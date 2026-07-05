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Un nuevo estudio Relaciona mayor vitamina C con mejor salud cerebral en adultos mayores

Científicos japoneses detectaron que quienes tienen este nutriente en sangre muestran una estructura cerebral más robusta y una conectividad superior en áreas clave para la memoria. Aunque insisten en la necesidad de más investigaciones

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Persona comiendo sopa de pollo con choclo, rodeada de naranjas, aguacate, aguaymanto, frutos secos, jengibre, cebolla y ajo en una mesa de madera
Un estudio observacional en Japón analizó sangre y resonancias magnéticas de 2.044 adultos de 64 años o más y halló que niveles bajos de este nutriente se vinculan con menor volumen cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos en Japón reportó una asociación entre los niveles de vitamina C en sangre y el estado de la estructura cerebral en adultos mayores, según un estudio publicado en la revista PLOS One y difundido por el portal científico ScienceDaily. El trabajo, que analizó muestras y estudios de resonancia magnética de más de 2.000 personas mayores de 64 años, halló que quienes tenían menor concentración de este nutriente presentaban tanto un menor volumen de materia gris como una conectividad menos eficiente entre regiones cerebrales relacionadas con la memoria y la atención.

La investigación, liderada por la investigadora Haruka Nagaya de la Universidad de Hirosaki, observó que la relación entre el ácido ascórbico y la salud neuronal se mantiene incluso cuando se consideran factores como la edad, el nivel educativo o la actividad física.

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Según los autores, los hallazgos refuerzan la hipótesis de que una dieta equilibrada podría contribuir a preservar las capacidades cognitivas a medida que avanza la edad, aunque no permiten afirmar que la vitamina C sea una protección directa frente al envejecimiento cerebral.

Los científicos descubren una sorprendente relación entre la vitamina C y la salud cerebral

Infografía sobre vitamina C y salud cerebral con ilustraciones de un cerebro, moléculas, frutas, neurona, una balanza, personas y un plato de alimentos.
Una infografía detalla los hallazgos de un estudio japonés que relaciona los niveles de vitamina C en sangre con la salud cerebral en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se basó en una amplia cohorte de adultos mayores japoneses, a quienes se les practicaron análisis de sangre y estudios de imagen cerebral. El equipo evaluó 2.044 participantes en total. Se utilizó resonancia magnética para medir el volumen de materia gris y blanca, considerando las variaciones individuales del tamaño cerebral. También se examinó la conectividad en la red neuronal por defecto, un sistema de regiones interconectadas fundamental para la atención y la memoria autobiográfica.

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Según detalló ScienceDaily, “los participantes con niveles plasmáticos más bajos de vitamina C tendían a presentar un menor volumen de materia gris y una conectividad más débil” en esta red cerebral clave. Este patrón se mantuvo incluso después de ajustar los datos por variables sociodemográficas y de estilo de vida. Los resultados añaden evidencia a la creciente literatura que vincula la nutrición con la función cerebral en la vejez.

La publicación en PLOS One aclara que estos resultados no prueban que la vitamina C cause directamente los cambios estructurales observados en el cerebro, pero sí fortalecen la hipótesis de que la dieta desempeña un papel relevante en el envejecimiento cognitivo. El descubrimiento de una correlación sólida entre este micronutriente y la integridad cerebral abre nuevas preguntas sobre las posibles estrategias alimentarias para proteger la salud mental en adultos mayores.

Estructura cerebral más sana y conexiones neuronales más fuertes

Perfil de una persona adulta mayor con el cerebro translúcido, mostrando conexiones neuronales, ondas de sonido y el oído, en un entorno difuso.
El estudio encontró en adultos mayores que una menor concentración plasmática del micronutriente se relacionó con conexiones más débiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Hirosaki se suma a una tendencia internacional que explora el impacto de los micronutrientes sobre las capacidades cognitivas. Estudios previos ya habían sugerido que un mayor consumo de alimentos ricos en vitamina C se asocia a un menor riesgo de deterioro cognitivo, aunque pocos trabajos habían evaluado los niveles de este compuesto directamente en sangre y su relación con la anatomía cerebral.

El nuevo análisis combinó técnicas avanzadas de resonancia magnética y exámenes bioquímicos para cuantificar tanto la materia gris como la blanca, y para determinar la cantidad de ácido ascórbico en plasma de cada voluntario. Los investigadores observaron que “los niveles bajos de vitamina C se asociaron con una reducción de la materia gris y una menor conectividad en la red neuronal por defecto”, según los datos publicados.

El equipo liderado por la científica enfatizó que se trata de un estudio observacional, por lo que no es posible establecer una causalidad definitiva. “Futuros trabajos deberán considerar no solo los niveles de vitamina C a lo largo del tiempo, sino también otros factores de estilo de vida y dieta, así como participantes de distintas procedencias”, señalaron los autores.

Alimentación diaria y salud cerebral

Mujer mayor de cabello gris sentada en una mesa, sonriendo mientras sostiene un tenedor y un cuchillo frente a un plato con pollo, brócoli, zanahorias y quinoa.
Los investigadores advierten que no hay evidencia para recomendar suplementos de forma generalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus conclusiones, los autores hicieron hincapié en la influencia de los hábitos alimentarios sobre el cerebro. Tomohiro Shintaku, coautor del estudio, afirmó que el análisis muestra que “niveles elevados de vitamina C en plasma se relacionan con una mejor preservación de la conectividad estructural en la red neuronal por defecto, una red cerebral esencial para la función cognitiva”.

La publicación en PLOS One plantea la hipótesis de que una dieta rica en vitamina C podría contribuir a prevenir el deterioro cognitivo en la población mayor. No obstante, los autores advierten que aún no existen pruebas suficientes para recomendar suplementos de este nutriente de manera generalizada, e insisten en la necesidad de más investigaciones para aclarar los mecanismos biológicos implicados.

La comunidad científica internacional sigue avanzando en el estudio de los vínculos entre nutrición y función cerebral, con el objetivo de identificar intervenciones seguras y efectivas para mantener la salud mental durante el envejecimiento.

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