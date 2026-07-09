Un experto de Harvard advierte sobre los ultraprocesados y su daño al sistema inmune

Un análisis vinculada alimentos ultraprocesados, con 22 metabolitos relacionados con estrés metabólico y disfunción mitocondrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de comida ultraprocesada se consolidó como una práctica habitual en la vida moderna. Aunque existe información sólida sobre sus efectos perjudiciales, este tipo de oferta industrial sigue ocupando un lugar central en la dieta diaria de millones de personas. El doctor William Li, formado en la Universidad de Harvard, advierte que el cuerpo humano no está adaptado para asimilar estos comestibles, lo que supone un riesgo directo para la salud.

Según el especialista, estas preparaciones abundan en aditivos, grasas saturadas, azúcares refinados y sal, ingredientes que solo aportan calorías vacías sin valor nutricional. En declaraciones citadas por la revista Men’s Health, señala que la industria alimentaria potencia el atractivo de estos productos mediante etiquetas como “sin azúcares añadidos” o “light”, lo que dificulta que los consumidores reconozcan su impacto real.

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Una amenaza global disfrazada de salud

Investigaciones citadas por el médico William Li señalan que las dietas ricas en productos industriales se asocian con disfunciones metabólicas y desequilibrio del ecosistema intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Li destaca que los productos industrializados están diseñados para captar la atención y estimular el deseo de consumo. Las empresas del sector emplean estrategias de mercadeo que ocultan los riesgos reales, recurriendo a mensajes que sugieren beneficios inexistentes.

Estos comestibles contienen componentes como azúcares refinados, colorantes, aromatizantes artificiales y emulsionantes, junto a otros aditivos que, según el experto, “tu cuerpo simplemente no está diseñado para procesar, lo que afecta a tu sistema inmunitario y lo hace muy vulnerable”. El consumo frecuente altera el funcionamiento biológico normal y aumenta la exposición a enfermedades de curso crónico.

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En línea con estas advertencias, una revisión publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition detectó que la ingesta de ultraprocesados genera una “firma metabólica” en sangre asociada a condiciones de salud adversas. El estudio identificó 22 metabolitos circulantes vinculados a este tipo de alimentos, incluidos lípidos relacionados con el estrés metabólico y la disfunción mitocondrial, procesos que pueden afectar la función inmunológica.

Más allá del peso: el impacto en las defensas

Para el doctor William Li, uno de los errores más frecuentes es asociar la alimentación solo al control del peso corporal. “La dieta influye en el sistema inmunitario, y los alimentos ultraprocesados son uno de los principales factores que lo alteran”, advierte en la publicación.

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Explica que la base de estos comestibles incluye ingredientes que el cuerpo no reconoce como naturales. Las investigaciones citadas por Li muestran una clara asociación entre dietas ricas en productos industriales y un mayor nivel de inflamación, disfunciones metabólicas y alteraciones intestinales.

El doctor William Li, citado por Men’s Health, sostiene que estos productos concentran aditivos, grasas saturadas, azúcares refinados y sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Casi el 70 % de tu sistema inmunitario se encuentra, de hecho, en el intestino”, recuerda el especialista. Según el artículo de Men’s Health, este desequilibrio en el ecosistema intestinal puede provocar fatiga, recuperación más lenta y una mayor frecuencia de enfermedades.

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Evidencia científica y riesgos para la salud pública

El portal de salud informa que una investigación reciente, con datos de más de 10 millones de personas, establece una relación entre el consumo elevado de comida industrializada y un riesgo incrementado de padecer hasta 32 episodios graves de salud. Entre los problemas asociados figuran cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos pulmonares, afecciones mentales y muerte prematura.

El doctor William Li enfatiza que “la alimentación puede fortalecer tu organismo o ir en su contra, y tu sistema inmunitario está atento a cada decisión que tomas, así que trátalo como se merece”. Aunque reconoce que no siempre es sencillo evitar este tipo de productos, insiste en que su consumo debe ser la excepción y no la regla. Los datos publicados por Men’s Health y los resultados de investigaciones recientes refuerzan la importancia de reducir la exposición a estos comestibles para proteger el bienestar general.

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Las conclusiones del especialista respaldan la necesidad de priorizar una alimentación basada en productos frescos y naturales. Elegir alternativas menos procesadas y examinar los ingredientes resulta esencial para mantener el equilibrio del organismo y disminuir la vulnerabilidad frente a enfermedades.