Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

(Foto cortesía Ministerio de Educación)

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El Ministerio de Educación de República Dominicana informó que el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) inició la distribución de 29 autobuses en distintas comunidades del país para garantizar el transporte escolar antes del comienzo del año lectivo 2026-2027, previsto para el 24 de agosto.

La medida, según informó el ministerio este miércoles, busca asegurar el traslado “seguro, gratuito y digno” de más de dos millones de estudiantes y ampliar la capacidad operativa del sistema, que actualmente tiene una flotilla de 1.871 autobuses con servicio en las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Según la información divulgada en el portal oficial del Ministerio de Educación, parte de las nuevas unidades ya fueron asignadas a La Ureña, en Santo Domingo Este, con tres autobuses, y a El Pino, en la provincia Dajabón, con dos.

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Distribución en el Gran Santo Domingo y el sur

En el Gran Santo Domingo se entregaron dos autobuses para el sector Las Cañitas, además de cuatro unidades destinadas a comunidades con estudiantes en el Colegio Militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

El sistema TRAE comenzó a asignar nuevas unidades en varias comunidades para asegurar el traslado de más de dos millones de alumnos, con clases previstas desde el 24 de agosto (Foto cortesía Ministerio de Educación)

En la provincia María Trinidad Sánchez, TRAE asignó tres autobuses al municipio de Cabrera, dos a El Factor y dos a Nagua, y sumó una unidad para la comunidad de Capotillo.

En la región Sur, el sistema dispuso de dos autobuses para Nizao, uno para Las Charcas, en Azua, otro para Estebanía, en Azua, y una unidad para El Cercado, en la provincia San Juan.

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Próximas y recientes incorporaciones de unidades

El comunicado indicó que también se incorporarán dos autobuses en Villa Altagracia, dos en Bonao y una unidad en Ciudad Modelo.

El Ministerio de Educación señaló que la ampliación responde al compromiso del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de fortalecer el sistema de transporte estudiantil como herramienta para facilitar el acceso a los centros educativos en condiciones de seguridad y eficiencia.

(Foto cortesía Ministerio de Educación)

Además, vele mencionar que en mayo de este año, el TRAE informó que la institución, en conjunto con la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), entregaron dos autobuses al Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) en Santo Domingo como parte del refuerzo del transporte estudiantil en la República Dominicana, un sistema que ya supera los 70 millones de traslados y que busca sostener el acceso y la permanencia educativa de estudiantes de sectores públicos y comunidades vulnerables.

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El transporte estudiantil en la República Dominicana está encabezado por el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, un programa del Ministerio de Educación. De acuerdo con la información del sistema, opera a escala nacional con una flota de más de 1,800 autobuses y ofrece un servicio gratuito para estudiantes del sector público.

La cobertura alcanza las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, con presencia en zonas urbanas y rurales. Su objetivo es garantizar el traslado hacia y desde los centros educativos públicos en los horarios de entrada y salida, evitar la deserción escolar y aliviar la economía familiar.

Por otra parte, en los últimos días el Ministerio reportó trabajar en la logística necesaria para la entrega de kits estudiantiles.