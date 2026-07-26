Ministerio de Salud confirma segunda muerte por dengue en El Salvador y advierte aumento de casos sospechosos

El MINSAL confirmó la segunda muerte por dengue en El Salvador durante 2026. REUTERS/Rodolfo Buhrer

El Ministerio de Salud (MINSAL), ha confirmado la segunda muerte por dengue registrada en el territorio salvadoreño en lo que va del año, mientras que la curva de contagios presenta una tendencia sostenida a la alza pasando de un promedio de 70 casos sospechosos semanales a 140 cuadros atendidos en la red hospitalaria a nivel nacional.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico publicado por el MINSAL, la segunda defunción se reportó entre la semana 27 y la semana 28, es decir, entre el 5 y el 18 de julio, sin brindar detalles sobre la edad ni la zona de procedencia de la víctima. La primera muerte asociada al dengue durante 2026 se había documentado dos semanas antes, en el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 4 de julio. Ambas muertes ocurrieron mientras el país enfrenta un crecimiento acelerado en el número de pacientes sospechosos de la enfermedad.

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Las cifras oficiales indican que la cantidad de casos sospechosos de dengue se ha duplicado en un mes. En la semana epidemiológica 25, el sistema sanitario atendió 71 cuadros sospechosos, para la semana 28 el número llegó a 142. Estos datos reflejan un incremento del 100 % en solo cuatro semanas, de acuerdo con el monitoreo del MINSAL.

El Boletín Epidemiológico del MINSAL reportó la segunda defunción por dengue entre las semanas 27 y 28.

El Boletín Epidemiológico también detalla el comportamiento de los casos confirmados por laboratorio. En la semana 26, se detectaron tres positivos; en la semana 27, se sumaron dos más y en la semana 28 se confirmó un caso adicional. El acumulado anual de casos confirmados de dengue por laboratorio asciende a 26 hasta mediados de julio, según el reporte oficial.

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Al analizar los datos por grupos de edad, el MINSAL señala que los adolescentes de 10 a 19 años son quienes presentan la mayor cantidad de casos sospechosos, con un total de 899 cuadros atendidos hasta la semana 28. El segundo grupo más afectado corresponde a los niños de 5 a 9 años, con 715 reportes hasta la misma fecha. Este comportamiento está relacionado con el inicio de la temporada de lluvias, que favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

El MINSAL mantiene operativos de prevención a nivel nacional, incluyendo la entrega de abate en viviendas para reducir la presencia de criaderos y controlar la expansión del vector. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud no han emitido declaraciones públicas sobre la segunda muerte registrada.

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El monitoreo epidemiológico del MINSAL también incluye otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, como el chikungunya y el zika. En lo que va del año, se han reportado 12 casos sospechosos de chikungunya y 27 de zika. Aunque sus síntomas pueden ser parecidos, cada enfermedad presenta características clínicas diferentes y requiere vigilancia específica, según los registros oficiales.

El Ministerio de Salud mantiene operativos de prevención del dengue con entrega de abate para reducir criaderos del Aedes aegypti. REUTERS/Thilina Kaluthotage

Síntomas a los que debes estar alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que el dengue suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina. Entre los síntomas principales se encuentran dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupción cutánea. En algunos casos, pueden presentarse dolores abdominales y sangrado leve en encías o nariz. La OMS advierte que la intensidad de los síntomas puede variar y en ciertos cuadros la enfermedad progresa a formas graves, por lo que recomienda atención médica ante la sospecha de dengue.

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