La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Messi responde sobre la chance de que Thiago juegue en Barcelona

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Lionel Messi negó que su hijo Thiago deje Inter Miami para sumarse a Barcelona, después de que circularan versiones sobre un posible paso del adolescente por La Masía. “Naaah”, respondió el capitán argentino cuando el periodista Bruno Vain le preguntó “¿Se va Thiaguito?” en la llegada del plantel al NU Stadium. La consulta se produjo antes del partido en el que Messi debutó en la Leagues Cup 2026 y marcó un doblete ante Atlético San Luis.

Thiago, de 13 años, juega desde 2023 en las divisiones inferiores del club de Florida. A los 12, participó en el equipo Sub-13 de Inter Miami durante la Newell’s Cup, celebrada en Rosario, usando el dorsal número 10, el mismo que ha caracterizado a Lionel Messi durante su carrera. Hasta ahora, la experiencia de Thiago como futbolista se concentra en el fútbol base, siguiendo los pasos de Lionel, quien también comenzó en las infantiles de Newell’s Old Boys, antes de trasladarse a Barcelona justo a su edad (13).

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Nacido en Barcelona, Thiago tiene un lazo sentimental con el Barça al igual que su padre. De hecho, el Camp Nou es el primer estadio que visitó desde que era un bebé. En 2024, el mayor de los hijos de Messi dijo que, si algún día llega al profesionalismo, quiere jugar con la selección argentina. Su comentario fue durante una entrevista en un torneo Sub 12 de Inter Miami que reunió a equipos como la Real Sociedad y justamente el Barcelona. “Jugaría con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer”, afirmó.

Thiago participó de la Newell's Cup en Rosario (@Newells)

Hace algunas semanas, durante la disputa del Mundial 2026, Thiago logró un título con su categoría en Inter Miami. Fue en el MIC Football Punta Cana, torneo que reunió a 103 equipos, más de 2.000 jugadores y más de 250 partidos en República Dominicana. En la final de la categoría Sub 14, las Garzas vencieron 3-0 a GOT FC de Estados Unidos. El equipo de Thiago, que cumplirá 14 años el 2 de noviembre, integró el Grupo D junto a GOT FC, Elite Football Academy y Guayama FC. Ganó la zona con tres victorias, 18 goles a favor y apenas uno en contra. En la fase eliminatoria dejó en el camino a Barca Academy en octavos, a Venados Yucatán en cuartos de final y a Cibao FC en semifinales. Un año antes, cuando competía en Sub 13, había quedado eliminado en cuartos tras caer 4-0 ante River Plate.

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La consagración en Punta Cana se sumó a otros logros de Thiago Messi en las divisiones formativas del club. En 2024 ganó la Weston Cup en la categoría Sub 12 y repitió en 2025 en Sub 13. También en 2025 obtuvo la Dreams Cup, un torneo internacional disputado en el Florida Blue Training Center. En mayo de este año volvió a celebrar en esa misma competencia, organizada por el propio Inter Miami, con Lionel Messi en la tribuna junto a Luis Suárez, cuyo hijo Benjamín integra el equipo. A partir de los 13 años, los planteles juveniles comienzan a competir en la MLS Next, el torneo oficial de divisiones inferiores de Estados Unidos y Canadá. En las finales de esta temporada, disputadas en Salt Lake City, el equipo de Thiago fue subcampeón tras perder 3-2 ante Orlando City.

Crédito: Inter Miami Academy

El desarrollo de Thiago en las divisiones juveniles de Inter Miami ha generado atención mediática debido a la trayectoria de su padre, aunque aún se encuentra en las primeras etapas formativas de su carrera y no ha debutado profesionalmente ni registrado estadísticas oficiales a nivel de mayores.

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En el campo, Inter Miami ganó 4-2 en el Miami Freedom Park con goles de Messi a los 10 y 43 minutos, además de tantos de Telasco Segovia a los 25 y de Micael en el sexto minuto de descuento del primer tiempo. Para el equipo mexicano anotaron David Rodríguez a los tres minutos y Rafael Llorente a los cinco del complemento. Con ese resultado, el conjunto estadounidense quedó segundo en la zona de Estados Unidos, a la espera del cierre de la primera fecha, en la que los cuatro primeros avanzan a cuartos de final. En la próxima jornada, Inter Miami recibirá a Monterrey el sábado 8 de agosto, mientras San Luis quedó decimotercero entre los equipos mexicanos.