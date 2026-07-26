Cámara de Comercio hace un llamado al gobierno y a la sociedad panameña para “identificar prioridades, corregir y avanzar”

En una calle de la ciudad de Panamá un hombre lee un periódico que señala la incertidumbre económica y la falta de empleos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los indicadores sobre la confianza del consumidor y la percepción del futuro de Panamá deben tomarse con seriedad, aunque una cifra negativa no define el destino del país, toda vez que esto “debe ayudarnos a identificar prioridades, corregir y avanzar”.

El planteamiento lo hace la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, al referirse al Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), que a junio alcanzó 75 puntos, un resultado que refleja una disminución de 17 puntos en comparación con enero de 2026, cuando el índice se situó en 92 puntos.

Esta medición refleja un deterioro en las expectativas de los panameños, influenciado principalmente por el impacto del aumento en el precio de los combustibles y por la incertidumbre que generan tanto los factores externos como los internos sobre la economía, dijo en su momento María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group.

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Este contexto ha incidido en una mayor cautela de los consumidores respecto a su situación financiera, sus posibilidades de ahorro y las perspectivas económicas del país.

Para el gremio empresarial, “ver el vaso medio lleno no significa desconocer los problemas. Significa asumirlos y trabajar en soluciones. La confianza se fortalece cuando las palabras se traducen en empleo, inversión, educación, reglas claras y resultados”.

Una lupa descansa junto a una gran pila de papeles y documentos por revisar, como ejemplo de la burocracia gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aduce que Panamá necesita que instituciones, empresas, trabajadores, academia y ciudadanos aporten, desde sus responsabilidades, en una misma dirección.

Indica que al Gobierno le corresponde facilitar las condiciones para el desarrollo, mientras que el papel del sector privado es invertir, innovar, generar empleo y actuar con ética e integridad.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace hincapié en que “trabajar en equipo exige diálogo, coordinación y enfoque en resultados. No se trata de señalar responsabilidades ajenas, sino de asumir las propias. Del diagnóstico a la acción. De la acción a los resultados”.

Argumenta que el sector privado está haciendo su parte, refiriéndose específicamente al Bootcamp del IV Congreso de Emprendimiento, evento a realizarse el 5 de agosto, donde se “acompañará a quienes buscan pasar de la idea al negocio mediante formación, inteligencia artificial, sostenibilidad, formalización y Networking. Una buena idea puede convertirse en empresa, innovación y empleo”.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insta a trabajar en equipo, siempre y cuando impere el diálogo, la coordinación y el enfoque en resultados. (Foto: Shutterstock)

De igual manera, sostiene que promueven oportunidades de pasantía conforme a la nueva Ley de Pasantías, mediante lo que llaman Pupilo Hubs, donde las empresas publican sus vacantes y recibe candidatos ya validados una vez el algoritmo cruza habilidades técnicas, blandas, categoría profesional y arquetipo de personalidad, por lo que cada candidato llega con un score de afinidad real.

En su afán de contribuir al desarrollo del país, los empresarios adelantaron que en septiembre apoyarán un taller del Ministerio de Educación orientado a cómo iniciar la vida laboral, dirigido a estudiantes graduandos. Además, agregan, impulsarán el programa Padrinos de Bachillerato.

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<b>Panamá como hub de negocios</b>

El sector privado impulsa exposiciones comerciales a realizar en abril de 2027, y posteriormente en octubre el World of Coffee Panamá, eventos que puntualizan generan economía real.

“Atraen compradores, inversión y visitantes; activan hoteles, transporte, restaurantes, logística, tecnología y servicios; y fortalecen a Panamá como hub regional de exposiciones y eventos”, manifiesta el sector privado.

En un texto firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, la Cámara hace un recuento de sus periplos, que en los últimos meses los llevaron, de la mano del Gobierno, a misiones en Grecia Y Marruecos “para identificar inversión extranjera y ampliar los vínculos comerciales del país.

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Ferias del sector privado atraen compradores, inversión y visitantes, además de activar hoteles, transporte, restaurantes, logística, tecnología y servicios. (CCIAP)

De igual manera, en su recuento manifiestan que han tenido contactos con delegaciones empresariales de Miami y Emiratos Árabes Unidos, con el propósito de para conectar empresarios y explorar oportunidades de inversión y negocios.