultan preocupantes y que las pruebas se desarrollan en un entorno controlado antes de cualquier cambio legal amplio.

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Para Petya Ventsislavova, la regulación futura debería incluir más que una definición sobre dónde pueden circular estos vehículos. En declaraciones recogidas por The Guardian, la especialista planteó que también haría falta formación obligatoria en seguridad. A diferencia de autos y motos, estos vehículos individuales se incorporaron sin exigencias formales de capacitación, pese a tratarse de vehículos motorizados.

El estudio señaló que menos del 6% de los usuarios de scooters llevaba casco, frente al 75% en motos y al 45% en bicicletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, datos citados por The Conversation muestran que 459 personas fueron hospitalizadas en 2024 por accidentes con vehículos de movilidad personal, en su mayoría scooters, un 34% más que en 2023. También indicaron que los fallecidos pasaron de 10 a 19 en ese período. En Alemania, las muertes asociadas a este tipo de vehículos subieron 27% y la mitad de las personas heridas tenía menos de 25 años.

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Los expertos coinciden en que las medidas de seguridad pueden incluir varias capas: mayor uso del casco, reglas de circulación más claras, capacitación obligatoria y mejoras de diseño que contemplen estabilidad y adaptación a diferentes perfiles de usuarios. En algunas partes del mundo, donde el uso privado en la vía pública sigue fuera de la ley, el debate regulatorio continúa abierto mientras avanzan los programas piloto y el seguimiento oficial sobre límites de velocidad, frenos, luces y otras condiciones de seguridad.