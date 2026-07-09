Ciencia

Cuáles son los beneficios avalados por la ciencia del entrenamiento con mancuernas

Una investigación con más de 147.000 participantes durante 30 años confirmó que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales a este tipo de ejercicios de resistencia tiene un impacto en la salud a largo plazo

Guardar
Google icon
Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
La investigación del British Journal of Sports Medicine vinculó el trabajo de fuerza con una caída del 19% en muertes por problemas del corazón y del 27% por causas neurológicas tras seguir a 147.000 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mancuernas figuran entre las herramientas más versátiles y accesibles para el entrenamiento físico en cualquier entorno. Su empleo regular contribuye al desarrollo muscular, favorece una mejor postura y ayuda a prevenir enfermedades óseas, según publica la revista de salud SportLife.

Estos efectos positivos cuentan además con respaldo científico. Un estudio reciente del British Journal of Sports Medicine asocia los ejercicios de fuerza, como los realizados con este tipo de pesas, con una disminución en el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

PUBLICIDAD

Esta evidencia aporta nuevos motivos para incluirlas en las rutinas de actividad física. El impacto de su uso se extiende más allá del fortalecimiento muscular y abarca distintos aspectos de la salud integral, lo que explica la creciente popularidad entre quienes buscan mejorar su bienestar, sin importar el nivel de experiencia.

A diferencia de otros equipos, pueden emplearse de forma individual o en ambas manos, y existen versiones ajustables que permiten adaptar el peso a las necesidades personales. Esta flexibilidad las convierte en una alternativa útil tanto para quienes se inician como para quienes desean avanzar en sus objetivos de entrenamiento.

PUBLICIDAD

Claves para la fuerza y el desarrollo muscular

Vista detallada de un hombre realizando remo con mancuernas sobre un banco inclinado en un gimnasio, mostrando sus brazos, piernas y el equipo de ejercicio.
El análisis científico halló que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales a la resistencia se asocia con menos fallecimientos por causas neurológicas y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo con estas pesas destaca por su capacidad para incrementar la fuerza. De acuerdo con el artículo de SportLife, levantar peso de manera progresiva estimula el crecimiento muscular y refuerza la estructura corporal. La recomendación es empezar con una carga adecuada y aumentar el peso gradualmente, siempre priorizando la técnica y la seguridad para evitar lesiones.

El fortalecimiento muscular no está dirigido únicamente a atletas. La publicación señala que la ganancia de fuerza resulta fundamental a cualquier edad o nivel físico, ya que mejora el rendimiento y previene lesiones. La variedad de ejercicios posibles permite trabajar tanto movimientos aislados como compuestos, lo que facilita adaptar la rutina a cada necesidad y mantener la motivación.

Postura, masa ósea y prevención

Más allá de la fuerza, el entrenamiento con estas herramientas ofrece ventajas adicionales. Los ejercicios que involucran abdominales y lumbares ayudan a mantener la columna alineada y pueden reducir molestias de espalda, mejorando así la funcionalidad diaria. La correcta ejecución es clave para lograr estos resultados y evitar problemas derivados de una técnica inadecuada.

Hombre en camiseta azul y pantalón negro hace estocada con mancuerna. Fondo con pared de ladrillo, ventana, rack de pesas, banco y estanterías con pesas rusas y discos.
El uso constante de estas pesas favorece la ganancia muscular y ayuda a alinear la columna al fortalecer el abdomen y la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso regular también estimula la masa ósea. Esta práctica puede recomendarse para prevenir afecciones como la osteoporosis, ya que el estímulo de carga favorece la densidad y resistencia de los huesos a largo plazo. Mantener una buena salud ósea se vuelve especialmente relevante con el paso de los años, y el entrenamiento de fuerza representa una estrategia preventiva accesible y eficaz.

La prevención de enfermedades degenerativas, como la osteoporosis, se convierte en un objetivo importante para quienes incorporan estas pesas a sus rutinas, en especial en adultos mayores o personas con antecedentes familiares de problemas óseos.

