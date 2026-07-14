Salud

11 hábitos saludables para tener uñas fuertes y sanas

Expertos sugieren rutinas diarias para protegerlas, reducir el riesgo de lesiones y detectar señales que pueden alertar sobre cuestiones médicas no evidentes

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Dos manos sobre una toalla enrollada, una botella de esmalte de uñas transparente y herramientas de manicura.
Cambios de color, forma o dolor persistente ameritan consulta con un dermatólogo certificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado diario de las uñas puede prevenir lesiones, infecciones y revelar señales tempranas de problemas de salud. Según la American Academy of Dermatology (AAD), mantener una rutina adecuada es esencial para conservarlas fuertes y reducir el riesgo de daños frecuentes.

La entidad médica estadounidense resalta que el estado de las uñas refleja la salud general. Recomienda consultar a un dermatólogo certificado si las uñas cambian de forma, color, se inflaman o presentan dolor persistente.

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11 hábitos saludables para tener uñas sanas

La AAD sintetiza en su guía oficial una serie de rutinas que pueden adoptarse en casa, tanto para manos como para pies, y que ayudan a mantener la integridad y el aspecto de las uñas.

Manos bajo el grifo y con toalla, instrumental de manicura, crema, mano abriendo lata, mujer mordiéndose las uñas, doctor con lupa.
La rutina de higiene y secado reduce la proliferación de hongos y bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Mantenerlas limpias y secas

La humedad favorece la proliferación de bacterias y hongos. Mantener las uñas secas y limpias reduce el riesgo de infecciones y previene la aparición de problemas frecuentes.

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La Mayo Clinic advierte que la higiene excesiva, como el uso constante de jabones antibacterianos o desinfectantes, también puede eliminar aceites protectores naturales y facilitar la aparición de grietas, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a infecciones. Por ello, la entidad aconseja emplear jabones suaves y secar las manos de manera delicada tras el lavado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La hidratación tras retirar el esmalte ayuda a evitar resequedad y quiebres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Hidratarlas después de quitar el esmalte

Muchos removedores contienen sustancias que resecan. Se aconseja aplicar crema hidratante después de retirar el esmalte para contrarrestar la sequedad.

3. Cortarlas en línea recta y redondear las puntas

Utilizar tijeras o cortaúñas afilados, y dar una ligera forma redondeada en las puntas, ayuda a que las uñas sean más resistentes y menos propensas a quebrarse.

Manos con uñas largas pintadas de rojo aplicando esmalte desde un frasco transparente.
El corte recto y el redondeo leve en puntas mejora la resistencia de la uña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Limarlas con una lima de cartón

El limado regular con una lima de cartón mantiene la forma de la uña y evita que se enganchen o se astillen.

5. Evitar morderse las uñas y retirar la cutícula

La academia desaconseja estos hábitos porque pueden dañar la estructura de la uña y favorecer la entrada de infecciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El limado con lima de cartón previene enganches y astillas en el borde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. No usar las uñas como herramientas

Abrir objetos, como latas, puede astillar o fracturar las uñas. Es preferible utilizar herramientas apropiadas para evitar lesiones.

7. Protegerlas del exceso de agua

El contacto frecuente con agua debilita las uñas. Usar guantes al limpiar o lavar platos, y aplicar crema tras lavarse las manos, ayuda a preservar su fortaleza.

Persona lavando los platos - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Usar guantes ante el contacto repetido con agua protege la lámina ungueal. (Imágen Ilustrativa Infobae)

8. Recortar las uñas de los pies con regularidad

Mantener cortas las uñas de los pies disminuye el riesgo de golpes o lesiones. Si están gruesas, se recomienda un baño de agua tibia y sal antes de cortarlas.

9. No intentar extraer una uña encarnada

Intentar remover una uña encarnada por cuenta propia puede empeorar la lesión. Consultar con un dermatólogo es la mejor opción, especialmente si hay signos de infección.

Primer plano de una mano con los dedos ligeramente flexionados, mostrando uñas con múltiples estrías horizontales blancas en la superficie.
No manipular una uña encarnada evita complicaciones y favorece atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Elegir calzado adecuado y alternar pares

Usar zapatos de la talla justa y cambiarlos cada día previene daños. Además, en piletas y duchas públicas, se aconseja usar ojotas para evitar infecciones fúngicas.

11. Extremar los cuidados en manicura y pedicura

La AAD sugiere no rasurarse las piernas antes de una pedicura, llevar instrumentos propios al salón y asegurarse de que las tinas estén bien desinfectadas. Estos cuidados evitan la transmisión de bacterias y hongos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En manicura y pedicura, la desinfección de tinas e instrumentos baja el riesgo de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las uñas pueden debilitarse y volverse frágiles

La exposición prolongada a la humedad y el contacto repetido con agua pueden hacer que las uñas se descamen o se partan. Además, hábitos como morderlas, retirar la cutícula o usarlas para abrir objetos, aumentan el riesgo de lesiones y fisuras.

También se advierte sobre los efectos de ciertos productos cosméticos. Los removedores de esmalte pueden resecar la lámina ungueal, y los esmaltes endurecedores pueden incrementar su rigidez y, paradójicamente, favorecer la rotura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La American Academy of Dermatology señala que las uñas reflejan la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especialistas de Harvard Medical School, la aplicación frecuente de esmaltes y productos químicos sin pausas adecuadas puede alterar la permeabilidad de la uña y volverla más quebradiza. Los expertos recomiendan dejar las uñas “descansar” sin esmalte al menos una semana al mes para favorecer su recuperación.

El uso de uñas artificiales no debe ser un recurso para ocultar daños, ya que puede agravar problemas preexistentes, especialmente en personas propensas a infecciones por hongos o con uñas frágiles.

Cuando una uña cambia de aspecto, se hincha o causa molestias, la indicación es acudir a un dermatólogo. Esta recomendación es aún más relevante para personas con enfermedades como diabetes o mala circulación, donde cualquier lesión menor puede tener consecuencias mayores.

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