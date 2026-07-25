Ciencia

Identifican un compuesto que podría mejorar la reparación muscular durante el envejecimiento

El equipo de la Kyushu University halló que el trisulfuro LASSS potencia la actividad de la proteína HGF, clave para activar células satélite, y abre vías contra la pérdida de fuerza por inactividad o edad

Guardar
Google icon
Ilustración de un tejido rojo rasgado por el centro, con esferas verdes y amarillas y flujos de luz verde y amarilla emergiendo del desgarro sobre un fondo blanco y gris.
El envejecimiento deteriora el músculo esquelético con pérdida de fuerza, mayor cicatrización, acumulación de grasa y descenso de las fibras de contracción rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la edad, el músculo esquelético suele deteriorarse de forma relativamente temprana, con pérdida de fuerza, mayor cicatrización, acumulación de grasa dentro del tejido y descenso de las fibras de contracción rápida, responsables de movimientos veloces y potentes.

Un equipo de Kyushu University identificó un compuesto, LASSS, que podría potenciar la reparación del músculo envejecido al reforzar la acción de una proteína clave, un hallazgo que apunta a futuras estrategias para conservar fuerza y función física durante el envejecimiento, el reposo prolongado y otras situaciones de inactividad, informó el portal científico Science Daily.

PUBLICIDAD

El trabajo, publicado en la revista científica Scientific Reports, fue dirigido por el profesor Ryuichi Tatsumi, de la Facultad de Agricultura de la universidad japonesa. Su grupo estudió cómo proteger el factor de crecimiento hepatocitario, conocido como HGF, una proteína que inicia la reparación del músculo esquelético.

La señal más llamativa apareció cuando los investigadores trabajaron con una proporción de entre 4.000 y 8.000 moléculas del trisulfuro ensayado por cada molécula de proteína HGF. En esas condiciones, la capacidad de HGF para unirse a su receptor c-met, cuando se mezcló con LASSS, superó el doble de la observada en la proteína no tratada.

PUBLICIDAD

Brazo con músculo deteriorado, moléculas de LASSS, HGF y nitración, escudos, ícono de doble capacidad, ratones. Infografía de Infobae con textos.
Esta infografía detalla cómo el compuesto LASSS protege la proteína HGF de la nitración y duplica su capacidad de unión al receptor c-met, combatiendo el deterioro muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento afecta la proteína reparadora muscular

En condiciones normales, HGF permanece inactivo dentro de la red estructural que rodea las fibras musculares. Cuando el músculo sufre una lesión o una estimulación mecánica —una carga física, como el ejercicio—,la proteína se libera y se une a los receptores c-met de las células satélite, las células madre encargadas del mantenimiento y la reparación del músculo esquelético.

Esa unión saca a esas células de su estado inactivo. A partir de allí, pueden multiplicarse, madurar y contribuir a reconstruir las fibras dañadas.

Investigaciones previas del mismo equipo habían mostrado que HGF puede sufrir una modificación química llamada nitración. En ese proceso, se añade un grupo nitro en dos puntos de la proteína, Y198 y Y250, ubicados en la misma región que HGF utiliza para conectarse con c-met.

Después de esa modificación, HGF deja de unirse de manera eficaz al receptor. Tatsumi explicó que la proteína dañada se parece a una llave oxidada que ya no encaja en su cerradura, y planteó que esa pérdida de función podría ser una de las causas del desgaste muscular y de la menor capacidad de regeneración en adultos mayores.

“HGF no necesariamente falta a medida que envejecemos. Más bien, puede alterarse químicamente después de ser producido. Eso nos llevó a preguntarnos si un compuesto con una fuerte capacidad antioxidante podría proteger a HGF, ya sea previniendo la nitración o compensando la pérdida funcional que esta causa”, señaló el profesor.

Dos estructuras moleculares interconectadas con esferas azules y blancas, y núcleos brillantes de esferas amarillas y naranjas, sobre un fondo oscuro.
La nitración de HGF en los sitios Y198 y Y250 reduce su unión a c-met y podría explicar parte del desgaste muscular en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

LASSS protegió la señal, GSSSG no

Los científicos analizaron dos compuestos con propiedades antioxidantes: glutathione trisulfide, abreviado GSSSG, y lipoic acid trisulfide, o LASSS. Ambos son trisulfuros, una clase de moléculas formada por tres átomos de azufre conectados en secuencia y cada vez más estudiada en investigación farmacéutica por su química distintiva y su participación en reacciones de oxidación y reducción.

El objetivo era determinar si alguno de los dos podía proteger a HGF de la nitración y, con ello, preservar su capacidad de activar la reparación muscular.

Los ensayos iniciales mostraron que tanto GSSSG como LASSS reducían la nitración en los sitios Y198 y Y250 de HGF. Pero ninguno de los dos restauró por completo la capacidad de la proteína para unirse a su receptor.

El resultado cambió al elevar la concentración relativa del trisulfuro. Solo con LASSS, HGF no solo resistió mejor la pérdida de función provocada por la nitración, en especial en Y198, sino que además mostró una unión a c-met de más del doble que la de HGF sin tratar.

GSSSG no produjo ese efecto. Esa diferencia llevó a los investigadores a determinar que LASSS no actúa únicamente como antioxidante. “Esto superó nuestras expectativas. Sabíamos que los trisulfuros tenían funciones biológicas diversas, pero nunca esperamos que simplemente mezclar HGF con LASSS produjera un efecto tan marcado”, afirmó Tatsumi.

