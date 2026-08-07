Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

La víctima fue identificada como Estefany Alexandra Pérez Mexicanos, de 23 años, residente del sector La Mariposa de Amatitlán. (Facebook)

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Una jornada de recreación terminó en tragedia en los alrededores de la cuenca del Lago de Amatitlán, luego de que una joven perdiera la vida tras sufrir una fuerte caída mientras intentaba tomarse una fotografía junto con el paisaje del sector.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves 6 de agosto en en el sector conocido como Las Peñas, camino a La Barca, en el municipio de Amatitlán, Guatemala.

Testigos narraron a las autoridades que la joven intentaba tomarse una fotografía con el paisaje, cuando resbaló al colocarse en la orilla de un área escarpada y cayó hacia un acantilado.

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Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Según detallaron, al caer, la mujer golpeó la cabeza con una roca, además de sufrir politraumatismo severo que le ocasionó la muerte casi de manera instantánea.

Bomberos Voluntarios informaron que la víctima golpeó la cabeza con una roca y sufrió politraumatismo severo que le causó la muerte. (Facebook)

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar los peritajes correspondientes.

La víctima fue identificada como Estefany Alexandra Pérez Mexicanos, de 23 años, residente del sector La Mariposa, también de Amatitlán.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron peritajes en el lugar del accidente en Amatitlán. (Facebook)

Impresionantes vistas

El sector conocido como Las Peñas, ubicado en la ruta hacia la zona de La Barca en la ribera del Lago de Amatitlán, es un tramo caracterizado por sus impresionantes vistas panorámicas pero también por su topografía accidentada y de alto riesgo.

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Se trata de una zona con laderas pronunciadas, terrenos inestables y acantilados rocosos que carecen de barreras de contención formales.

La carretera hacia La Barca es una vía estrecha y serpenteante, susceptible a desprendimientos de tierra y con bordes vertiginosos hacia el cuerpo de agua y los barrancos adyacentes.

A pesar de ser un punto concurrido por visitantes que buscan fotografiar el paisaje volcánico del lago, la erosión natural del suelo por la humedad constante y la falta de señalización de advertencia convierten el terreno en una trampa para los transeúntes que se aproximan en exceso a los orillas rocosas.

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Las Peñas, en la ruta hacia La Barca, combina vistas del Lago de Amatitlán con laderas pronunciadas, terrenos inestables y falta de señalización. (Facebook)

Antecedentes de accidentes similares en Guatemala

La búsqueda de imágenes o selfies en miradores naturales de alto riesgo ha provocado diversos accidentes en la geografía guatemalteca en los últimos años:

Caídas en miradores de la capital y áreas conurbanas: En distintas barrancas de los valles intermontanos de Guatemala y Mixco, socorristas han atendido rescates de personas que cayeron a precipicios de hasta 50 metros tras perder el equilibrio al tomarse fotos cerca del borde.

Incidentes en zonas volcánicas y de senderismo: En volcanes de gran afluencia como el Agua, Acatenango y Pacaya , la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y los cuerpos de rescate han reportado casos de senderistas que sufrieron resbalones severos o extravíos por alejarse de los senderos señalizados en búsqueda de ángulos fotográficos de riesgo. En volcanes de gran afluencia como el, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y los cuerpos de rescate han reportado casos deo extravíos por alejarse de los senderos señalizados en búsqueda de ángulos fotográficos de riesgo.

Resbalones en cascadas y ríos: En destinos turísticos con saltos de agua y bordes húmedos como Alta Verapaz o Santa Rosa, se han registrado accidentes donde las rocas resbaladizas hacen caer al vacío a visitantes que intentan posar frente a las corrientes.

Las autoridades y brigadas de rescate reiteran el llamado a la población a priorizar la seguridad física sobre la captura de imágenes, evitando rebasar límites de seguridad en pendientes rocosas y miradores naturales.

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