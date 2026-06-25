¿Cuál es la presión ideal para cada edad? El número que ayuda a prevenir infartos y ACV

Organizaciones como la American Heart Association sostienen que superar 120/80 milímetros de mercurio eleva el riesgo cardiovascular y renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la presión arterial por debajo de 120/80 mmHg es la principal recomendación de las guías médicas internacionales para adultos, independientemente de la edad. Este valor, que representa la fuerza de la sangre sobre las paredes arteriales, se considera óptimo tanto para personas jóvenes como mayores.

Según la American Heart Association (AHA), citada por la revista estadounidense VeryWell Health, superar el umbral de 120/80 mmHg incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. La probabilidad de complicaciones aumenta a medida que avanza la edad y con factores como obesidad, diabetes o tabaquismo.

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¿Qué significan los números de la presión arterial?

Una infografía detalla la presión arterial normal de 120/80 mmHg, su interpretación y los factores de riesgo y prevención, según recomendaciones de guías médicas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión sistólica (el número superior de la lectura) indica la presión cuando el corazón late, mientras que la presión diastólica (el número inferior) corresponde a la presión entre latidos. Ambos valores se expresan en milímetros de mercurio (mmHg) y son fundamentales para el diagnóstico:

Presión arterial normal: menos de 120/80 mmHg

Presión arterial elevada: 120-129 mmHg sistólica y menos de 80 mmHg diastólica

Hipertensión estadio 1: 130-139 mmHg sistólica o 80-89 mmHg diastólica

Hipertensión estadio 2: 140 mmHg o más sistólica, o 90 mmHg o más diastólica

La AHA detalló que estas cifras se mantienen estables en adultos sin distinción de edad ni sexo. La hipertensión sistólica aislada, donde solo la presión sistólica está elevada, es más frecuente en personas mayores, aunque los casos entre jóvenes han aumentado debido a la obesidad.

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¿Cómo varía la presión arterial en niños y adolescentes?

Durante la infancia, los rangos normales dependen de la edad, el sexo y la estatura. Según el Baylor College of Medicine, institución académica y médica ubicada en Houston, Texas, los adolescentes desde los 13 años comparten el mismo valor de referencia que los adultos: menos de 120/80 mmHg. En menores de 13 años, la presión se clasifica usando percentiles y se considera normal si está por debajo del percentil 90 para el grupo de edad, sexo y talla.

Un análisis de investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham halló que objetivos más estrictos para el valor superior de la lectura se relacionan con menor infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AHA recomienda utilizar calculadoras pediátricas para interpretar los valores, ya que una cifra fuera de rango debe analizarse en contexto. En niños pequeños, la hipertensión suele asociarse a enfermedades subyacentes como trastornos renales o endocrinos.

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Factores de riesgo y prevención: lo que muestra la ciencia reciente

Diversas condiciones pueden contribuir al desarrollo de hipertensión arterial. Entre ellas se encuentran la diabetes, el sobrepeso, el embarazo y los antecedentes familiares, así como hábitos poco saludables: consumo excesivo de sal, falta de ejercicio, tabaco y abuso de alcohol. Según el último informe de la AHA, una dieta rica en potasio y baja en sodio, junto con actividad física regular, puede reducir de forma considerable el riesgo de presión alta.

Otro análisis publicado por investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham mostró que apuntar a una presión sistólica menor de 120 mmHg reduce el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca de manera más efectiva que objetivos menos estrictos. A pesar de los posibles riesgos y costos adicionales, los autores concluyeron que el beneficio en la prevención de eventos cardiovasculares justifica mantener metas más bajas en la presión arterial.

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Recomendaciones para el control y tratamiento

Las guías diferencian presión elevada de hipertensión: el estadio 1 inicia en 130-139 o 80-89 y el estadio 2 en 140 o más o 90 o más, lo que orienta cambios de hábitos y medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medición regular de la presión arterial resulta esencial para detectar alteraciones desde etapas tempranas. La AHA sugiere tomar la presión en reposo, emplear un brazalete adecuado y repetir la medición en distintos momentos del día. Cuando la presión es levemente elevada, los especialistas aconsejan adoptar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio y abandonar hábitos perjudiciales como el tabaco.

Además, el tratamiento farmacológico suele iniciarse en casos de hipertensión en estadio 1 o 2, especialmente cuando existen otros factores de riesgo cardiovascular. Ante una crisis hipertensiva (presión superior a 180/120 mmHg), es indispensable buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria o alteraciones neurológicas.

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El control de la presión arterial, tanto en adultos como en niños, constituye una de las estrategias principales para preservar la salud cardíaca y renal durante toda la vida. La prevención y el diagnóstico oportuno permiten anticipar complicaciones graves, como infarto o accidente cerebrovascular.