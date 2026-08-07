El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

El Inter Miami quiere retener a Lionel Messi una vez que le ponga punto final a su carrera como futbolista profesional (AP Photo/Rebecca Blackwell)

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El Inter Miami ya definió su estrategia a futuro con Lionel Messi. El club tiene en marcha un plan para el día en que el astro argentino decida poner fin a su carrera como futbolista profesional. Así lo confirmó Xavier Asensi, presidente de Negocios de la institución, en una entrevista publicada por el diario Marca, en la que detalló los próximos pasos de la organización ante el eventual adiós de su máxima figura.

De acuerdo con la nota, el Inter Miami ha diseñado una hoja de ruta que contempla la integración de Messi en la estructura del club una vez que termine su etapa como jugador. “Llegará un momento en el que Leo ya no juegue. Me duele, pero no podrá jugar 15 años más, y el club seguirá. Sería una imprudencia no pensar en el postLeo. Pero mientras que juegue lo que él quiera. Él, más que nadie, se ha ganado el derecho a dejarlo cuando quiera”, afirmó.

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El directivo también explicó que el vínculo entre Messi y el club no concluirá con su retiro. La planificación de la institución apunta a que, tras su salida de las canchas, el argentino disponga de una opción real para permanecer vinculado a la entidad en un nuevo rol. “La idea es que, cuando deje de jugar, tenga en Inter una opción de invertir su tiempo. Legalmente, ahora no puede ser propietario del club (con acciones), porque los estatutos de la MLS no dejan esta opción, pero cuando ya no sea jugador en activo él será parte del accionariado del Inter”, indicó.

El contrato de Messi con el club estadounidense se extiende hasta finales de 2028. Mientras tanto, la presencia del ex jugador del Barcelona y la selección argentina sigue siendo central en los objetivos deportivos y comerciales de la franquicia. El propio Asensi subrayó que el Inter Miami mantiene ambiciones elevadas para el resto del año, incluyendo la búsqueda de títulos como la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup.

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El reportaje destaca que la llegada de Messi ha transformado al Inter Miami en un proyecto deportivo y de entretenimiento pionero dentro de Estados Unidos. La inauguración del nuevo estadio, el NU, en 2026, y el fichaje de figuras internacionales como Casemiro han consolidado a la entidad en el mapa del fútbol norteamericano. “El nuevo estadio nos ha dado valor de identificación y consistencia. Más allá del aspecto financiero, está claro que lo correcto es estar en Miami. Era el objetivo de los fundadores. Ahora tendremos que evolucionar dentro de este nuevo estadio”, resaltó Asensi.

El dirigente detalló que el club ha elevado su perfil premium en una ciudad donde confluyen las principales ligas deportivas norteamericanas. “El porcentaje de asientos VIP en la industria suele ser de un 15%-20% del recinto. Nosotros estamos en un 21%. Y luego intentamos que la experiencia ‘premium’ sea realmente así. Dentro de la VIP haya VVIP para maximizar los ingresos, poder invertir más dentro del campo, tener más opciones de ganar, etc. Así fidelizamos a más gente. Es todo un círculo”, explicó Asensi.

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A nivel deportivo, el Inter Miami apunta a potenciar su plantilla para competir en todos los torneos. La incorporación de Casemiro y el regreso de Messi tras sus vacaciones luego de disputar el Mundial forman parte de la estrategia para consolidar resultados y ampliar la base de seguidores. El club también mira hacia el futuro próximo: en 2027, la MLS adoptará el calendario europeo, lo que facilitará la llegada de estrellas que terminan contrato en el viejo continente. “Con el sistema antiguo, era difícil que los grandes jugadores de Europa se planteasen venir porque las ventanas de fichajes no coincidían. Y el límite salarial también te corta mucho. Por eso nos hemos unificado con Europa. Ahora ya coinciden los tiempos y será más fácil que cuando acabe la temporada en Europa, un jugador quiera venir a la MLS”, señaló Asensi.

La expectativa sobre el futuro de Messi se mantiene como un eje central en la agenda del club. Según el presidente de Negocios del Inter Miami, el argentino tendrá libertad total para decidir el momento de su retirada. Mientras tanto, la franquicia se prepara para que su legado continúe más allá del campo de juego. El plan institucional contempla que Messi tenga la posibilidad de sumarse al grupo de propietarios cuando su etapa como futbolista haya terminado.

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