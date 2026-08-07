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Por qué la trayectoria del próximo eclipse solar total generará una ilusión óptica en los mapas

El misterio de la sombra que va “para atrás” tiene una explicación científica. Cómo la geometría y la astronomía hallaron el raro efecto visual que se podrá observar el 12 de agosto

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.
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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ofrece una oportunidad única para la observación y la divulgación científica.

La franja de totalidad atravesará de noroeste a sureste regiones como Galicia, Asturias, Castilla y León, el País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

La previsión oficial estima que alrededor de dos millones de personas se desplazarán para presenciar el evento, con Castilla y León y Mallorca como epicentros del interés turístico y científico.

El camino del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, visualizado en rojo, será el primero en más de un siglo en España y atraerá a millones de personas a puntos de observación oficiales (NASA)
El camino del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, visualizado en rojo, será el primero en más de un siglo en España y atraerá a millones de personas a puntos de observación oficiales (NASA)

La clave de la ilusión visual que desconcierta a tantos observadores reside en la geometría y en la forma en que se representan los mapas.

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Todos los eclipses solares totales se desplazan de oeste a este, debido a que la Luna y la Tierra se mueven en la misma dirección, en sentido contrario a las agujas del reloj.

La franja de totalidad ofrecerá condiciones únicas al atardecer lo que permitirá ver la corona solar y detectar estrellas y planetas brillantes
La franja de totalidad ofrecerá condiciones únicas al atardecer lo que permitirá ver la corona solar y detectar estrellas y planetas brillantes

La Tierra rota hacia el este cada 24 horas y la Luna avanza hacia el este en su órbita alrededor del planeta. La sombra de la Luna recorre la superficie terrestre más rápido que la rotación del planeta bajo ella, lo que determina que la umbra —la zona de sombra total— siempre avance de oeste a este.

En este caso, el recorrido del eclipse solar total de 2026 trazará una curva sobre el Ártico, lo que genera una ilusión óptica cuando se observa la trayectoria en un mapa plano.

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“La aparente inversión de Siberia a Groenlandia es una ilusión. Se debe a la geometría, pero también a que se observa el eclipse en un mapa plano en lugar de en un globo terráqueo”, explican los expertos del Estudio de Visualización Científica de la NASA.

El fenómeno total cruzará regiones como Galicia Castilla y León Madrid y las Islas Baleares generando récords en reservas de vuelos y alojamientos - REUTERS/Violeta Santos Moura
El fenómeno total cruzará regiones como Galicia Castilla y León Madrid y las Islas Baleares generando récords en reservas de vuelos y alojamientos - REUTERS/Violeta Santos Moura

La sombra de la Luna describe un arco suave sobre la superficie curva del planeta y nunca cambia de dirección. El efecto visual aparece porque la proyección cartográfica distorsiona la ruta al mostrarla sobre un plano.

La particularidad de este eclipse es que la trayectoria se acerca mucho al Polo Norte. “La trayectoria de este eclipse también presenta un fuerte componente norte-sur, resultado de la combinación de la rotación de la Tierra y la inclinación tanto del eje terrestre como de la órbita lunar”, señalaron los especialistas de la NASA.

“Al combinarse con la rotación de la Tierra, el movimiento hacia el este de la umbra durante la primera mitad de su recorrido se ve prácticamente anulado”, agregaron. Por eso, en los mapas, la sombra parece moverse de este a oeste antes de curvarse hacia España, cuando en realidad nunca invierte su sentido.

Infografía con mapa de España, eclipse solar, personas observando, cifras, iconos de rutas, castillos, avión, barras, fuego, termómetro, gafas y coches en atasco.
Una infografía detalla el recorrido del eclipse solar total que España presenciará en 2026, las previsiones de dos millones de desplazamientos y los desafíos ambientales y de seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sombra lunar tiene dos partes: la umbra, donde se experimenta la totalidad, y la penumbra, que cubre una superficie mucho mayor y solo muestra un eclipse parcial.

El ancho y la velocidad de estas regiones dependen de la distancia entre la Luna y la Tierra y de la geometría del evento. La ilusión de retroceso no afecta a la experiencia real: en el terreno, la sucesión de oscuridad se desplazará de oeste a este, como en todos los eclipses totales.

La jornada del eclipse ofrecerá condiciones irrepetibles. Ocurrirá al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte, lo que permitirá observar la corona solar, la aparición de estrellas y planetas brillantes y el cambio de comportamiento de la fauna.

Más de 200 puntos de observación solo en Castilla y León fueron habilitados para garantizar la seguridad y la visibilidad del fenómeno astronómico El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado este viernes un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté. SOCIEDAD MICIU
Más de 200 puntos de observación solo en Castilla y León fueron habilitados para garantizar la seguridad y la visibilidad del fenómeno astronómico El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado este viernes un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde el lugar donde cada uno esté. SOCIEDAD MICIU

Se prevé un descenso de la temperatura y un ambiente de asombro colectivo. Más de 200 puntos de observación oficiales fueron habilitados solo en Castilla y León, y la organización logística se diseñó para cubrir desde la retransmisión científica hasta la gestión del tráfico y la seguridad en el contexto de alto riesgo de incendios.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. El 12 de agosto de 2026, el fenómeno será total en regiones del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, según la NASA. En Estados Unidos, el eclipse será parcial y la franja de visibilidad abarcará desde Alaska hasta Carolina del Norte, incluyendo estados del noreste como Maine y Nueva York.

De acuerdo con la NASA, “el eclipse parcial permitirá observar cómo la Luna cubre una fracción del disco solar”, con porcentajes variables según la ubicación.

La trayectoria del eclipse parece retroceder en los mapas por la distorsión de la proyección cartográfica y el paso cercano al Polo Norte
La trayectoria del eclipse parece retroceder en los mapas por la distorsión de la proyección cartográfica y el paso cercano al Polo Norte

Las autoridades insisten en la necesidad de tomar precauciones: el uso de gafas certificadas es imprescindible y se desaconseja emplear filtros caseros, radiografías o gafas de sol convencionales.

La NASA advierte que “nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada”, recomendando el uso de gafas de eclipse homologadas o filtros solares certificados para telescopios y cámaras.

Las gafas de sol convencionales, los vidrios ahumados y otros métodos caseros no ofrecen protección suficiente y pueden causar daños irreversibles en la retina.

Unas gafas rojas de eclipse solar son sostenidas en alto contra un cielo azul claro, revelando una forma de luna creciente del sol en sus lentes oscuras.
Las autoridades recomiendan usar gafas de eclipse certificadas y evitar filtros caseros para proteger la vista durante el eclipse parcial y total

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será mucho más que un espectáculo astronómico. Representa la oportunidad de vivir en primera persona el cruce de ciencia, naturaleza y sociedad, y de comprender cómo la geometría y la cartografía pueden desafiar la intuición incluso en los fenómenos más estudiados.

El Sol y la Luna, actuando en perfecta sincronía, transformarán durante unos minutos la vida cotidiana en un escenario de asombro y descubrimiento.

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