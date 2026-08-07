Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Canas: qué descubrió la ciencia sobre la posibilidad de revertirlas y cuáles son los mitos que persisten

Estudios internacionales y opiniones de expertos exploran los factores detrás del cambio de color en el cabello y detallan qué avances reales existen frente a las expectativas y creencias más extendidas

Ilustración de una mujer sentada con cabello gris, una estilista aplicando tinte en su cabeza, pincel negro sobre mesa blanca, otras personas y espejos en un salón.
La ciencia no comprobó un método general para prevenir o revertir las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

¿Se pueden revertir las canas? La respuesta corta es no, al menos no de una forma comprobada y disponible para la mayoría. Algunos estudios registraron casos limitados en los que el cabello recuperó parte de su color, pero la evidencia científica todavía no respalda tratamientos capaces de frenar o dar marcha atrás al encanecimiento de manera general. Según la Academia Estadounidense de Dermatología, “no existe actualmente un tratamiento médico efectivo para devolver el color al cabello canoso común, salvo en situaciones asociadas a una deficiencia o una condición reversible”

La pregunta importa porque alrededor de las canas conviven curiosidad, promesas cosméticas y lecturas exageradas de investigaciones preliminares. Los hallazgos más recientes no permiten hablar de una cura, pero sí obligan a revisar una idea que durante años pareció cerrada: que el pelo blanco constituye siempre un punto sin retorno.

PUBLICIDAD

Qué se sabe sobre la aparición de las canas

El encanecimiento ocurre cuando disminuye la actividad de las células que producen melanina en el folículo piloso (Imagen Ilustrativa Infobae)
El encanecimiento ocurre cuando disminuye la actividad de las células que producen melanina en el folículo piloso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí está bien establecido es el mecanismo básico del encanecimiento. El cabello pierde color cuando disminuye la actividad de las células que producen melanina en el folículo piloso. Ese proceso suele avanzar con la edad y está muy condicionado por la genética.

Esa sigue como la explicación principal de la aparición de canas y también como el motivo por el que no existe, por ahora, una solución simple. No se trata solo de un cambio estético visible: detrás hay una pérdida progresiva de la capacidad del folículo para sostener la pigmentación natural del pelo.

PUBLICIDAD

Qué encontraron los estudios sobre una posible reversión

Cabello con canas visibles en primer plano, mostrando la textura y el color blanco natural del envejecimiento capilar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas plantean que podría existir una ventana de reversibilidad si las células conservan capacidad funcional – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad aparece en un terreno mucho más acotado. Algunos investigadores encontraron indicios de que, en determinadas condiciones, parte de la pigmentación podría recuperarse si las células involucradas todavía conservan capacidad funcional. Estos hallazgos se documentaron en estudios realizados en la NYU Grossman School of Medicine y publicados en revistas como Nature y eLife, pero los propios autores advierten que se trata de casos aislados y no de una solución aplicable en la práctica clínica

Ese punto es clave para no sobredimensionar los resultados. Detectar una reversión parcial en casos limitados no equivale a demostrar un tratamiento. Tampoco prueba que reducir el estrés, cambiar la dieta o usar un producto específico vaya a devolver el color natural del cabello.

La hipótesis que manejan algunos especialistas es que existiría una etapa en la que el proceso todavía no quedó completamente fijado. Si eso se confirma, el encanecimiento no sería igual de irreversible en todos los casos. Aun así, la evidencia disponible no alcanza para traducir ese hallazgo en una recomendación clínica concreta ni en una solución de uso general.

Qué no está probado todavía

Ese es el punto central de la discusión. Hoy no está claro cuánto dura esa posible ventana de reversibilidad, a quiénes alcanza ni qué intervención concreta permitiría aprovecharla con resultados consistentes. Un consenso internacional de dermatólogos publicado en 2026 reitera que no existen terapias comprobadas para revertir las canas relacionadas con la edad en humanos

En otras palabras, la investigación abrió una hipótesis interesante, pero no una respuesta lista para aplicar. El conocimiento científico permite afirmar que el encanecimiento quizá no sea un proceso completamente rígido en todos los casos. No permite afirmar que exista una manera real de revertirlo en la práctica cotidiana.

