Cuáles son los beneficios avalados por la ciencia del entrenamiento con mancuernas

La investigación del British Journal of Sports Medicine vinculó el trabajo de fuerza con una caída del 19% en muertes por problemas del corazón y del 27% por causas neurológicas tras seguir a 147.000 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mancuernas figuran entre las herramientas más versátiles y accesibles para el entrenamiento físico en cualquier entorno. Su empleo regular contribuye al desarrollo muscular, favorece una mejor postura y ayuda a prevenir enfermedades óseas, según publica la revista de salud SportLife.

Estos efectos positivos cuentan además con respaldo científico. Un estudio reciente del British Journal of Sports Medicine asocia los ejercicios de fuerza, como los realizados con este tipo de pesas, con una disminución en el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

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Esta evidencia aporta nuevos motivos para incluirlas en las rutinas de actividad física. El impacto de su uso se extiende más allá del fortalecimiento muscular y abarca distintos aspectos de la salud integral, lo que explica la creciente popularidad entre quienes buscan mejorar su bienestar, sin importar el nivel de experiencia.

A diferencia de otros equipos, pueden emplearse de forma individual o en ambas manos, y existen versiones ajustables que permiten adaptar el peso a las necesidades personales. Esta flexibilidad las convierte en una alternativa útil tanto para quienes se inician como para quienes desean avanzar en sus objetivos de entrenamiento.

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Claves para la fuerza y el desarrollo muscular

El análisis científico halló que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales a la resistencia se asocia con menos fallecimientos por causas neurológicas y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo con estas pesas destaca por su capacidad para incrementar la fuerza. De acuerdo con el artículo de SportLife, levantar peso de manera progresiva estimula el crecimiento muscular y refuerza la estructura corporal. La recomendación es empezar con una carga adecuada y aumentar el peso gradualmente, siempre priorizando la técnica y la seguridad para evitar lesiones.

El fortalecimiento muscular no está dirigido únicamente a atletas. La publicación señala que la ganancia de fuerza resulta fundamental a cualquier edad o nivel físico, ya que mejora el rendimiento y previene lesiones. La variedad de ejercicios posibles permite trabajar tanto movimientos aislados como compuestos, lo que facilita adaptar la rutina a cada necesidad y mantener la motivación.

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Postura, masa ósea y prevención

Más allá de la fuerza, el entrenamiento con estas herramientas ofrece ventajas adicionales. Los ejercicios que involucran abdominales y lumbares ayudan a mantener la columna alineada y pueden reducir molestias de espalda, mejorando así la funcionalidad diaria. La correcta ejecución es clave para lograr estos resultados y evitar problemas derivados de una técnica inadecuada.

El uso constante de estas pesas favorece la ganancia muscular y ayuda a alinear la columna al fortalecer el abdomen y la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso regular también estimula la masa ósea. Esta práctica puede recomendarse para prevenir afecciones como la osteoporosis, ya que el estímulo de carga favorece la densidad y resistencia de los huesos a largo plazo. Mantener una buena salud ósea se vuelve especialmente relevante con el paso de los años, y el entrenamiento de fuerza representa una estrategia preventiva accesible y eficaz.

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La prevención de enfermedades degenerativas, como la osteoporosis, se convierte en un objetivo importante para quienes incorporan estas pesas a sus rutinas, en especial en adultos mayores o personas con antecedentes familiares de problemas óseos.

Evidencia científica sobre fuerza y longevidad

El estudio difundido por el British Journal of Sports Medicine analizó a más de 147.000 personas durante tres décadas. Los resultados demostraron que realizar entre 90 y 120 minutos semanales de ejercicios de fuerza, como los que se pueden hacer con mancuernas, reduce el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares en un 19% y por causas neurológicas en un 27%.

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El informe destaca que los beneficios son mayores cuando se combina el entrenamiento de fuerza con actividad aeróbica, aunque no se observaron ventajas adicionales al superar los 120 minutos semanales de ejercicios de resistencia. Los autores recomiendan equilibrar ambas modalidades para optimizar la protección a largo plazo.

La coincidencia entre las recomendaciones y la evidencia científica refuerza la importancia de incorporar este tipo de ejercicios en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La clave está en adaptar los programas a cada persona y buscar siempre la supervisión adecuada, con el objetivo de aprovechar todos los beneficios que ofrece una rutina bien planificada.

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