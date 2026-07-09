Ayuno intermitente vs restricción calórica: un estudio australiano destaca diferencias claves en la pérdida de peso

Un estudio aleatorizado en más de 200 adultos con obesidad comparó ayuno en días alternos y recorte diario de calorías durante seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del sobrepeso continúa siendo uno de los grandes retos de la salud pública global, ya que numerosas personas no logran mantener los resultados obtenidos con las dietas tradicionales. Una nueva investigación de la Universidad de Adelaida en Australia aporta evidencia sobre cómo los enfoques alternativos, como el ayuno en intervalos, pueden influir en los resultados y en la experiencia subjetiva de quienes buscan reducir kilos.

De acuerdo con los resultados publicados en la revista científica Clinical Nutrition, ambos métodos –restringir el consumo calórico diario o ayuno intermitente– generan una disminución de peso similar en adultos con obesidad. No obstante, quienes siguieron el esquema de ayuno indicaron que el proceso resultó menos demandante desde el punto de vista mental, lo que para los autores podría traducirse en una opción más sostenible para quienes tienen dificultades con las dietas convencionales.

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Impacto emocional y conductual de los diferentes métodos

Una infografía presenta los resultados de un estudio australiano que compara el ayuno intermitente y la restricción calórica, mostrando una pérdida de peso similar y diferencias en la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, dirigido por la investigadora Leonie Heilbronn de la Facultad de Medicina de la Universidad de Adelaida y el Instituto de Investigación Médica y Sanitaria de Australia Meridional, evaluó no solo el adelgazamiento obtenido, sino el impacto en el estado de ánimo, la calidad del sueño y la percepción general de bienestar.

Quienes recibieron la indicación de reducir su ingesta diaria de energía señalaron que la pérdida de kilos requirió un control constante sobre la cantidad de comida y una atención permanente para evitar excesos. Según Heilbronn, este autocontrol explicó cerca del 15% de la baja de peso observada en este grupo. Por el contrario, aquellos que practicaron el ayuno en días alternos no percibieron esa presión continua respecto a sus hábitos.

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La especialista remarcó que, aunque existen múltiples estrategias alimentarias que pueden favorecer el descenso de peso, muchas presentan obstáculos para sostenerse en el tiempo. “Los resultados de nuestro estudio indican que el ayuno intermitente podría ofrecer una alternativa para las personas a las que les resulta difícil seguir una dieta convencional”, expresó en declaraciones citadas por Science Daily.

Cómo se llevó adelante el estudio

En un ensayo clínico australiano, las personas con obesidad asignadas al ayuno en días alternos describieron menor carga mental para bajar de peso que quienes redujeron energía a diario (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El ensayo incluyó a más de 200 personas adultas con obesidad, quienes fueron asignadas aleatoriamente a tres estrategias: ayuno intermitente, restricción calórica diaria o recomendaciones generales de alimentación.

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En el grupo de ayuno, los participantes consumían solo el 30% de sus calorías diarias entre las 8:00 y las 12:00 en tres jornadas alternas por semana, permaneciendo el resto del día sin ingerir alimentos. Los días restantes, mantenían su dieta habitual. En comparación, el grupo de restricción calórica reducía de forma continua su consumo a un 70 % de lo habitual. Por su parte, el grupo de control recibió únicamente pautas saludables, sin indicaciones específicas.

Tras seis meses de seguimiento, los dos enfoques principales registraron una reducción promedio de siete kilogramos, mientras que el grupo con recomendaciones generales bajó cerca de dos kilos. Más allá del peso, los participantes que cambiaron su forma de alimentarse reportaron mejoras en el ánimo y el bienestar, incluso durante los días de ayuno, según informó la Universidad de Adelaida.

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Líneas futuras de investigación

La científica australiana y su equipo destacaron que, pese al crecimiento en la popularidad del ayuno intermitente, aún existen aspectos desconocidos sobre sus efectos psicológicos y conductuales en el largo plazo.

En una investigación aleatorizada con adultos con obesidad, los participantes que cambiaron su patrón de alimentación informaron mejoras en estado de ánimo y sensación general de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio consideran que identificar a quienes presentan mayor dificultad para modificar sus hábitos podría permitir una personalización más eficiente de las estrategias para controlar el peso. La Universidad de Adelaida subrayó que este ensayo ayuda a entender por qué ciertos métodos resultan más sostenibles según las características individuales. El informe científico insiste en la necesidad de profundizar en el impacto del ayuno intermitente sobre la salud mental y la calidad de vida.

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