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En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

El hoy sentenciado realizó detonaciones con arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte

El supuesto femicida, Bosco Barrera, de 42 años, llega a las instalaciones del Órgano Judicial en Santiago de Veraguas, custodiado por agentes de la Policía Nacional. (Tomada de PA)
El supuesto femicida, Bosco Barrera, de 42 años, llega a las instalaciones del Órgano Judicial en Santiago de Veraguas, custodiado por agentes de la Policía Nacional. (Tomada de PA)
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Una sentencia de 30 años de prisión fue confirmada para un hombre hallado culpable de homicidio doloso agravado contra una mujer en el corregimiento de 24 de Diciembre, Sector de Nuevo Tocumen.

La pena incluye inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 15 años adicionales, aplicable tras el cumplimiento de la condena principal.

El crimen se remonta al 16 de enero de 2021. Aquella mañana, el acusado disparó a la víctima con arma de fuego, privándola de la vida en un área concurrida por vecinos. La investigación determinó que los hechos se produjeron en presencia de varias personas, lo que agravó el delito.

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Mientras tanto, la población de la provincia de Veraguas se encuentra atenta al desarrollo del juicio contra Bosco Bolívar Barrera, señalado por el femicidio de su expareja Doris Franco.

Este caso ha generado conmoción y movilización comunitaria desde el ataque ocurrido el 26 de abril de 2024, fecha en la que la maestra de 37 años fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca en la barriada La Primavera, Santiago.

Manos de un joven esposadas por detrás de la espalda, vistiendo una camisa blanca de manga corta y un pantalón beige.
Al condenado a 30 años tembién se le prohibió ejercer funciones públicas durante 15 años adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detuvieron a Barrera, de 42 años, poco después del hecho, y permanece bajo detención provisional desde entonces.

La expectativa en torno al proceso es alta: familiares, allegados y docentes se mantienen atentos a cada avance del proceso judicial, demandando un fallo que refleje el reclamo social de justicia.

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima sufrió una herida letal en el corazón, además de otras lesiones.

“Han sido dos años de espera. La familia ha soportado un profundo dolor y ahora solo espera que la justicia cumpla con su deber”, explicó el abogado querellante Yairo Fernández, quien prevé que los alegatos finales podrían presentarse este jueves, dependiendo del ritmo de las audiencias.

El padre de la educadora, Silvino Franco, expresó su dolor y su deseo de ver una condena ejemplar: “Lo único que pido es que la justicia le caiga con todo el peso de la ley a quien me arrebató a mi hija”, dijo emocionado ante quienes lo acompañan en la búsqueda de justicia.

Grupo de mujeres marcha por una calle. Portan una pancarta blanca con el texto "NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". Hay edificios y palmeras.
Un grupo de mujeres porta una pancarta con el lema "No más violencia contra la mujer" durante una marcha en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte querellante, junto al Ministerio Público y los familiares de la víctima, solicitarán que en caso de una condena, Barrera reciba la pena máxima de 30 años de prisión. La comunidad de Santiago y toda la provincia de Veraguas permanecen expectantes, pues consideran que el resultado del juicio marcará un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Actualmente, el juicio transcurre a puertas cerradas tras un pedido de la defensa del acusado, lo que limita el acceso a quienes no están directamente involucrados en el proceso: solo fiscales, abogados, testigos y peritos pueden presenciar las audiencias, mientras que familiares y público deben esperar fuera del recinto.

El caso de Doris Franco se encuentra en una fase crucial. El tribunal escuchará los testimonios y las pruebas reunidas por la Fiscalía antes de dictar su veredicto sobre la responsabilidad de Barrera en el delito de femicidio.

La sociedad local aguarda que la decisión judicial represente una respuesta firme ante la violencia de género, un fenómeno que ha generado dolor y movilización en la región.

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