Revelan la razón histórica por la que un sector del periodismo español desprecia el Mundial de Messi: “No lo van a superar”

El periodista español del diario Sport David Bernabeu Reverter explicó quiénes y por qué odian a Lionel Messi: "No lo van a superar jamás"

Lionel Messi es muy conocido en el fútbol español. Y no es para menos, ya que se formó en el Barcelona, donde jugó a nivel profesional durante 17 años. En medio de una fuerte corriente que lo critica, un periodista catalán explicó por qué hay quienes no disfrutan de la vigencia del capitán argentino, que es el máximo goleador en la historia de los Mundiales y con su selección disputará los cuartos de final de la presente Copa del Mundo.

David Bernabéu Reverter del diario Sport, planteó en un reciente análisis por qué un sector del madridismo y del periodismo afín al Real Madrid se niega a reconocer el Mundial que está disputando Messi a sus 39 años. Su tesis: la herida que el Barça del argentino les infligió durante años es tan profunda que resulta imposible de cerrar.

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El punto de partida de Bernabéu Reverter es el partido entre Argentina y Egipto, que terminó 3-2 con remontada incluida. Messi marcó el gol del empate - octavo del torneo- y fue decisivo en la jugada del 1-0, cuando asistió a Cristian Romero.

Al final del encuentro, el capitán egipcio Mohamed Salah reconoció públicamente la superioridad del crack rosarino. "Egipto ha hecho todo lo posible, pero es que en Argentina juega un tipo que se llama Leo Messi y que está absolutamente por encima de todos los demás", declaró el delantero del Liverpool, según recogió el periodista que aparece junto a un joven Messi en su foto de la red social X.

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David Bernabeu Reverter con un joven Lionel Messi en sus inicios como profesional en el Barcelona (@DBR8)

Esa frase de Salah, rival directo y uno de los mejores jugadores del planeta, sirve a Bernabéu Reverter para contextualizar lo que considera una anomalía del debate futbolístico español: que un futbolista de 39 años sea la figura de un Mundial y que una parte del periodismo deportivo de su país se empeñe en no reconocerlo.

“¿Quién pensaba que con 39 años Messi pudiera ser la figura de este Mundial? Yo creo que no se lo esperaba absolutamente nadie", afirmó. Y añadió que ese asombro, en lugar de traducirse en admiración, alimenta en ciertos sectores una resistencia que tiene raíces históricas y emocionales muy concretas.

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Para Bernabéu Reverter, la clave del rechazo es que El Barça de Messi, de Xavi Hernández, de Andrés Iniesta y dirigido por Pep Guardiola causó un daño al madridismo que, a su juicio, no tiene reparación posible. “Ganarán 15 Champions más y no lo van a superar. Por más Champions que ganen, no superarán el daño que les hizo el mejor Barça de la historia”, señaló con rotundidad.

Ese argumento lo sostiene sobre una premisa: la grandeza de aquel equipo fue tan aplastante que dejó una marca indeleble en la identidad del madridismo. Y esa marca, según el comunicador, se proyecta ahora sobre Messi de forma irracional. "El daño que llevan dentro es tan grande que ahora, en lugar de reconocerle los méritos a Leo Messi, se dedican a embadurnar su figura y a desprestigiar su carrera permanentemente", afirmó.

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David Bernabeu Reverter en el Camp Nou antes de su remodelación. El templo donde Messi brilló durante 17 años (Instagram: @dbrfutbol)

El periodista también señaló a “un sector del periodismo relacionado directamente con el madridismo” como parte activa de esa campaña de descrédito. Según su análisis, esa corriente busca instalar en la opinión pública la idea de que los logros de Messi son producto de la suerte o de favoritismos, y no de su talento.

El análisis gana peso cuando se contrasta con el tratamiento que recibió Cristiano Ronaldo en este mismo Mundial. El portugués, de 41 años, fue eliminado ante España (0-1) en los octavos de final, en una actuación en la que no logró generar peligro real sobre la portería de Unai Simón. Su equipo, según el periodista catalán, “ha jugado sus partidos casi con diez cada vez”. La comparación es explícita: mientras a CR7 se le tributan homenajes y reconocimientos al final de su carrera, a Messi se le aplica el rasero opuesto.

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Los números del argentino en el torneo refuerzan ese contraste. Con ocho goles en siete partidos, Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales masculinos y femeninos, con 21 tantos totales en la competición. Argentina avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Suiza este sábado en Kansas City.

“Ha sido Maradona cada tres días”, sintetizó Bernabéu Reverter para cerrar su valoración sobre lo que está haciendo el rosarino. Una afirmación que sirve para ilustrar por qué Lionel Messi es tan gravitante en este Mundial para la selección argentina.

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