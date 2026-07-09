Ciencia

Por qué el corazón puede estar detrás de los olvidos cotidianos

Un estudio del Instituto Max Planck, realizado durante más de 3 años, encontró que alteraciones sutiles de la función cardíaca anticipan cambios estructurales en zonas cerebrales vinculadas a la memoria

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Cuerpo humano translúcido con cerebro, corazón y sistema circulatorio iluminados. Flotan alrededor moléculas de glucosa, colesterol e insulina.
Un seguimiento de tres años y medio a 73 adultos sin insuficiencia cardíaca diagnosticada halló que alteraciones sutiles del bombeo se relacionaron con daño microestructural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación reciente del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en Alemania identificó una relación inesperada: alteraciones leves en la función cardíaca pueden asociarse con cambios microscópicos en el tejido cerebral que afectan la memoria. El descubrimiento, difundido por el medio Infosalus y publicado en la revista científica JNeurosci, cuestiona la idea de que los pequeños olvidos cotidianos solo se atribuyen al estrés, el cansancio o la edad.

Según los autores, distracciones habituales como olvidar dónde quedaron las llaves o no recordar un nombre podrían tener un origen biológico vinculado al corazón, más allá del proceso natural de envejecimiento. Durante tres años y medio, el equipo de investigación siguió a 73 personas del Estudio Cardíaco de Leipzig y encontró un vínculo entre la salud cardíaca y la estructura cerebral. Estos hallazgos, según el artículo, abren nuevas perspectivas para comprender los problemas de memoria.

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Un vínculo poco explorado: corazón y cerebro

Ilustración de un corazón y un cerebro conectados por rayos de energía, junto al número 73 y texto informativo sobre la relación cardíaco-cerebral.
Una infografía de Infobae ilustra la conexión entre el corazón y el cerebro, indicando cómo las alteraciones cardíacas leves anticipan el daño cerebral y el deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la dirección de la científica Xia Zhang, el Instituto Max Planck estudió a pacientes sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aunque presentaban signos leves de disfunción cardíaca. El seguimiento incluyó pruebas clínicas y técnicas avanzadas de imagen cerebral. Los resultados mostraron que, incluso en casos leves, la disfunción cardíaca anticipa la aparición de daño microscópico en regiones cerebrales relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Si bien la relación entre función cardíaca y cognición ya se conocía, la medicina tradicional no había logrado identificar el impacto de alteraciones sutiles del corazón sobre la memoria. El equipo destaca que este daño cerebral puede desarrollarse en ausencia de síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca, lo que permite que el deterioro avance sin ser detectado durante largos periodos.

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Los resultados publicados en JNeurosci evidencian que las alteraciones cerebrales se concentran en áreas esenciales para la memoria a largo plazo.

Daño cerebral microscópico: el nuevo foco de la investigación

Ilustración 3D de un cerebro humano en corte sagital. Neuronas resaltadas con daño en el ADN (destellos rojos) y células inflamatorias visibles sobre un fondo biomédico oscuro.
Observaron que pequeñas anomalías funcionales se asociaron con alteraciones en el tejido nervioso, detectables con técnicas avanzadas de imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo explicado por el instituto alemán la degradación tisular observada en el cerebro se relaciona directamente con el bajo desempeño en pruebas de memoria. Infosalus difundió que el daño cerebral detectado no puede visualizarse con las herramientas de imagen convencionales utilizadas en la práctica clínica.

Esta limitación tecnológica dificultó la identificación temprana de los cambios cerebrales asociados a la disfunción cardíaca. “El seguimiento de la integridad microestructural del cerebro ofrece una vía novedosa para la estratificación del riesgo neurológico en pacientes con disfunción cardíaca”, afirmó la investigadora en declaraciones recogidas por el portal de salud.

Además, el estudio señala que el uso futuro de biomarcadores cerebrales específicos podría facilitar la identificación de personas con mayor riesgo de sufrir alteraciones cognitivas derivadas de problemas cardíacos.

Entre los puntos más relevantes, se identificó que los cambios microscópicos en el cerebro aparecen antes que el deterioro cognitivo clínico, lo que abre la posibilidad de intervenir previamente a la manifestación de síntomas. El desarrollo de nuevas técnicas de imagen cerebral y la integración de marcadores moleculares forman parte de los próximos objetivos de la investigación.

Implicancias para la prevención y la atención clínica

Hombre atlético de 40+ años con ropa deportiva azul y negra se toca el pecho, sentado en un banco. Una imagen digital de un corazón y un ECG se superpone sobre su torso.
La investigación, publicada en JNeurosci, encontró que los cambios microestructurales en regiones clave para el recuerdo aparecieron junto a menor desempeño cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer la conexión entre el corazón y el cerebro implica un cambio en la manera de abordar los problemas de memoria y los olvidos cotidianos. Los investigadores resaltan la necesidad de una visión integral de la salud, considerando la función cardíaca como un factor de riesgo neurológico.

Sugieren, a partir de estos hallazgos, que los profesionales de la salud evalúen la función cardíaca incluso en personas sin antecedentes cardiovasculares, especialmente cuando existan alteraciones de la memoria sin causa aparente. Este enfoque favorecería la prevención y el tratamiento oportunos, y contribuiría a reducir la progresión de lesiones cerebrales y el deterioro cognitivo asociado.

El equipo prevé avanzar en el estudio de biomarcadores cerebrales para establecer en qué medida los cambios vinculados a la función cardíaca coinciden con los mecanismos de la demencia en fases iniciales. Estos progresos permitirán desarrollar herramientas de diagnóstico más precisas y tratamientos personalizados.

El futuro de la investigación: hacia una medicina personalizada

Hombre mayor de pelo blanco y gafas sentado en un sillón, con la mano derecha sobre la frente y los ojos cerrados. Detrás, estanterías y fotos.
Los autores describen que las modificaciones microscópicas del cerebro surgieron antes del deterioro clínico, lo que sugiere una ventana para la detección precoz; el trabajo es observacional y no prueba que el problema cardíaco cause demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación en JNeurosci representa un avance relevante en el estudio de la relación entre el sistema cardiovascular y la función cerebral. Actualmente, los investigadores trabajan en nuevas tecnologías para detectar cambios cerebrales sutiles y evaluar el riesgo de deterioro cognitivo en personas con antecedentes cardíacos leves.

El seguimiento a largo plazo de los participantes del Estudio Cardíaco de Leipzig permitirá observar la evolución de las alteraciones cerebrales y determinar si es posible prevenir el daño mediante intervenciones tempranas. Según Infosalus, el objetivo es integrar la evaluación de la salud cardíaca en los protocolos de prevención neurológica.

Estos hallazgos impulsan a reconsiderar la disfunción cardíaca leve como un factor relevante en el diagnóstico y manejo de los trastornos de la memoria. El próximo desafío consiste en trasladar este conocimiento a la práctica clínica, con estrategias de monitoreo y prevención adaptadas a cada paciente.

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