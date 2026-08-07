Canas: qué descubrió la ciencia sobre la posibilidad de revertirlas y cuáles son los mitos que persisten

La ciencia no comprobó un método general para prevenir o revertir las canas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Se pueden revertir las canas? La respuesta corta es no, al menos no de una forma comprobada y disponible para la mayoría. Algunos estudios registraron casos limitados en los que el cabello recuperó parte de su color, pero la evidencia científica todavía no respalda tratamientos capaces de frenar o dar marcha atrás al encanecimiento de manera general. Según la Academia Estadounidense de Dermatología, “no existe actualmente un tratamiento médico efectivo para devolver el color al cabello canoso común, salvo en situaciones asociadas a una deficiencia o una condición reversible”

La pregunta importa porque alrededor de las canas conviven curiosidad, promesas cosméticas y lecturas exageradas de investigaciones preliminares. Los hallazgos más recientes no permiten hablar de una cura, pero sí obligan a revisar una idea que durante años pareció cerrada: que el pelo blanco constituye siempre un punto sin retorno.

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Qué se sabe sobre la aparición de las canas

El encanecimiento ocurre cuando disminuye la actividad de las células que producen melanina en el folículo piloso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí está bien establecido es el mecanismo básico del encanecimiento. El cabello pierde color cuando disminuye la actividad de las células que producen melanina en el folículo piloso. Ese proceso suele avanzar con la edad y está muy condicionado por la genética.

Esa sigue como la explicación principal de la aparición de canas y también como el motivo por el que no existe, por ahora, una solución simple. No se trata solo de un cambio estético visible: detrás hay una pérdida progresiva de la capacidad del folículo para sostener la pigmentación natural del pelo.

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Qué encontraron los estudios sobre una posible reversión

Los especialistas plantean que podría existir una ventana de reversibilidad si las células conservan capacidad funcional – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novedad aparece en un terreno mucho más acotado. Algunos investigadores encontraron indicios de que, en determinadas condiciones, parte de la pigmentación podría recuperarse si las células involucradas todavía conservan capacidad funcional. Estos hallazgos se documentaron en estudios realizados en la NYU Grossman School of Medicine y publicados en revistas como Nature y eLife, pero los propios autores advierten que se trata de casos aislados y no de una solución aplicable en la práctica clínica

Ese punto es clave para no sobredimensionar los resultados. Detectar una reversión parcial en casos limitados no equivale a demostrar un tratamiento. Tampoco prueba que reducir el estrés, cambiar la dieta o usar un producto específico vaya a devolver el color natural del cabello.

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La hipótesis que manejan algunos especialistas es que existiría una etapa en la que el proceso todavía no quedó completamente fijado. Si eso se confirma, el encanecimiento no sería igual de irreversible en todos los casos. Aun así, la evidencia disponible no alcanza para traducir ese hallazgo en una recomendación clínica concreta ni en una solución de uso general.

Qué no está probado todavía

Ese es el punto central de la discusión. Hoy no está claro cuánto dura esa posible ventana de reversibilidad, a quiénes alcanza ni qué intervención concreta permitiría aprovecharla con resultados consistentes. Un consenso internacional de dermatólogos publicado en 2026 reitera que no existen terapias comprobadas para revertir las canas relacionadas con la edad en humanos

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En otras palabras, la investigación abrió una hipótesis interesante, pero no una respuesta lista para aplicar. El conocimiento científico permite afirmar que el encanecimiento quizá no sea un proceso completamente rígido en todos los casos. No permite afirmar que exista una manera real de revertirlo en la práctica cotidiana.

La investigación sobre las canas todavía no define cuánto dura esa posible reversibilidad ni qué intervención permitiría aprovecharla

Estrés, tabaquismo y hábitos, qué influencia pueden tener

Entre los factores asociados, el tabaquismo y el estrés aparecen entre las variables más mencionadas para explicar la aparición temprana de canas. La relación tiene respaldo desigual, pero es más sólida que muchas recomendaciones de bienestar que circulan como si fueran soluciones comprobadas.

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En el caso del estrés, algunos trabajos observaron que períodos de mayor tensión coincidían con pérdida de pigmentación y que etapas posteriores podían mostrar recuperación en segmentos del cabello. Eso no demuestra una reversión estable ni universal, pero sí sugiere que el proceso puede presentar más variaciones de las que se creía.

La alimentación, el sueño y los antioxidantes entran en una zona bastante más débil. Son hábitos razonables para la salud general, pero la evidencia no alcanza para presentarlos como herramientas eficaces contra las canas. Ahí aparece una distancia clara entre lo que muestran los estudios y lo que suelen prometer muchos mensajes de consumo.

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