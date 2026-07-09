Ciencia

La verdad sobre el agua fría y la digestión: lo que revelan los estudios

Distintas fuentes contrastan creencias de la medicina tradicional china con datos disponibles, que solo hallan cambios puntuales como contracciones gástricas temporales o incomodidad en cuadros específicos

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Una tetera vierte agua caliente en una taza, al lado una botella vierte agua fría en un vaso con hielo, separado por la palabra VS.
Una ilustración presenta el contraste visual entre agua caliente vertida desde una tetera en una taza y agua fría con hielo servida de una botella en un vaso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua fría no parece perjudicar la digestión de la mayoría de las personas, aunque las fuentes consultadas recogen matices entre creencias tradicionales y hallazgos puntuales.

Según Healthline, medio especializado en información sobre salud y bienestar, no hay pruebas sólidas de un riesgo general, mientras Vogue expone la postura de la medicina tradicional china, que sostiene que el calor favorece la digestión y el frío la dificulta.

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Tomar agua fría no se considera, con la información citada por los medios, un problema general para la digestión en personas sanas. La evidencia disponible apunta a efectos concretos y limitados, como cambios temporales en las contracciones del estómago o molestias en ciertos cuadros, no a un daño universal.

Infografía con ilustración de sistema digestivo humano y una persona bebiendo agua fría con hielo. Incluye gráficos y texto sobre digestión y temperatura.
La acalasia se asocia con mayor dolor tras consumir agua fría en ciertos estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Vogue, Sandra Lanshin Chiu, practicante de medicina tradicional china, resumió esa visión: “El calor favorece una digestión adecuada y el frío la dificulta”. La especialista añadió que, en la cultura china, es frecuente acompañar las comidas con agua tibia o caldo caliente en lugar de agua fría.

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Healthline ofreció otra lectura sobre la duda principal y señaló que no existe una base sólida para considerar el agua fría un riesgo para la mayoría. Esa fuente precisó que algunas ideas sobre una supuesta contracción del estómago o una peor digestión tras beber agua muy fría no cuentan con respaldo concluyente en los estudios citados.

Diversas instituciones médicas internacionales, como la Mayo Clinic, coinciden en que no existen pruebas científicas sólidas que demuestren que el agua fría altere negativamente la digestión en personas sanas.

Primer plano de dos vasos de agua sobre una mesa blanca: uno con vapor y el otro con hielo y condensación. Una persona pensativa está desenfocada al fondo.
La temperatura de la bebida puede influir en el apetito en observaciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Institutes of Health (NIH) también sostiene que, salvo en casos de afecciones puntuales como la acalasia o migraña, el consumo de agua fría no afecta el proceso digestivo ni representa un riesgo general para la salud gastrointestinal.

Qué se sabe sobre el agua fría y la digestión

Vogue citó un estudio de 2020 del European Journal of Nutrition sobre temperatura del agua, contracciones gástricas y apetito. Según la explicación recogida por ese medio, tomar agua helada redujo de forma temporal las contracciones normales del estómago frente al agua caliente en adultos sanos.

Tomar agua hidratación
El agua fría no muestra un perjuicio digestivo general en personas sanas

La misma especialista añadió en Vogue que quienes tomaron agua helada también comieron menos después, lo que sugiere que la temperatura del agua puede influir en la función estomacal. El texto no aporta más detalles metodológicos, de modo que el alcance de ese hallazgo queda limitado a esa observación en adultos sanos.

Chiu también defendió en la revista el uso de líquidos calientes al inicio de una comida. Según explicó, en esa tradición se considera que un caldo caliente ayuda a preparar el sistema digestivo para recibir alimentos y facilita la absorción de nutrientes.

Cuándo el agua fría puede resultar incómoda

Mujer con suéter azul sostiene un vaso de agua caliente mientras lo bebe en una sala iluminada por la luz natural, con plantas y estanterías de libros al fondo.
La medicina tradicional china asocia el calor con una mejor función digestiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos más citados por Healthline aparecen en situaciones específicas y en estudios pequeños o antiguos. Un trabajo de 1978 con 15 personas halló que el agua fría espesó la mucosidad nasal y dificultó su paso por las vías respiratorias.

Ese mismo artículo indicó que el agua caliente y la sopa de pollo ayudaron a respirar con más facilidad. A partir de ese contraste, el medio citado señaló que, ante resfriado o gripe, los líquidos calientes pueden resultar más cómodos que los fríos.

La fuente también citó una investigación de 2001 que apuntó al agua helada como posible desencadenante en personas con migraña. Además, un estudio de 2012 asoció el consumo de agua fría con más dolor en personas con acalasia, un trastorno que dificulta el paso de los alimentos por el esófago.

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Un estudio citado en 2020 vincula el agua helada con cambios transitorios en contracciones gástricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios posibles y límites de la evidencia

Healthline también reunió estudios que atribuyen ventajas puntuales al agua fría. Uno de 2012 indicó que tomarla durante el ejercicio puede ayudar a evitar el sobrecalentamiento y facilitar una temperatura corporal central más baja.

Otro estudio pequeño de 2014, con 12 participantes jóvenes, observó un descenso de la frecuencia cardíaca tras beber agua fría o a temperatura ambiente, pero no tras beberla a temperatura corporal. Ese mismo trabajo registró un aumento del gasto energético del 2,9% durante 90 minutos después de beber agua fría, aunque la propia fuente advirtió que no se trata de una base firme para promoverla como herramienta de adelgazamiento.

Mujer en un suéter azul vertiendo agua caliente desde una tetera eléctrica en una taza de vidrio, en una cocina luminosa con plantas sobre el alféizar de la ventana.
Las preferencias por agua fría o tibia se explican más por hábitos y síntomas que por una regla universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PubMed abordó otra cuestión y no evaluó la digestión como desenlace principal. Su estudio, con 23 participantes sanos, examinó cómo el agua fría altera la medición de la temperatura gastrointestinal mediante cápsulas telemétricas.

Según el artículo científico recogido en PubMed, la monitorización gastrointestinal se vio afectada de forma significativa por la ingestión de una bebida fría dos horas después de ingerir la cápsula, con una caída de 0,8 ± 0,2℃, y tres horas después, con una caída de 0,9 ± 0,2℃.

Tomar agua hidratación
Durante el ejercicio, el agua fría puede ayudar a evitar el sobrecalentamiento corporal

El trabajo también indicó descensos anómalos de la temperatura gastrointestinal en el 22% de los participantes hasta 12 horas después de ingerir la cápsula, una conclusión centrada en la medición térmica y no en un perjuicio digestivo general.

La información revisada por los medios citados apunta a que la elección entre agua fría, templada o caliente depende más de los síntomas, el clima y la preferencia personal que de una regla universal. Con los datos citados, no hay base para sostener que toda persona deba evitar el agua fría.

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