La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

La actriz argentina Luz Cipriota mostró las imágenes de su boda con David Serrano y sus hijas

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Luz Cipriota dio el sí y por estos días todo es felicidad en su vida. La actriz argentina radicada en España celebró su amor con el director David Serrano de la Peña con una boda íntima en Madrid de la que participaron sus tres hijos. Alejada de los focos mediáticos y concentrada en una carrera que proyectó fronteras afuera, la ex Soy Luna y El Maestro reflejó parte de la ceremonia en las redes sociales.

“Y un día, me casé con el amor de mi vida”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de la celebración. El posteo resumió con pocas palabras lo que fue una decisión tomada lejos de los grandes eventos y las listas de invitados interminables. “Nuestro casamiento fue improvisado. Sin grandes preparativos, sin buscar la perfección. Porque entendimos que no hacía falta esperar al momento ideal. El momento era este”, confesó.

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La pareja llegó al altar después de varios años de noviazgo, con una familia ya formada: Lorenzo, de cinco años, y las gemelas Ángela y Aurora, nacidas en junio de 2025. Cipriota describió la boda como una síntesis de este tiempo: “Celebrar que estamos vivos. Que nos encontramos. Que nos elegimos una y otra vez. Que después de todo lo vivido, seguimos de la mano, con ganas de seguir construyendo esta familia, cuidándola cada día y llenándola de amor”. En el posteo también agradeció a sus familias por acompañarlos y mencionó a los amigos que, aunque no estuvieron presentes, se alegraron al enterarse.

Luz Cipriota con su hijo Lorenzo

“No sé cómo será el resto de nuestra historia. Pero si algo me enseñó la vida es que los mejores capítulos rara vez salen según el plan. Y qué suerte la mía de poder vivirla con vos”, concluyó la actriz, citando a su flamante esposo.

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Para la ceremonia, Cipriota eligió un vestido largo de tul y encaje en amarillo pálido con escote halter y detalles en el ruedo, el cabello semi recogido y un maquillaje natural, mientras Serrano de la Peña optó por una camisa blanca, pantalón chino beige y zapatillas blancas. La paleta familiar fue coherente: Lorenzo combinó camisa blanca y short beige, y las gemelas Ángela y Aurora lucieron vestidos blancos con tul, encaje y vincha de flores.

La historia de amor entre Cipriota y Serrano de la Peña comenzó a tomar forma pública en Madrid, ciudad a la que la actriz se mudó hace varios años por razones laborales. Fue allí donde construyó su perfil profesional en teatro, cine y televisión, y donde también echó raíces en lo personal. En noviembre de 2021 nació Lorenzo, su primer hijo en común, que llegó al mundo en una noche de luna llena, según relató entonces la actriz.

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Tres años y medio después, la familia creció de manera inesperada. En julio de 2025, Cipriota anunció el nacimiento de sus hijas gemelas tras un embarazo que mantuvo en reserva por su complejidad médica. La gestación fue monocorial —las bebas compartieron placenta—, un cuadro de alto riesgo obstétrico que requirió el triple de controles habituales y vigilancia constante ante posibles complicaciones, entre ellas el síndrome de transfusión fetofetal.

“Decidí no exponerme, porque no podía explicarme ni a mí misma lo que estaba viviendo. La prioridad era estar bien y fuerte para dar lo mejor a las bebitas”, explicó la actriz al momento de dar la noticia. Ángela y Aurora nacieron el 20 de junio de 2025, en la semana 34, por cesárea programada, y permanecieron internadas en neonatología hasta alcanzar los parámetros necesarios para recibir el alta. “De repente soy madre de tres. Y tengo la familia que siempre soñé”, escribió entonces.

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Luz Cipriota antes de dar a luz a sus gemelas

La carrera de Cipriota en España se consolidó a lo largo de los años con participaciones en producciones de alcance internacional. Fue parte de Las chicas del cable, la serie de Netflix, y tuvo un papel en Élite, donde interpretó a la madre del personaje de Valentina Zenere. En Argentina, acumuló reconocimiento por su trabajo en El Maestro, la ficción de Julio Chávez para El Trece que le valió su primer Martín Fierro, y por su participación en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, también de Netflix, donde encarnó a Lucía Miranda, esposa del histórico representante del cantante mexicano, Hugo López.

Serrano de la Peña, por su parte, es un reconocido guionista y director español, autor de El otro lado de la cama y su secuela, obras que también fueron adaptadas al teatro argentino bajo la dirección de Nicolás Vázquez. La pareja eligió Madrid para construir su vida en común, lejos de los reflectores y cerca, según las propias palabras de la actriz, de lo que realmente importa: “Mi familia es mi felicidad absoluta”.

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