El riesgo oculto del infarto: el caso de un cirujano que parecía saludable y las señales que suelen pasar desapercibidas

El cirujano cardiovascular Jeremy London contó en The Dr. Hyman Show cómo sufrió un infarto pese a entrenar, no fumar y verse sano (YouTube: @drmarkhyman)

Guardar

Un cirujano cardiovascular contó en el podcastThe Dr. Hyman Show cómo sufrió un infarto pese a verse sano y entrenar, y usó ese episodio para plantear qué señales y qué controles pueden quedar fuera de los chequeos habituales.

En el podcast, el entrevistador Mark Hyman presentó a Jeremy London como un médico dedicado durante años a operar arterias y resolver cuadros avanzados, pero atravesado después por la misma enfermedad que intentaba combatir.

PUBLICIDAD

La charla quedó organizada alrededor de una pregunta concreta: por qué alguien con buen estado físico, sin tabaquismo y con hábitos de ejercicio podía detectar tarde un problema cardíaco. Ese fue el punto que ordenó el testimonio de London. La entrevista giró sobre una inquietud frecuente en salud: qué riesgos pueden pasar inadvertidos cuando una persona no encaja en la imagen clásica del paciente cardíaco.

London relató que confundió los síntomas del infarto con reflujo y minimizó señales como el dolor con el esfuerzo que cedía con el reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató, el episodio ocurrió tres años antes y no empezó con una escena de colapso, sino con signos que él mismo minimizó. “No es posible. No puede ser”, recordó al reconstruir el momento en que empezó a sospechar que no era un cuadro digestivo.

PUBLICIDAD

Dijo que se despertó una mañana con una molestia que interpretó como reflujo, caminó por la habitación y recibió una primera advertencia de su esposa. Más tarde salió a caminar con ella, en diciembre, y empezó a transpirar y a quitarse ropa pese al frío.

El dato que más lo inquietó apareció cuando los síntomas cedieron con el reposo. “No. ¿Síntomas con el esfuerzo aliviados con el reposo? No, no yo. No es posible. No puede ser”, recordó. En el intercambio con Hyman, esa frase condensó la negación: el médico conocía el patrón clínico, pero no aceptó que pudiera describir su propio cuadro.

PUBLICIDAD

El dolor en el pecho reapareció al subir escaleras y llevó a Jeremy London a admitir ante su esposa que los síntomas venían desde la noche anterior (YouTube: @drmarkhyman)

Aun así, explicó que pasó el día con explicaciones que le permitieron restarle gravedad al cuadro. Esa noche, mientras estaba en el bosque con su hijo menor, el dolor en el pecho aumentó y lo obligó a arrodillarse. “Es solo reflujo”, le dijo entonces a su hijo.

La negación de los síntomas

El punto más fuerte del relato no estuvo solo en el infarto, sino en la secuencia de negación previa. Ya en su casa, dijo que tomó una aspirina y un betabloqueante, y se fue a dormir. A la mañana siguiente repitió un esfuerzo simple, al subir y bajar escaleras, y notó que el dolor regresaba. Recién en ese momento le dijo a su esposa que los síntomas venían desde la noche anterior.

PUBLICIDAD

La reacción familiar quedó como uno de los pasajes centrales de la entrevista. “Eso fue lo más egoísta que hiciste conmigo y con los chicos”, le dijo su esposa, según contó. London respondió: “Te escucho. Lo siento muchísimo, pero ¿podemos ir al hospital?”.

Tras consultar a un colega, Jeremy London terminó en hemodinamia y recibió un stent para abrir una arteria obstruida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después llamó a un colega, fue a consultarlo y terminó en hemodinamia para un procedimiento con colocación de un stent, una malla que se usa para abrir una arteria obstruida. Hyman señaló que había tenido signos de advertencia y que eso lo dejó, según su descripción, en una situación de suerte dentro de un cuadro que pudo haber sido fatal.

PUBLICIDAD

Lo que el episodio dejó expuesto

La entrevista pasó de la paradoja personal a un problema más amplio: la distancia entre la imagen de salud y los datos que no siempre aparecen en un control de rutina. Hyman remarcó que Jeremy no encajaba en la imagen típica del paciente de alto riesgo. Entrenaba, no fumaba y trabajaba en prevención. “Ninguno de nosotros es inmune a la disonancia cognitiva”, dijo London.

Luego agregó que había caído en una brecha entre “saber más” y “hacer mejor”. A partir de ahí apareció el núcleo informativo de la charla. London contó que empezó a usar un monitor continuo de glucosa por una sugerencia de su hijo Max. En menos de 48 horas detectó valores altos de glucosa basal.

PUBLICIDAD

Después del infarto, London usó un monitor continuo de glucosa y detectó glucosa basal alta, una hemoglobina A1c de 5,7, insulina en ayunas de 40 y ApoB de 180 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después se hizo una hemoglobina A1c, un análisis que muestra el promedio de glucosa de los últimos meses, y obtuvo 5,7. También midió insulina en ayunas y el resultado llegó a 40. Sumó otro dato: una ApoB de 180, un marcador vinculado al colesterol. “No podés arreglar lo que no medís”, dijo London al explicar qué cambió después.

Del caso personal a la prevención

En ese punto, la nota pasó a una pregunta de servicio: qué mirar antes de que aparezcan síntomas más evidentes. London dijo que rearmó su alimentación, observó sus respuestas con el monitor y sumó caminatas de 10 minutos después de las comidas. “Una caminata de 10 minutos después de comer”, respondió cuando le pidieron un hábito subestimado para prevenir enfermedad cardíaca.

PUBLICIDAD

También revisó el equilibrio entre trabajo aeróbico, fuerza y descanso. Según su relato, esos cambios hicieron bajar la A1c a 5,5 y llevaron la insulina a rangos aceptables. En ese tramo de la conversación, London ubicó al sueño como uno de sus puntos débiles.

Jeremy London dijo que cambió la alimentación, sumó caminatas de 10 minutos después de las comidas y revisó el equilibrio entre ejercicio, fuerza y sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte final condensó la orientación que quiso darle a su experiencia. “Si un granjero mira sus campos y todos sus cultivos están enfermos, ¿dónde mira primero? En el suelo”, dijo London, al hablar de alimentación.

PUBLICIDAD

A partir de esa imagen, propuso prestar atención a lo que se come, dar prioridad a alimentos reales, reducir ultraprocesados y revisar el sueño. También sostuvo que la prevención requería medir presión arterial, relación cintura-altura, Lp(a), hemoglobina A1c e insulina. “No podés arreglar lo que no medís”, afirmó el especialista.