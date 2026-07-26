Crimen y Justicia

Encontraron sana y salva a la adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde hacía dos días en Corrientes

El viernes, su madre había presentado una denuncia en una comisaría de Curuzú Cuatiá. Ahora, la justicia intenta esclarecer qué ocurrió en esas 48 horas

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La adolescente de 17 años fue hallada sana y salva este domingo
La adolescente de 17 años fue hallada sana y salva este domingo

Luego de más de 48 horas de incertidumbre y una búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad y organismos nacionales, la adolescente de 17 años que había desaparecido en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá fue encontrada sana y salva este domingo.

La noticia llevó alivio a familiares, amigos y vecinos que seguían con preocupación el caso desde el viernes, cuando la joven fue vista por última vez. Ante la falta de novedades sobre su paradero y la posibilidad de que estuviera en una situación de riesgo, las autoridades decidieron activar la Alerta Sofía, el protocolo nacional destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

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La aparición de la adolescente puso fin a una intensa investigación que había cobrado repercusión nacional debido a las circunstancias que rodeaban su desaparición.

Dos días de incertidumbre

La denuncia había sido realizada por su madre ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá. Desde ese momento, efectivos de la Policía de Corrientes comenzaron una serie de operativos para intentar localizar a la joven.

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Con el paso de las horas y sin información concreta sobre su ubicación, la búsqueda se amplió a otras provincias y tomó intervención el Ministerio de Seguridad de la Nación, que activó la Alerta Sofía para difundir la imagen y los datos de la adolescente en todo el país.

Las autoridades difundieron una descripción física detallada para facilitar su identificación y solicitaron la colaboración de la comunidad. “La joven, conocida por el alias “Kiara”, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene contextura robusta, cabello negro azulado hasta los hombros y ojos verdes. Además, posee varios tatuajes que permitían reconocerla con facilidad", decía el aviso.

La preocupación de la familia

Durante la búsqueda, la madre de la adolescente brindó declaraciones en las que manifestó su preocupación por la situación de su hija y reveló algunos detalles de las últimas comunicaciones que había mantenido con ella.

Según relató, la joven había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años. En medio de la desesperación por no saber dónde estaba, la mujer contó que recibió una llamada de su hija.

“Me pidió que la fuera a buscar, pero la comunicación se cortó y después el teléfono quedó apagado”, explicó en ese momento.

La madre también aseguró que en una conversación anterior la adolescente parecía encontrarse angustiada, situación que incrementó la preocupación de los investigadores y de su entorno familiar.

Además, sostuvo que uno de sus hijos logró encontrarse con el novio de la joven y afirmó que existían sospechas de que el hombre habría intentado trasladarla a Brasil. Esa versión comenzó a ser analizada por los investigadores mientras avanzaban las tareas de búsqueda.

Qué investiga la Justicia

Aunque la adolescente ya fue localizada y se encuentra a salvo, la investigación judicial continúa abierta. Los investigadores intentan reconstruir los movimientos que realizó durante las horas en que estuvo desaparecida para determinar si se ausentó por voluntad propia o si existió algún tipo de delito.

En ese contexto, también se busca establecer cuál fue la participación de las personas con las que tuvo contacto durante esos días y si hubo situaciones que pudieron haber puesto en riesgo su integridad.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el novio mencionado por la familia quedó a disposición de la Justicia y era sometido a distintas medidas de investigación para esclarecer los hechos.

Cómo funciona la Alerta Sofía

La activación de la Alerta Sofía fue una de las medidas más importantes tomadas durante la búsqueda. Se trata de un protocolo especial que se utiliza únicamente en casos de extrema gravedad cuando existe la sospecha de que un menor de edad puede encontrarse en peligro inminente.

Para poner en marcha este mecanismo deben cumplirse varios requisitos, entre ellos la existencia de una denuncia formal, una investigación judicial en curso y la presunción de un riesgo serio para la integridad del menor.

Una vez activada, la alerta permite difundir la información del desaparecido a través de teléfonos celulares, medios de comunicación, redes sociales, organismos públicos y organizaciones especializadas.

Su objetivo es lograr la colaboración masiva de la comunidad y multiplicar las posibilidades de encontrar a la persona buscada en el menor tiempo posible.

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