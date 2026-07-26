Ingresa onda del este No.21 y anticipan lluvias, tormentas eléctricas y granizo en Guatemala

Guatemala enfrenta este domingo un escenario meteorológico marcado por la llegada de la onda del este número 21 que podría provocar lluvias y granizo en algunos puntos del país. (AGN)

El territorio de Guatemala enfrenta este domingo un escenario meteorológico marcado por la llegada de la onda del este número 21, donde no se descartan lluvias y granizo en algunas zonas del país, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Desde la madrugada, las regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte experimentan una notable acumulación de humedad y nubosidad, lo que ha motivado la emisión de advertencias por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, se prevén vientos ligeros en la mañana, aunque las rachas podrían intensificarse en el transcurso del día y afectar especialmente el Altiplano Central, los Valles de Oriente y la zona de Occidente.

PUBLICIDAD

Lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de granizo

Las condiciones climáticas evolucionan hacia una inestabilidad más marcada a partir de la tarde. El organismo científico detalló que las precipitaciones se manifestarán en horas vespertinas y se extenderán hasta la noche, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída ocasional de granizo.

El Insivumeh subrayó que la combinación de altas temperaturas diurnas e ingreso continuo de humedad propicia la formación de estos fenómenos, que pueden producir lluvias intensas localizadas en periodos muy breves.

El pronóstico del Insivumeh prevé vientos ligeros por la mañana y rachas más intensas en el Altiplano Central, los Valles de Oriente y Occidente. (Insivumeh)

Entre los datos más relevantes, el instituto destacó: “Las lluvias locales pueden alcanzar una intensidad considerable en cortos lapsos, lo que incrementa el riesgo de crecidas y deslizamientos”. Esta información fue difundida ampliamente por Prensa Libre y replicada en otros medios.

PUBLICIDAD

Alertas y recomendaciones de CONRED

Ante el panorama descrito, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) activó una serie de alertas preventivas dirigidas a la población. El ente instó a evitar cruzar o acercarse a cauces de ríos debido al peligro de crecidas repentinas.

CONRED también advirtió sobre la saturación de suelos, lo que podría derivar en deslizamientos de tierra, colapsos en la red vial y anegamientos en áreas urbanas.

En su comunicado, la CONRED recomendó: “Mantener preparada la mochila de las 72 horas, consultar las actualizaciones oficiales y reportar emergencias al número 119”.

La institución reforzó la importancia de mantenerse informado a través de sus canales oficiales y acatar las medidas preventivas para reducir riesgos.

Además recordó que existen varios albergues a nivel nacional que pueden ser activados al momento en que ocurra una eventualidad. Algunos de estos ya están abiertos para las personas que los requieran.

PUBLICIDAD

La CONRED activó alertas preventivas y pidió no cruzar ni acercarse a cauces de ríos por el riesgo de crecidas repentinas. (Conred)

Impacto regional y monitoreo permanente

El Insivumeh mantiene la vigilancia sobre la evolución de la onda del este número 21, que continuará influyendo en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte, el Caribe y el norte de Guatemala serán las zonas más afectadas, aunque el impacto podría extenderse al resto del país a medida que avance la jornada. Las autoridades solicitaron a la población seguir atentamente los boletines y alertas emitidas ante la posibilidad de agravamiento de la situación meteorológica.

Entre los datos destacados, el Insivumeh reiteró: “La interacción entre la humedad y las altas temperaturas incrementa el potencial de tormentas severas y granizadas”, resaltando la necesidad de cautela en las áreas susceptibles a inundaciones y derrumbes.

PUBLICIDAD