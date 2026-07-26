Política

El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Javier Milei sobre Lula

La decisión del canciller Mauro Vieira fue notificada a la sede diplomática en Buenos Aires. El presidente argentino había tildado a su par brasileño de “presidiario” y “ladrón” durante el acto de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. El país vecino es el principal socio comercial de la Argentina

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Milei junto a Flávio Bolsonaro en el acto en San Pablo. Foto: Reuters
Milei junto a Flávio Bolsonaro en el acto en San Pablo. Foto: Reuters

El Gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, después de que Javier Milei criticara en San Pablo a Lula da Silva durante un acto partidario, una decisión que profundizó la tensión diplomática entre ambos países.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, la medida la adoptó el canciller brasileño Mauro Vieira y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires.

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Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, a pesar de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.

El conflicto se produjo un día después de que el mandatario argentino participara en la convención del Partido Liberal en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En ese acto, Milei llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

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El Presidente respaldó a Flávio Bolsonaro como postulante del principal espacio opositor al actual jefe de Estado brasileño. Durante un discurso de unos 25 minutos, planteó que Brasil enfrentaba un “Riesgo Lula” y afirmó que el país iba hacia una crisis de deuda porque, a su juicio, el mandatario brasileño no hizo el ajuste fiscal necesario.

Milei y Lula solo se encontraron en distintas cumbres internacionales, como la del Mercosur que se celebró en Buenos Aires en 2025. Foto: AFP
Milei y Lula solo se encontraron en distintas cumbres internacionales, como la del Mercosur que se celebró en Buenos Aires en 2025. Foto: AFP

En el gobierno de Lula interpretaron la intervención de Milei en la campaña brasileña como una injerencia en asuntos internos. La reacción se agravó porque los ataques personales ocurrieron en territorio brasileño y estuvieron dirigidos tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudió los agravios contra De Moraes. También hubo críticas de integrantes del gabinete de Lula y de dirigentes del Partido de los Trabajadores.

Edinho Silva, presidente nacional del PT, cuestionó el tono del discurso de Milei y escribió que “es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos”. José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, sumó otra crítica al sostener en X que esperaba que el argentino aprovechara su paso por Brasil para “aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

La visita fue la tercera de Milei a Brasil desde que asumió la Presidencia y no incluyó contacto con el gobierno de Lula. Su agenda volvió a concentrarse exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo.

La visita de Milei a Brasil y su agenda política en San Pablo

El acto en San Pablo formó parte del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal, que competirá contra Lula en los comicios de octubre. Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Antes de la convención, el mandatario argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. Allí recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la principal distinción que entrega el estado paulista.

El viaje se desarrolló en un momento adverso para el candidato apoyado por Milei. Una encuesta de Genial/Quaest indicó que 55% de los votantes cree que Lula será reelegido, contra 25% que apuesta por una victoria de Flávio Bolsonaro.

Otro sondeo de AtlasIntel/Bloomberg publicado el 1 de julio ubicó a Lula con 48,8% frente a 42,3% de Flávio Bolsonaro en escenarios de segunda vuelta. Entre los independientes, la distancia también aparecía amplia: 52% veía ganador al actual presidente y 14% al senador.

La tensión escaló además por la defensa que Milei hizo de Jair Bolsonaro, a quien definió como un “amigo injustamente encarcelado”. El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra Lula.

En la cancillería brasileña compararon el episodio con otros momentos de fricción exterior protagonizados por Milei, aunque remarcaron la gravedad singular de esta secuencia. Lula, según las versiones recogidas, mantuvo hasta ahora un trato respetuoso hacia el mandatario argentino, pese a su distancia política y personal.

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