Primer plano de la parte posterior de la cabeza de una persona con cabello gris y castaño oscuro, con un remolino en la coronilla y adelgazamiento capilar visible
La investigación sobre las canas todavía no define cuánto dura esa posible reversibilidad ni qué intervención permitiría aprovecharla

Estrés, tabaquismo y hábitos, qué influencia pueden tener

Entre los factores asociados, el tabaquismo y el estrés aparecen entre las variables más mencionadas para explicar la aparición temprana de canas. La relación tiene respaldo desigual, pero es más sólida que muchas recomendaciones de bienestar que circulan como si fueran soluciones comprobadas.

En el caso del estrés, algunos trabajos observaron que períodos de mayor tensión coincidían con pérdida de pigmentación y que etapas posteriores podían mostrar recuperación en segmentos del cabello. Eso no demuestra una reversión estable ni universal, pero sí sugiere que el proceso puede presentar más variaciones de las que se creía.

La alimentación, el sueño y los antioxidantes entran en una zona bastante más débil. Son hábitos razonables para la salud general, pero la evidencia no alcanza para presentarlos como herramientas eficaces contra las canas. Ahí aparece una distancia clara entre lo que muestran los estudios y lo que suelen prometer muchos mensajes de consumo.

Temas Relacionados

canasEnvejecimientoCabelloEstrésNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

La investigación siguió a 5.227 alumnos de Italia y detectó que el uso entre los 11 y 13 años reduce los resultados en lengua y matemáticas, con una pérdida equivalente a medio año de aprendizaje

Abrir una cuenta en redes sociales antes de los 14 años podría afectar el rendimiento escolar, según un estudio

Cómo funciona la IA que podría detectar señales de mayor mortalidad en estudios del sueño

El modelo de Cleveland Clinic analizó más de 10.000 polisomnografías y agrupó a los pacientes en cinco perfiles con trayectorias clínicas distintas. El estudio mostró diferencias que no aparecían con las mediciones tradicionales de apnea

Cómo funciona la IA que podría detectar señales de mayor mortalidad en estudios del sueño

¿​Por qué el cuerpo habla cuando la mente calla? Señales y cómo encontrar alivio, según expertos

Especialistas consultados por Infobae explican cómo algunas molestias físicas pueden reflejar emociones no expresadas. Mediante ejemplos cotidianos, detallan por qué los síntomas pueden ser señales de conflictos internos y describen caminos posibles para encontrar bienestar

¿​Por qué el cuerpo habla cuando la mente calla? Señales y cómo encontrar alivio, según expertos

Los 5 alimentos que aportan más fibra por porción que el pan integral

Legumbres, semillas, frutas y verduras concentran cantidades superiores de este nutriente, cuyo consumo insuficiente sigue siendo frecuente y se vincula con efectos sobre la digestión, la saciedad y la salud cardiovascular

Los 5 alimentos que aportan más fibra por porción que el pan integral

¿El azúcar fue un ingrediente clave en la evolución del cerebro humano?

Una revisión publicada en la revista Science reabrió el debate: los investigadores aseguran que la glucosa proveniente de frutas y miel pudo haber sido tan importante como la carne en el desarrollo evolutivo de la especie

¿El azúcar fue un ingrediente clave en la evolución del cerebro humano?

DEPORTES

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España declaró que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

Boca Juniors anunció la venta de un futbolista a la MLS: el impacto que generó su salida en el plantel

Un futbolista argentino fue detenido por ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba a jugar un partido

La millonaria cifra a la que se vendería la pelota que usó Maradona para sus dos goles ante Inglaterra en el Mundial 1986: cuándo será la subasta

TELESHOW

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

El día que Leandro Rud habló de su lucha por conseguir la medicación contra el cáncer: “Imposible vivir así todo el tiempo”

Erika Mitdank estalló en sus redes contra su hermana: “La persona que más daño me causó en esta vida”

INFOBAE AMÉRICA

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

En historia: Centroamérica cumple 39 años de su plan para cerrar las guerras civiles

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad

Guatemala: La PNC localizó 14 paquetes de posible marihuana en un cabezal inspeccionado en Patzicía