Así quedaron las tablas de posiciones de la F1 tras el GP de Hungría: la caída de Alpine y la pelea por el título

Lando Norris, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli ocuparon el podio en Budapest (REUTERS/Bernadett Szabo)

Lando Norris se quedó con la victoria en el Gran Premio de Hungría y ganó por primera vez en la temporada. Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli lo acompañaron en el podio del Hungaroring: el italiano de Mercedes aumentó su ventaja en la pelea por el título de la Fórmula 1. Alpine completó un pésimo fin de semana, con Pierre Gasly 12° y Franco Colapinto 15°, y perdió el quinto puesto del Campeonato de Constructores en manos de Racing Bulls.

Uno de los grandes perdedores de la jornada fue Oscar Piastri, quien tuvo la victoria en sus manos y terminó con un abandono. El australiano le arrebató la cima a su compañero, quien pese a tener un mejor ritmo, no lo pudo superar en la pista. El punto de inflexión llegó por una maniobra inédita de Carlos Sainz: perdió tiempo cuando el español de Williams (18°) lo tocó en el momento en que era doblado. Ese contratiempo dejó a Norris en la cima y encaminó una actuación sólida que terminó en su primer triunfo del año.

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La victoria le permitió al británico asentarse en el quinto lugar del Campeonato de Pilotos con 128 unidades, por debajo de Charles Leclerc (138). Andrea Kimi Antonelli aumentó su ventaja en la cima de la tabla de posiciones al terminar tercero: alcanzó la línea de los 219 puntos y tiene una diferencia de 50 sobre Lewis Hamilton (169), que finalizó cuarto. George Russell (160) tuvo una pésima largada en el Hungaroring y cruzó la bandera a cuadros en la séptima plaza.

Los diez pilotos que sumaron puntos en el Hungaroring (@F1)

Uno de los grandes derrotados en Budapest fue Alpine. Además de tener un flojo rendimiento, al punto de ser superados por Aston Martin, cedieron el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Racing Bulls alcanzó los 66 puntos gracias al octavo lugar de Liam Lawson y el décimo de Arvid Lindblad, algo que relegó al team francés a la sexta plaza con 61 unidades.

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Pierre Gasly, que terminó 12, también perdió el noveno lugar del campeonato de pilotos contra el neozelandés de RB. Franco Colapinto, quien finalizó 15°, se mantiene en el 12° puesto de la tabla con 19 unidades, por debajo de Lindblad (23).

Otro de los cambios en las tablas se centró en Audi, que mostró un firme rendimiento gracias a las mejoras del equipo. Nico Hulkenberg cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar y sumó dos puntos por primera vez en la temporada. Esto le permitió a la escudería relegar a Williams de la octava plaza de constructores.

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Respecto a la pelea por el título de Constructores, Mercedes mantiene su dominio con 379 puntos y una diferencia de 70 sobre Ferrari. McLaren no logró recortar distancias y está tercero con 220, mientras que Red Bull, que cosechó una buena cantidad gracias al podio de Verstappen y el sexto puesto de Isack Hadjar, se ubica cuarto con 177.

La carrera en el Hungaroring marcó el cierre de la primera parte de la temporada, ya que se llevará a cabo el parón de verano y no habrá actividad en la pista ni en las fábricas. La Fórmula 1 volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. La jornada también dejó una novedad para el calendario: se confirmó que Malasia volverá a albergar una carrera de la categoría a principios de octubre. La cita llevará el nombre de Gran Premio de Bahréin por razones de patrocinio y reemplazará a las fechas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.

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TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE HUNGRÍA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 219 Lewis Hamilton - Ferrari: 169 George Russell - Mercedes: 160 Charles Leclerc - Ferrari: 138 Lando Norris - McLaren: 128 Max Verstappen - Red Bull: 109 Oscar Piastri - McLaren: 92 Isack Hadjar - Red Bull: 68 Liam Lawson - Racing Bulls: 43 Pierre Gasly - Alpine: 42 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 23 Franco Colapinto - Alpine: 19 Oliver Bearman - Haas: 18 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Carlos Sainz - Williams: 6 Alex Albon - Williams: 5 Esteban Ocon - Haas: 3 Nico Hulkenberg - Audi: 2 Fernando Alonso - Aston Martin: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE HUNGRÍA

Mercedes: 379 Ferrari: 307 McLaren: 220 Red Bull: 177 Racing Bulls: 66 Alpine: 61 Haas: 21 Audi: 12 Williams: 11 Aston Martin: 1 Cadillac: 0