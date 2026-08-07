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Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El mediocampista de la selección argentina se encuentra en el radar de uno de los equipos más poderosos de Europa ante la inminente llegada de Rodri a La Liga

Manchester City puso sus ojos en Enzo Fernández para reemplazar a Rodri (Reuters/Peter Cziborra)
Manchester City puso sus ojos en Enzo Fernández para reemplazar a Rodri (Reuters/Peter Cziborra)
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La definición del futuro de Rodri, mediocampista central del Manchester City y flamante campeón del mundo con España, se ha transformado en uno de los factores más determinantes del mercado europeo y podría modificar de manera directa el destino de Enzo Fernández. Según informó Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Sports, el club inglés observa con atención la salida del español, quien se encuentra en la órbita de Barcelona y Real Madrid. Esta operación abre un escenario en el que el argentino, figura del Chelsea, aparece como el objetivo prioritario para reforzar el mediocampo de los Ciudadanos.

La información publicada por Sky Sports indica que el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha solicitado expresamente la llegada de Enzo Fernández. Ambos coincidieron en el Chelsea, donde el italiano logró obtener una versión sobresaliente del mediocampista. Esta relación personal y profesional incrementa las chances de que el argentino encabece la lista de refuerzos, siempre que la salida de Rodri a La Liga (los medios españoles sostienen que Barcelona se encuentra liderando la carrera, luego de que el mediocampista llegara a un acuerdo personal con la entidad catalana).

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De acuerdo con Gianluca Di Marzio, la directiva del Chelsea considera a Fernández como una pieza central en su proyecto deportivo. El club inglés ha fijado una valoración elevada y, según detalló el propio medio, solo contemplaría una venta ante una oferta que supere los 100 millones de euros. El contrato de Enzo Fernández con el Chelsea se extiende hasta 2032, aunque el representante del jugador manifestó durante el Mundial que el futbolista no descarta un cambio de aire.

“El centrocampista, recién coronado campeón del mundo con España, se distancia cada vez más de Inglaterra y espera un acuerdo definitivo con el Barcelona. El sustituto ideal para Enzo Maresca es Enzo Fernández. Ambos se conocen desde su etapa en el Chelsea y mantienen una buena relación. Ahora queda por ver si los Citizens podrán iniciar negociaciones por el jugador nacido en 2001, dado que el Chelsea considera al argentino una pieza clave de su proyecto (de ahí su elevado valor)“, publicó dicho medio.

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Enzo Maresca, flamante entrenador del Manchester City, solicitó la contratación de Enzo Fernández (REUTERS/Hannah Mckay)
Enzo Maresca, flamante entrenador del Manchester City, solicitó la contratación de Enzo Fernández (REUTERS/Hannah Mckay)

Maresca trasladó puertas adentro su deseo de sumar al argentino a su plantel. Fernández fue clave en el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial, con goles decisivos ante Inglaterra en semifinales y Egipto en octavos de final.

La campaña de Enzo Fernández en el Chelsea durante la temporada 2025/26 respalda la apuesta del Manchester City. El mediocampista participó en 36 de los 38 partidos de la Premier League, marcó 10 goles y registró cuatro asistencias. En la Champions League, jugó 10 partidos y convirtió tres tantos, aunque el equipo fue eliminado por el París Saint-Germain.

La posible transferencia de Rodri a la Liga de España es el eje que condiciona toda la operación. Sky Sports detalla que el Manchester City ya se prepara para una negociación compleja, en la que el Chelsea buscará maximizar el valor de su futbolista. El propio Enzo Maresca conoce tanto el potencial como la personalidad del argentino, factores que influyen en su insistencia por sumarlo al plantel. La sintonía entre entrenador y jugador, forjada en la etapa compartida en Londres, es uno de los argumentos que alimentan las expectativas de los Ciudadanos.

Chelsea, que ahora cuenta con Xabi Alonso como flamante entrenador, tuvo algunas salidas durante esta ventana de transferencias, como Alejadrro Garnacho (Aston Villa), Marc Cucurella (Real Madrid), Tyrique George (Everton) o Andrey Santos (Manchester United). En contrapartida, incorporó al argentino Valentín Barco (Estrasburgo), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion), entre otros.

Manchester City, por su parte, también pisó con fuerza este mercado de pases al sumar al mediocampista Elliot Anderson, desde el Nottingham Forest a cambio de 135 millones de euros. También fichó a Jeremy Ngola Monga (Leicester).

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