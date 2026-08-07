Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante Rosalía, vestida con una camiseta gris, saluda a los presentes desde el techo de un automóvil en plena avenida Juan B Justo (Instagram: rosalia.arg / X @fedeebongiorno

Guardar

El postal final del paso de Rosalía en la Argentina dejó una imagen inesperada y potente: la artista decidió detener su vehículo en plena Avenida Juan B Justo, a pocas cuadras del estadio donde dio sus cuatro conciertos, y saludar de forma directa a sus seguidores. La escena se transformó en un encuentro masivo entre la cantante y un grupo de fanáticos que, rápidamente, rodearon el automóvil. Desde el techo del vehículo, Rosalía levantó los brazos y repartió gestos de afecto, dejando claro el vínculo emocional que mantiene con el público local, poniendo fin a unos días entre la controversia y el fanatismo.

El gesto de la intérprete de La Perla se produjo en un contexto de alta tensión mediática. Días antes de su arribo al país, una polémica en redes sociales había generado incertidumbre y sentimientos encontrados entre sus seguidores. Los debates se multiplicaron, dividiendo opiniones sobre la artista y su actitud en una situación relacionada con una publicación compartida en su cuenta. Sin embargo, la música volvió a imponerse sobre los rumores y críticas, y el clima en sus shows contrastó fuertemente con lo que se vivía en internet.

PUBLICIDAD

En las jornadas anteriores al concierto, la figura de Rosalía se vio envuelta en una controversia digital que alteró el ánimo de parte de su base de seguidores. Los comentarios en redes sociales se dividieron entre quienes exigían explicaciones y quienes defendían a la cantante. Esta incertidumbre se trasladó parcialmente al ambiente previo al show, donde algunos fans admitían sentimientos encontrados respecto del reencuentro con la artista catalana.

El emotivo pedido de disculpas de Rosalía al público argentino

A pesar de este escenario, la expectativa por el recital se mantuvo alta. El recuerdo de su primera visita, en 2019, durante el festival Lollapalooza, seguía vigente entre quienes buscaban repetir la experiencia de aquel encuentro. Al llegar el momento de subir al escenario, Rosalía se encontró con un estadio colmado y una audiencia dispuesta a dejar atrás la controversia y pasar de la celebración musical.

PUBLICIDAD

Tanto que durante su último show en esta gira, la relación entre la artista y su público experimentó un cambio visible. Rosalía eligió acercarse todavía más a sus seguidores, cuando decidió frenar el vehículo y asomarse por el techo para saludar. Las imágenes muestran a la cantante visiblemente emocionada, recibiendo el cariño de un grupo numeroso de personas que la aguardaban en la vía pública. La multitud formó rápidamente una agrupación de celulares y sonrisas, capturando el momento de reconciliación.

En ese instante, la artista expresó su agradecimiento y pidió perdón, señalando con gestos y palabras su deseo de superar el conflicto reciente. El episodio se transformó en la postal que mejor ilustra el desenlace de una semana cargada de tensión y rumores. La percepción general entre quienes presenciaron la escena fue que Rosalía había conseguido restablecer el lazo con su público argentino.

PUBLICIDAD

La cantante Rosalía interactúa con una multitud de fans frente al edificio 'El Preferido' en Palermo, Buenos Aires.

De hecho, en una pausa de su primer concierto en Buenos Aires, la cantante abordó el tema de la polémica. Reconoció haber compartido una publicación sin prestar suficiente atención y calificó lo sucedido como un error. En su alocución, relató cómo la confusión se originó mientras hacía ‘scroll’ en su dispositivo y que nunca fue su intención generar malestar.

La artista evocó el momento en que sintió por primera vez el calor de los asistentes argentinos al interpretar ‘Pienso en tu mirá’. Con la melodía de fondo, el público se sumó en un coro masivo, consolidando la comunión entre ambos lados del escenario. La emoción fue palpable tanto en Rosalía como en quienes coreaban las canciones, y ese intercambio pareció marcar el inicio de una reconciliación.

PUBLICIDAD

Durante su intervención sobre el escenario, subrayó la relevancia del país en su trayectoria profesional, con aquel show particular en Lollapalooza. “Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando”, rememoró, y afirmó que en la Argentina experimentó por primera vez la sensación de haber alcanzado un reconocimiento internacional fuera de su tierra natal

Este reconocimiento público hacia la Argentina fue interpretado por muchos como un intento genuino de la artista por reparar cualquier daño en la relación con sus fans. En el mismo sentido, repitió su agradecimiento y calificó a la audiencia local como “el mejor público que hay en la tierra”.

PUBLICIDAD