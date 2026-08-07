Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Testigos relataron que la joven cayó en una zona sin barreras de contención; la PNC y el Ministerio Público realizaron peritajes en Amatitlán

Autoridades de Guatemala advirtieron que las selfies y fotos en miradores, volcanes, cascadas y barrancas han causado accidentes similares en varios puntos del país.
La víctima fue identificada como Estefany Alexandra Pérez Mexicanos, de 23 años, residente del sector La Mariposa de Amatitlán. (Facebook)
Guardar

Una jornada de recreación terminó en tragedia en los alrededores de la cuenca del Lago de Amatitlán, luego de que una joven perdiera la vida tras sufrir una fuerte caída mientras intentaba tomarse una fotografía junto con el paisaje del sector.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves 6 de agosto en en el sector conocido como Las Peñas, camino a La Barca, en el municipio de Amatitlán, Guatemala.

Testigos narraron a las autoridades que la joven intentaba tomarse una fotografía con el paisaje, cuando resbaló al colocarse en la orilla de un área escarpada y cayó hacia un acantilado.

PUBLICIDAD

Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Según detallaron, al caer, la mujer golpeó la cabeza con una roca, además de sufrir politraumatismo severo que le ocasionó la muerte casi de manera instantánea.

Autoridades de Guatemala advirtieron que las selfies y fotos en miradores, volcanes, cascadas y barrancas han causado accidentes similares en varios puntos del país.
Bomberos Voluntarios informaron que la víctima golpeó la cabeza con una roca y sufrió politraumatismo severo que le causó la muerte. (Facebook)

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar los peritajes correspondientes.

La víctima fue identificada como Estefany Alexandra Pérez Mexicanos, de 23 años, residente del sector La Mariposa, también de Amatitlán.

Autoridades de Guatemala advirtieron que las selfies y fotos en miradores, volcanes, cascadas y barrancas han causado accidentes similares en varios puntos del país.
La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron peritajes en el lugar del accidente en Amatitlán. (Facebook)

Impresionantes vistas

El sector conocido como Las Peñas, ubicado en la ruta hacia la zona de La Barca en la ribera del Lago de Amatitlán, es un tramo caracterizado por sus impresionantes vistas panorámicas pero también por su topografía accidentada y de alto riesgo.

PUBLICIDAD

Se trata de una zona con laderas pronunciadas, terrenos inestables y acantilados rocosos que carecen de barreras de contención formales.

La carretera hacia La Barca es una vía estrecha y serpenteante, susceptible a desprendimientos de tierra y con bordes vertiginosos hacia el cuerpo de agua y los barrancos adyacentes.

A pesar de ser un punto concurrido por visitantes que buscan fotografiar el paisaje volcánico del lago, la erosión natural del suelo por la humedad constante y la falta de señalización de advertencia convierten el terreno en una trampa para los transeúntes que se aproximan en exceso a los orillas rocosas.

Autoridades de Guatemala advirtieron que las selfies y fotos en miradores, volcanes, cascadas y barrancas han causado accidentes similares en varios puntos del país.
Las Peñas, en la ruta hacia La Barca, combina vistas del Lago de Amatitlán con laderas pronunciadas, terrenos inestables y falta de señalización. (Facebook)

Antecedentes de accidentes similares en Guatemala

La búsqueda de imágenes o selfies en miradores naturales de alto riesgo ha provocado diversos accidentes en la geografía guatemalteca en los últimos años:

Caídas en miradores de la capital y áreas conurbanas: En distintas barrancas de los valles intermontanos de Guatemala y Mixco, socorristas han atendido rescates de personas que cayeron a precipicios de hasta 50 metros tras perder el equilibrio al tomarse fotos cerca del borde.

  • Incidentes en zonas volcánicas y de senderismo: En volcanes de gran afluencia como el Agua, Acatenango y Pacaya, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y los cuerpos de rescate han reportado casos de senderistas que sufrieron resbalones severos o extravíos por alejarse de los senderos señalizados en búsqueda de ángulos fotográficos de riesgo.
  • Resbalones en cascadas y ríos: En destinos turísticos con saltos de agua y bordes húmedos como Alta Verapaz o Santa Rosa, se han registrado accidentes donde las rocas resbaladizas hacen caer al vacío a visitantes que intentan posar frente a las corrientes.

Las autoridades y brigadas de rescate reiteran el llamado a la población a priorizar la seguridad física sobre la captura de imágenes, evitando rebasar límites de seguridad en pendientes rocosas y miradores naturales.

Temas Relacionados

accidenteriesgo extremoGuatemalaAmatitlánAlpinismoSelfie

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib