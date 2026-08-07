El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Emmanuel Horvilleur, León Gieco, El Salvador

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André, el único hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur, acaba de dar un paso inesperado en su camino personal y artístico. A sus 21 años, este joven, criado lejos del bullicio mediático que rodeó siempre a sus padres, dirigió el videoclip de la canción El Salvador, interpretada por su padre junto a León Gieco. La noticia se conoció a partir de un emotivo mensaje publicado por su madre en redes sociales, donde agradeció la sensibilidad y el talento de su hijo, además de destacar la belleza y la poesía que lo atraviesan.

El mensaje entre Celeste Cid y André Horvilleur en redes sociales puso el foco en el nuevo paso artístico del hijo de la actriz y Emmanuel Horvilleur

“Gracias Diosito por los hijos, por la belleza, la sensibilidad y la poesía... lo cual son cuatro maneras de decir lo mismo”, escribió la actriz, acompañando la publicación con palabras de orgullo y admiración. La respuesta no tardó en llegar: “Te abrazo madre”, comentó el propio André, sellando ese intercambio familiar con un corazón rojo.

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El video completo está disponible en YouTube, pero el foco de la conversación fue el rol de André como director, un hito que marcó a su entorno en una creación de neto corte familiar. El ex Kuryaki compuso el tema junto a Gieco y Lucas Martí, su hermano por parte de madre. “Qué hermosura. Te admiro hasta el infinito, André Horvilleur, tu ojo mágico y sensible”, escribió Cid. En tanto, Evangelina Bourbon, actual pareja del músico y madre de su hija menor, Marion, sintetizó el espíritu del clip: “Dream team para este temazo, mi amor”.

Trayectoria discreta, raíces profundas

Además de su vínculo con la música, André Horvilleur participó en campañas de ropa y mostró interés por la moda

Nacido en septiembre de 2004, André creció mientras sus padres transitaban la popularidad en el mundo artístico argentino. Sin embargo, su vida fue muy distinta a la de muchos hijos de celebridades. De acuerdo con quienes siguen la carrera de Emmanuel Horvilleur y Celeste Cid, André siempre optó por un perfil bajo, alejándose del circuito mediático y de la exposición constante.

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A pesar de esa distancia, el interés por saber a qué se dedica el joven nunca se apagó. Entre quienes admiran a la actriz y quienes siguen la carrera del músico, la curiosidad creció con los años: ¿Cómo es la vida de André hoy? ¿Está vinculado al arte como sus padres? ¿Busca su propio camino lejos de las cámaras?

André Horvilleur creció con perfil bajo, lejos de la exposición mediática que rodeó a Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

El propio André reveló, en charlas privadas y a través de sus padres, que siente una fuerte atracción por la música, una herencia natural de Horvilleur. Además, la moda también forma parte de su vida: ha participado en campañas de ropa, mostrando que el universo visual y estético le resulta familiar y propio.

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Por otra parte, no ha dejado de lado su formación académica. A pesar de la reserva con la que fue criado, se sabe que actualmente estudia en la universidad, aunque ni Celeste Cid ni Emmanuel Horvilleur han dado detalles públicos sobre la carrera elegida. El hecho de que André priorice su educación y su crecimiento personal es, para muchos, una muestra de madurez y de búsqueda genuina de identidad más allá de los logros familiares.

La dirección del videoclip de El Salvador consolidó a André Horvilleur en un camino artístico propio dentro del universo creativo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

La música es el principal canal a través del cual André mantiene contacto con el público, aunque lo hace de manera indirecta. Si bien no integra ningún grupo musical ni ha lanzado canciones propias, su presencia se hace notar en los videoclips que realiza para su padre. En estos proyectos, André despliega no solo un sentido estético propio, sino también dotes actorales que muchos asocian a su madre.

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El reciente videoclip, es un ejemplo de esa colaboración familiar, donde el talento de André se conjuga con la trayectoria artística de Emmanuel Horvilleur y la sensibilidad de Celeste Cid. El resultado fue celebrado tanto por sus padres como por los seguidores de ambos, quienes vieron en este hecho una señal de que el joven está construyendo su propio lenguaje y expresividad.

André Horvilleur no lanzó canciones propias ni integra un grupo musical, pero participa en videoclips de Emmanuel Horvilleur