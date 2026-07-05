Sociedad

Posibles lluvias aisladas en el AMBA y 11 provincias bajo alerta por frío extremo: el pronóstico del tiempo para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que entre la tarde y la noche de hoy podrían desarrollarse precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las previsiones para el resto del país

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN indicó que a la tarde se esperan lluvias aisladas en el AMBA, con temperaturas frías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este domingo una jornada marcada por temperaturas bajas y la posibilidad de que se presenten lluvias aisladas, con un cambio de condiciones previsto para el inicio de la semana.

De acuerdo con el pronóstico del organismo estatal, la mañana en el AMBA se presenta con neblinas y muy bajas posibilidades de precipitaciones, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 12°C, acompañada de lluvias durante la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones aisladas de hasta 70%.

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Para este lunes, el SMN prevé una mejora en el tiempo con bancos de niebla y nubosidad variable en la madrugada y la mañana, sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 13°C, mientras que el viento rotará del este al sur con velocidades entre 13 y 31 km/h. A partir del martes, el organismo pronostica el regreso del sol y una marcada caída en la temperatura mínima, que alcanzará 3°C, aunque la máxima se mantendrá en 16°C.

El miércoles y jueves continuarán las condiciones estables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores, con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas entre 6°C y 7°C, y máximas de hasta 17°C. Los vientos soplarán del sector norte y noreste, sin ráfagas significativas.

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Cuadro con pronóstico de tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: siete días con iconos de clima, temperaturas, viento y probabilidad de lluvia
El pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla la probabilidad de precipitaciones y las temperaturas máximas y mínimas para siete días.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que hacia el viernes y el sábado se mantendrán las temperaturas frescas, con mínimas en torno a 7°C y máximas de 12 a 13°C, bajo condiciones de nubosidad variable y sin precipitaciones previstas. El viento permanecerá leve y de dirección variable.

El parte oficial del SMN destaca la ausencia de fenómenos meteorológicos adversos para la semana, anticipando un panorama estable tras las lluvias de hoy. Según el organismo, las condiciones serán favorables para actividades al aire libre a partir del martes, con temperaturas típicas del invierno porteño.

Entre los datos de mayor interés, el lunes se prevé el registro de nieblas matinales y el martes se espera la temperatura mínima más baja de la semana, con sólo 3°C.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta Punta Indio. Hacia la tarde, también habrá precipitaciones en el sector norte bonaerense.

Para mañana, se esperan grandes bancos de niebla en el norte y centro, por lo que se recomienda extremar precauciones a la hora de conducir. Luego, y hasta el fin de semana próximo, se espera una nubosidad variable, con mayor caudal de nubes en el sur.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con regiones en verde, amarillo y naranja, texto "SAT Temperaturas Extremas por Frío" y "Fecha de emisión: 04/07/2026 17:52h"
Un mapa de Argentina del Sistema de Alerta Temprana (SAT) indica las zonas con temperaturas extremas por frío.

Por otro lado, el SMN señaló que un total de 11 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Las implicadas son Chubut, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Además, en el sector centro-sur de Córdoba la misma asciende a naranja, donde el efecto de peligro hacia los grupos de riesgo es aún mayor. En estos casos, el organismo climatológico recomienda:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
Mapa meteorológico de Argentina con zoom en la Patagonia, indicando zonas de alerta por viento; incluye fechas Domingo 5, Lunes 6, Martes 7 y hora de emisión
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica alerta por viento en la provincia de Tierra del Fuego y gran parte de la Patagonia argentina para el 5 de julio de 2026.

En tanto, la provincia de Tierra del Fuego está bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo que se solicita mantenerse a resguardo, retirar y asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

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