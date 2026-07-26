La contundente decisión de José María Muscari con su obra “El Divorcio del Año” luego de la muerte de Ernestina Pais

A un mes del fatídico accidente de Ernestina Pais, José María Muscari contó qué decisión tomó respecto a la gira de El Divorcio del Año, la obra que integraba (La Noche de Mirtha - El Trece)

A casi un mes de la trágica muerte de Ernestina Pais en San Isidro, el mundo del espectáculo sigue conmocionado y su recuerdo permanece presente. La actriz, querida por colegas y público, formaba parte del elenco de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, quien en las últimas horas tomó una decisión definitiva sobre el futuro de ese proyecto teatral.

Fue en su reciente paso por La noche de Mirtha (El Trece) donde Muscari decidió hablar con total sinceridad sobre el tema. Consultado por Benjamín Vicuña respecto al futuro de la gira que Ernestina encabezaba junto a un gran elenco, el productor y director fue tajante: “Decidimos levantarla. No va a continuar”. La respuesta encontró respaldo inmediato en Mirtha Legrand, quien opinó: “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.

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Muscari profundizó en los motivos de la decisión y explicó que la pérdida de Pais marcó un antes y un después para todo el equipo. “Siento que ya está, que hay algo que terminó”, expresó, visiblemente conmovido por el dolor y el vacío que dejó la periodista. En ese momento, Karina Mazzocco tomó la palabra en el programa y resaltó el enorme cariño que Ernestina despertó en el público argentino tras su partida. “Las demostraciones de afecto de la gente en general fueron arrolladoras...”, comentó, generando un clima de emoción compartida en la mesa.

El productor decidió ponerle fin al proyecto teatral luego del accidente fatal de Ernestina Pais y se sinceró sobre el cariño y el legado de su amiga (Agencia de prensa)

El director coincidió con la reflexión y compartió una profunda mirada sobre su amiga y colega. “Yo creo que Ernestina un poco sabía, pero no sabía que era tan querida. Incluso creo que no sabía cuánto la queríamos todos los que la rodeábamos. Ahora que no está me doy cuenta de lo profundo que era el afecto que yo tenía por ella”, confesó Muscari, dejando ver el impacto personal y profesional que significó la pérdida.

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El fallecimiento de Pais generó una ola de conmoción en el ambiente artístico. Tan solo una semana después del accidente, Muscari debió declarar ante la Justicia y reconstruir las horas previas al trágico episodio. Su testimonio fue clave para aclarar algunos puntos que circularon en redes y medios. Muscari detalló que la función de El Divorcio del Año estaba pautada para las 21 y que el accidente ocurrió a las 19:30. “No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros. A una obra de teatro uno llega una hora antes. Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes”, subrayó. “Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es, una información que salió de no sé dónde. Si el accidente fue a las 19:30, a diez minutos de donde ella tenía que estar a las 20, estaba llegando temprano, no tarde. Y a las 20, además, estaba llegando con una hora de anticipación. Por lo cual, erradiquen cualquier pavada que saque el foco de una situación absolutamente triste, angustiante y que no tiene solución”, pidió el director, buscando poner fin a las versiones que circularon en torno al accidente.

José María Muscari ofreció declaraciones a la prensa después de testificar ante un fiscal sobre el fallecimiento de Ernestina Pais y el accidente que lo precedió (Lape Club Social - América)

Durante su intervención, Muscari también aclaró que nadie del elenco ni de la producción había estado llamando insistentemente a Ernestina para apurarla antes del accidente. “Eso está bueno aclararlo, para que no se siga tergiversando algo que no existe”, señaló. El énfasis en estos datos buscó, según él mismo explicó, evitar que se traslade el peso del accidente a cuestiones ajenas a lo ocurrido y proteger, especialmente al hijo de Ernestina. “Me surgió también el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio en este momento, que me parece que está bueno que sea otra persona la que tenga que venir a corroborar. Lo mejor era que viniera yo y no su hijo. Que otra persona pueda dar esos datos para que no queden tomados del aire”, remarcó.

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La decisión de levantar la obra fue dolorosa pero, según el propio Muscari, necesaria para cerrar un ciclo marcado por el dolor y la pérdida. El productor agradeció el cariño recibido por parte del público y destacó el legado profesional y humano de Ernestina. La actriz, que supo ganarse el respeto y el afecto de sus colegas, deja un vacío imposible de llenar en el ambiente artístico argentino, pero también una huella imborrable en cada uno de los que compartieron proyectos y vivencias a su lado.