El investigador añadió: “Lo que esto nos dice es que LASSS hace más que neutralizar moléculas reactivas. Puede interactuar directamente con HGF e inducir un cambio estructural sutil, creando una forma mejorada de ‘Super HGF’ que se une más fuertemente a c-met y resiste la nitración".

Molécula LASSS azul y naranja dentro de un escudo transparente y una burbuja. Fondo microscópico difuso con biomoléculas.
Los ensayos mostraron que LASSS y GSSSG redujeron la nitración de HGF, pero solo LASSS aumentó a más del doble la unión de la proteína al receptor c-met (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compuesto reduce nitración en modelo de atrofia muscular

Para comprobar si el efecto protector también podía observarse en tejido vivo, el equipo probó LASSS en ratones con atrofia muscular causada por suspensión de la cola, una técnica experimental. Los animales tratados con el compuesto antes del procedimiento presentaron niveles de nitración significativamente más bajos que los no tratados.

Otra vez, GSSSG no ofreció una protección medible. Para los autores, ese dato indica que los beneficios de LASSS no se limitan a experimentos de laboratorio con proteínas aisladas.

El estudio aún no determina si el compuesto es seguro y eficaz en organismos vivos envejecidos. Los investigadores señalan que se requieren más pruebas en animales de edad avanzada antes de evaluar su potencial aplicación.

La hipótesis de trabajo es que el efecto de LASSS sobre HGF podría extenderse a múltiples especies, incluidos los seres humanos y animales de compañía como gatos y perros. Si esa línea se confirma, el compuesto podría servir de base para nuevas intervenciones destinadas a sostener la reparación muscular, la independencia física, la calidad de vida y una vida saludable más prolongada.

Temas Relacionados

Masa muscularEnvejecimientoProteínasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el horario de las comidas afecta el sueño y la glucosa

El ritmo circadiano procesa los alimentos de forma distinta según la hora del día, con consecuencias concretas sobre el metabolismo y el riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo

Cómo el horario de las comidas afecta el sueño y la glucosa

Por qué el cerebro fija algunos recuerdos y otros se pierden, según un estudio

Un equipo de investigadores identificó periodos en los que la actividad neuronal se vuelve más flexible y capaz de generar nuevas memorias, lo que ayuda a entender por qué algunas experiencias se conservan y otras se olvidan

Por qué el cerebro fija algunos recuerdos y otros se pierden, según un estudio

Ni esfera perfecta ni disco plano: la NASA mostró una nueva imagen de la Tierra

La agencia espacial de EE. UU. presentó una visualización 3D del geoide del planeta, un modelo que convierte variaciones del campo gravitatorio en ondulaciones visibles, generado a partir de un cálculo global construido solo con datos satelitales combinados durante 15 años

Ni esfera perfecta ni disco plano: la NASA mostró una nueva imagen de la Tierra

Así convierten residuos de calabaza en envases que superan al plástico

Los investigadores de la Universidad de Kyushu transformaron sobrantes comestibles en partículas diminutas y las mezclaron con fibras vegetales y gelatina para fabricar una película pensada para alimentos frescos

Así convierten residuos de calabaza en envases que superan al plástico

Un estudio vincula el ayuno nocturno de tres horas con mejoras cardiovasculares

La investigación de la Universidad Northwestern observó en 39 adultos con alto riesgo cardiometabólico una baja del 3,5% en la tensión nocturna y del 5% en el pulso, sin recortar calorías

Un estudio vincula el ayuno nocturno de tres horas con mejoras cardiovasculares

DEPORTES

La ovación del público de River Plate a Nicolás Otamendi en su debut como capitán

La ovación del público de River Plate a Nicolás Otamendi en su debut como capitán

River Plate debuta en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental

Los convocados de Boca ante Riestra: el permiso especial a Paredes y el debut de un “famoso” juvenil

Crece la expectativa por el anuncio sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en medio de señales de respaldo de Alpine

Ganó el US Open y fue número 3° del mundo: hoy fichó por un club de la octava división del fútbol austríaco

TELESHOW

El sensible homenaje al youtuber Gaspi en La Velada del año VI: la emoción de su madre tras la ovación del estadio

El sensible homenaje al youtuber Gaspi en La Velada del año VI: la emoción de su madre tras la ovación del estadio

El romántico fin de semana de Valentina Cervantes y Enzó Fernández en Ibiza: besos, playa y relax

Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro: “La exponía a ella”

El peculiar sueño que cumplió Camilota junto a su equipo de fútbol: “Después de 32 años”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 7 años de su hija Vida: “Verte crecer es un regalo hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Ubican a hija de alias “Diablo” en las cercanías del centro penitenciario La Reforma

Costa Rica: Ubican a hija de alias “Diablo” en las cercanías del centro penitenciario La Reforma

Un vehículo embistió a una multitud durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín: al menos un muerto y 15 heridos

Gobierno de Asfura entrega 60 radiopatrullas y 48 motocicletas a la PMOP para reforzar seguridad en el norte de Honduras

Viajar por tierra en Centroamérica: los documentos y requisitos que debe revisar antes de cruzar una frontera

El decomiso en Zacapa: Guatemala suma cerca de 1.9 millones de dólares entre droga y bienes incautados