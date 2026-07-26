Cómo convertir el ejercicio en un hábito: la ciencia explica qué motiva, cuánto tarda y por qué disfrutarlo es clave

La falta de motivación sostenida frena la actividad física durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 31% de los adultos en el mundo no hace suficiente ejercicio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Detrás de esa cifra hay algo que la ciencia lleva décadas estudiando: no es la fuerza de voluntad lo que determina si alguien se mueve, sino la calidad de su motivación, estructura de sus hábitos y disfrute de la actividad elegida.

Investigadores del PLOS ONE publicaron en 2026 un estudio basado en la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por sus siglas en inglés) que identificó cuatro perfiles motivacionales en personas que hacían ejercicio regular. El hallazgo central consistía en que, quienes se movían por razones autónomas, reportaban mayor bienestar subjetivo y mejor salud que quienes lo hacían por presión externa o culpa.

PUBLICIDAD

La motivación autónoma se asocia con mayor constancia y mejor bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La motivación controlada —ejercitarse por obligación o por autocrítica— anulaba los beneficios psicológicos del ejercicio, incluso en personas con altos niveles de actividad física.

Ese hallazgo tiene un correlato a largo plazo. Una revisión de 66 estudios publicada en BMC Public Health confirmó que la motivación autónoma predice la adherencia sostenida al ejercicio de forma más robusta que la motivación identificada o regulada externamente, especialmente cuando se trata de mantener la actividad durante meses o años.

PUBLICIDAD

El cardiólogo Daniel Hahn, director del Programa de Formación en Cardiología del Kettering Medical Center de Ohio, lo formuló en términos clínicos: quienes se ejercitan por razones superficiales —verse bien, alcanzar un peso puntual— tienden a abandonar en cuanto el estímulo desaparece.

La presión externa reduce el beneficio psicológico incluso con altos niveles de movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito de vida como variable clínica

La evidencia va más lejos que el ejercicio. Un estudio prospectivo publicado en PLOS ONE en 2021 y financiado con datos de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos encontró que las personas con mayor sentido de propósito de vida tenían un 46% menos de riesgo de mortalidad en un seguimiento de cuatro años, 43% menos de riesgo de depresión y niveles significativamente mayores de actividad física objetivamente medida.

PUBLICIDAD

Un trabajo complementario, también de 2021, publicado en PMC y elaborado con una muestra de 3.473 participantes, determinó que el propósito de vida se asociaba con mayor motivación intrínseca para el ejercicio y con menos barreras percibidas para realizarlo.

La vía más sólida fue el disfrute: las personas con alto sentido de propósito hacían más actividad física porque la disfrutaban más, no porque se obligaban a hacerla.

PUBLICIDAD

El propósito de vida se vincula con más actividad física y mejor salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda y la trampa de lo urgente

El segundo obstáculo que identifica la literatura científica no es físico sino cognitivo: las personas postergamos sistemáticamente lo que es importante pero no urgente. El ejercicio encaja exactamente en esa categoría, lo que lo convierte en la primera actividad que se descarta cuando el día se complica.

La propuesta que Hahn recupera del filósofo organizacional Stephen Covey —organizar las actividades según urgencia e importancia— tiene respaldo empírico.

CrossFit se vuelve más sostenible cuando se elige por disfrute y se agenda como una rutina fija durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios sobre adherencia al ejercicio publicados en Frontiers in Psychology (2021) identificaron que la barrera más frecuente reportada por quienes abandonaban programas de actividad física era la “falta de tiempo”, reportada por el 40% de los desertores en intervenciones de ejercicio controladas. Sin embargo, los investigadores notaron que ese tiempo existía: lo que faltaba era la jerarquización de la actividad como prioridad.

PUBLICIDAD

La solución validada en distintos programas de salud pública es la misma que Hahn propone: agendar el ejercicio con la misma rigidez que una reunión de trabajo, asignarle un horario fijo y no negociarlo frente a demandas de menor relevancia.

Cuánto tiempo lleva convertirlo en hábito

La postergación de lo importante explica por qué el ejercicio se desplaza ante lo urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia popular de que un hábito se instala en 21 días fue refutada por la investigación. Un estudio clásico de Phillippa Lally y su equipo de la University College London (UCL), publicado en el European Journal of Social Psychology, midió en tiempo real la formación de hábitos simples y encontró que la automaticidad se estabilizaba, en promedio, a los 66 días. El rango fue amplio: de 18 a 254 días, según la persona y la complejidad del comportamiento.

PUBLICIDAD

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 en PLOS ONE, que analizó 20 estudios con 2.601 participantes, actualizó ese panorama: los hábitos de salud requieren entre dos y cinco meses para volverse automáticos, con variaciones individuales que van de 4 a 335 días.

El estudio también confirmó que saltear ocasionalmente no destruye el proceso: la automaticidad retoma su trayectoria sin pérdidas significativas tras una interrupción puntual.

Lo que sí marca diferencia, según esa revisión, es el momento del día: los hábitos practicados a la mañana se consolidan más rápido que los del resto de la jornada. También influye que la actividad sea elegida por el propio individuo y no impuesta desde afuera.

PUBLICIDAD

Agendar la rutina en un horario fijo aumenta la adherencia a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo que subyace al hábito —la tríada señal-rutina-recompensa que popularizó el periodista Charles Duhigg en The Power of Habit— tiene correlato neurobiológico. Cuando una conducta se asocia de forma consistente a un contexto específico, el circuito se automatiza y deja de requerir deliberación consciente, lo que reduce la fatiga de decisión y el consumo de fuerza de voluntad.

El disfrute como predictor más robusto que la disciplina

La última variable que la ciencia señala como determinante es también la más subestimada: que la actividad elegida resulte placentera.

La formación de hábitos requiere meses y varía según la persona y la complejidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2021, con seguimiento de un año a socios nuevos de un gimnasio, encontró que el disfrute era el predictor más potente de la asistencia regular (odds ratio de 1,84), por encima de la autoeficacia y del apoyo social. La diferencia fue estadísticamente significativa en todos los puntos de medición: a los 3, 6 y 12 meses.

PUBLICIDAD

Un metaanálisis de 2021 publicado en PLOS ONE que sintetizó 14 revisiones sistemáticas sobre adherencia al ejercicio concluyó que el disfrute funciona como recompensa inmediata, más eficaz que los beneficios de salud diferidos —perder peso, reducir el colesterol— a la hora de mantener la conducta en el tiempo.

Saltear una sesión no cancela el proceso si la conducta se retoma con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para adultos. Según sus datos más recientes, de 2024, 1.800 millones de personas en el mundo no alcanzan ese umbral, una cifra que creció cinco puntos porcentuales entre 2010 y 2022 y que, de mantenerse la tendencia, llegará al 35% de la población adulta global en 2030.

El costo proyectado para los sistemas de salud pública de esa inactividad asciende a 300.000 millones de dólares entre 2020 y 2030.