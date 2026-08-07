Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

La modelo y la conductora anticiparon el cruce que se verá el sábado por la noche

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El regreso de PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe no solo marca el retorno de uno de los ciclos más emblemáticos del último tiempo en la televisión argentina, sino que también quedó envuelto en una escena de tensión entre dos de sus invitadas: Pampita y Yanina Latorre. El episodio grabado, en el que ambas participaron junto a Martín Cirio, La Joaqui y Diego Leuco, dejó en evidencia el choque de personalidades y formas de ver la vida, según relataron las propias protagonistas.

La modelo y conductora reconoció en una entrevista que el cruce fue inevitable y que la incomodidad se apoderó del estudio tras un careo impulsado por la producción. “Nosotras pensamos diferente y actuamos diferente en la vida, somos opuestas en un montón de cosas pero estuvo bueno charlarlo”, anticipó Pampita al ciclo Desayuno Americano. La grabación avanzó entre intercambios directos y firmeza de posturas, lo que llevó a que el ambiente quedara cargado de tensión.

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Los primeros confirmados son Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Carolina "Pampita" Ardohain y Diego Leuco (Instagram)

A pesar de la incomodidad, Pampita dejó claro que ambas supieron mantener la profesionalidad. Consultada sobre el trato entre ellas una vez finalizadas las cámaras, fue tajante: “Obvio, quedó todo tenso pero nos saludamos porque somos profesionales y educadas”. La declaración, breve pero contundente, resume el espíritu con que enfrentaron el momento: distancia, pero sin renunciar a las formas

La modelo sostuvo que la tensión persistió tras apagarse las luces, aunque ambas se esforzaron en mantener la compostura. El cruce, que trascendió al público a través de filtraciones en la prensa, incluyó “reclamos de los dos lados”, como reconoció Pampita, quien también remarcó que “Yanina no me criticó pero no estaba de acuerdo en nada de lo que yo decía”.

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Pampita sostuvo que las diferencias con Yanina Latorre atravesaron toda la charla porque ambas piensan y actúan de manera opuesta

La dinámica del programa, según explicó Pampita, propició que ambas expusieran sus diferencias: “Siempre está bueno sacar los trapitos al sol”. Así, el intercambio se convirtió en uno de los episodios más comentados antes del estreno, alimentando la expectativa sobre el contenido que verán los televidentes en el ansiado regreso del ciclo.

Por su parte, la conductora de SQP aseguró que el momento “fue tenso”, pero que terminó de manera protocolar. “Viste que ella siempre tiene la cara de la Gioconda, siempre sonríe”. Además, Latorre contó cómo fue la dinámica que las puso cara a cara y aseguró que la prensa va a estar de su lado una vez que se vea el programa: “Salté por la patria panelista”, sentenció.

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Finalmente, aportó un poco más de picante cuando le sugirieron que la modelo se habría retirado disgustada. “No se fue muy conforme porque dijo que estaba un poco enojada”, deslizaron los cronistas. Y el remate de Latorre fue contundente: “Ah, qué falsa. Me invitó a comer un asado”.

La disputa entre ambas figuras públicas se enmarca en una historia de desencuentros y posturas opuestas. La producción de PH aprovechó esa rivalidad para generar un momento de sinceramiento y confrontación, que, según Pampita, terminó en un ambiente “muy incómodo”. Sin embargo, ninguna de las dos permitió que el conflicto escalara más allá de lo profesional.

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La vuelta de PH. Podemos Hablar

El regreso del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff está previsto para este sábado a las 21.30

El regreso del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff está previsto para este sábado a las 21.30, un evento que marca el retorno del programa tras casi tres años de ausencia.

El regreso de PH fue acompañado por una selección de invitados que prometen debates intensos y momentos de fuerte exposición personal. La inclusión de Pampita y Yanina Latorre en el primer programa no fue casual: ambas representan estilos y trayectorias que suelen generar controversia y conversación en la audiencia.

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El regreso de PH, Podemos Hablar a Telefe quedó marcado por un cruce entre Pampita y Yanina Latorre

La expectativa sobre lo que se verá en pantalla crece a medida que circulan versiones y testimonios sobre el detrás de escena. Las protagonistas, lejos de evitar el tema, han optado por referirse abiertamente a la situación, cada una desde su perspectiva y con matices en el relato.

Ambas coincidieron en que el respeto profesional prevaleció, a pesar de las diferencias y los momentos de tensión. La producción de PH logró así instalar el debate y anticipar un ciclo cargado de momentos intensos, donde la sinceridad y la confrontación vuelven a ocupar un lugar central en la televisión argentina.

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