Evidencia científica sobre fuerza y longevidad

El estudio difundido por el British Journal of Sports Medicine analizó a más de 147.000 personas durante tres décadas. Los resultados demostraron que realizar entre 90 y 120 minutos semanales de ejercicios de fuerza, como los que se pueden hacer con mancuernas, reduce el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares en un 19% y por causas neurológicas en un 27%.

El informe destaca que los beneficios son mayores cuando se combina el entrenamiento de fuerza con actividad aeróbica, aunque no se observaron ventajas adicionales al superar los 120 minutos semanales de ejercicios de resistencia. Los autores recomiendan equilibrar ambas modalidades para optimizar la protección a largo plazo.

La coincidencia entre las recomendaciones y la evidencia científica refuerza la importancia de incorporar este tipo de ejercicios en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La clave está en adaptar los programas a cada persona y buscar siempre la supervisión adecuada, con el objetivo de aprovechar todos los beneficios que ofrece una rutina bien planificada.

Temas Relacionados

Entrenamiento de fuerzaSaludos cardiovascularMancuernasOsteoporosisNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La verdad sobre el agua fría y la digestión: lo que revelan los estudios

Distintas fuentes contrastan creencias de la medicina tradicional china con datos disponibles, que solo hallan cambios puntuales como contracciones gástricas temporales o incomodidad en cuadros específicos

La verdad sobre el agua fría y la digestión: lo que revelan los estudios

Un experto de Harvard advierte sobre los ultraprocesados y su daño al sistema inmune

La indicación del especialista se centra en los efectos poco conocidos de estos productos en las defensas del organismo y sus vínculos con enfermedades crónicas. Destaca priorizar una alimentación basada en productos frescos y naturales

Un experto de Harvard advierte sobre los ultraprocesados y su daño al sistema inmune

Ayuno intermitente vs restricción calórica: un estudio australiano destaca diferencias claves en la pérdida de peso

El trabajo, desarrollado por la Universidad de Adelaida y publicado en Clinical Nutrition, evaluó el impacto de diferentes enfoques alimentarios en adultos con obesidad y analizó variables como el ánimo, la adherencia y la percepción de quienes participaron en el ensayo

Ayuno intermitente vs restricción calórica: un estudio australiano destaca diferencias claves en la pérdida de peso

Cómo las bacterias comunes de la piel podrían convertirse en repelentes duraderos de mosquitos

Tres equipos de investigación independientes rastrearon los compuestos químicos del microbioma que convierten a ciertas personas en imanes para los zancudos responsables del dengue y la malaria

Cómo las bacterias comunes de la piel podrían convertirse en repelentes duraderos de mosquitos

Tradicional o autorregulado: cuál es la mejor forma de incorporar alimentos sólidos a los bebés

La investigación comparó calorías y nutrientes en este proceso y brindó datos precisos sobre el crecimiento de los menores de un año. Cómo estos resultados buscan responder una preocupación frecuente entre familias y cuidadores

Tradicional o autorregulado: cuál es la mejor forma de incorporar alimentos sólidos a los bebés

DEPORTES

Contundente respaldo de la FIFA tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”

Contundente respaldo de la FIFA tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La estrella de Hollywood que llenó de elogios a Lionel Messi en pleno Mundial: “Es un héroe en mi casa”

Serena Williams no baja la raqueta: quiere seguir jugando y apunta al Abierto de Estados Unidos

“No puede seguir”: la lapidaria crítica de Romario a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

TELESHOW

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

Franco Masini habló de sus jugadas escenas de sexo: “No dejé que mi abuela las vea”

La sesión de fotos de Flor Vigna en Only Fans con un guiño a la Selección Argentina

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano: ¿quién abandonará la casa en la próxima gala?

El enojo de Naza Di Serio en el vestuario de un gimnasio: “Chicas, no se callen nunca, nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Expertas de la ONU piden a Guatemala abrir los archivos e instalaciones militares

Expertas de la ONU piden a Guatemala abrir los archivos e instalaciones militares

Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar armamento destinado a Ucrania: “Guerra híbrida contra Occidente”

A horas del quinto aniversario del 11J, Cuba batió su récord de represión con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos

Tesla anunció su llegada a Uruguay en medio del boom de los autos eléctricos

Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania