En medio de la tensión con Milei, Villarruel participó del acto en Tucumán y habló de sus intenciones para 2027

La vicepresidenta asistió al acto frente a la Casa de Tucumán y estuvo presente en el discurso de Milei

Esta vez no hubo excusas. Por primera vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a un acto de vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa de Tucumán.

La titular del Senado se sentó en la primera fila, en diagonal al estrado desde donde Javier Milei pronunció su discurso del 210.° aniversario de la Independencia. Había sido invitada al acto por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.

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Tras los 20 minutos de discurso del mandatario y el cierre —“Que Dios bendiga a las provincias, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la patria!”—, el grueso de los presentes se retiró del lugar. Milei y su equipo se dirigieron al interior de la Casa Histórica, mientras que la número dos del Ejecutivo optó por permanecer en el exterior.

Villarruel asistió a la vigilia del 9 de Julio invitada por Jaldo (Nicolas Nuñez)

Desde allí, habló con la prensa y brindó su perspectiva acerca de las palabras del mandatario. “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, dijo y añadió: “El discurso del presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

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Ante la sorpresiva presencia, Villarruel se mostró contenta de estar en la vigilia “acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos, a los gobernadores”, enumeró y reiteró su compromiso de “servir a la Argentina desde donde me encuentre”.

Conversó con la intendenta de San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla (Foto: Nicolas Nuñez)

“Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, reflexionó. Asimismo, destacó sus intenciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que le “gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha”.

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Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios: llegó en un vuelo separado al del presidente Javier Milei y el Gabinete nacional. El avión de la titular del Senado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo poco después de las 22, donde la recibió el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del traslado oficial hacia la capital tucumana volvió a poner en evidencia la distancia política entre ambos. La llegada de Villarruel se produjo horas antes del inicio de los actos centrales, y demostró una vez más la tensión que desde hace meses marca su vínculo con el primer mandatario.

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Milei pronunció su discurso frente a la Casa de Tucuman (Foto: Nicolas Nuñez)

Cada acto oficial evidencia la ruptura entre ambos. El 20 de junio, en el último evento al que concurrieron, volvieron a ubicarse por separado. Villarruel confirmó su presencia al acto pese a que el Presidente no la incluyó entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado lo anunció ella misma a través de sus redes sociales: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió en respuesta a un mensaje de una usuaria.

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La decisión de la compañera de fórmula de asistir de todas formas había sido anticipada por Infobae días antes, cuando fuentes de su entorno señalaron que tenía resuelto viajar al margen de la convocatoria oficial. La invitación de la Casa Rosada nunca llegó. Desde su círculo trascendió que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sí la habrían convocado, una versión que las autoridades provinciales desmintieron. Una voz oficial santafesina aclaró que, dada su investidura, Villarruel tendría lugar en el acto: “Será cuestión de lo que se hable con las áreas de protocolo”.

“Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos”, acusaron. Para el 25 de mayo, tampoco fue convocada por la gestión libertaria para asistir al tedeum en la Catedral Metropolitana.

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