Presión arterial alta, los cardiólogos revelan los hábitos que más la afectan

Cardiólogos advierten que gran parte de la sal diaria proviene de alimentos industriales y restaurantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido de la tensión arterial afecta a millones de personas en todo el mundo y suele pasar desapercibido. Especialistas en cardiología advierten que esta condición, apodada “enfermedad silenciosa”, carece de síntomas evidentes y puede derivar en eventos como accidentes cerebrovasculares, deterioro mental o daño renal. Las causas son diversas y, en muchos casos, prevenibles mediante cambios en la alimentación y el estilo de vida.

El efecto de los ultraprocesados y el sodio

La relación entre el consumo habitual de productos procesados y el incremento de la presión arterial es directa, según el Dr. Amnon Beniaminovitz, fundador y cardiólogo principal de Vivify Medical en Nueva York. “Más sal equivale a más sodio en la sangre, lo que a su vez atrae agua de los tejidos circundantes hacia los vasos sanguíneos y aumenta el volumen sanguíneo”, explicó en declaraciones recogidas por la revista estadounidense Prevention.

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Más del 70% del sodio que consumen las personas proviene de alimentos industriales y de restaurantes, incluidas categorías como panes, cereales y sopas enlatadas. Este tipo de dieta también favorece el sobrepeso, lo que incrementa la exigencia sobre el sistema cardiovascular. El Dr. Lawrence Phillips, cardiólogo y profesor asociado en NYU Langone Health, indicó que se observa una incidencia especialmente alta de presión elevada en pacientes con obesidad.

Para contrarrestar este efecto, los especialistas recomiendan priorizar alimentos frescos, ricos en potasio y magnesio, y adoptar esquemas alimentarios como la dieta DASH o la mediterránea, ambos asociados a un mejor control de la tensión.

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Los especialistas explican que la liberación persistente de cortisol y adrenalina puede mantener elevada la tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos de vida: inactividad, alcohol y estrés

La falta de movimiento figura entre los factores que más afectan el bienestar cardíaco. Permanecer inactivo favorece el exceso de peso y contribuye al endurecimiento de las arterias. “El ejercicio aeróbico regular es el mejor para la presión”, afirmó Beniaminovitz. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), se aconseja realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada semanal, como caminar rápido o nadar.

El abuso de bebidas alcohólicas también aumenta el riesgo. El Dr. Phillips puntualizó que el consumo compulsivo puede provocar presión arterial alta de manera crónica. Limitar la ingesta a una copa diaria en mujeres y dos en hombres, así como optar por alternativas sin alcohol, son prácticas recomendadas.

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El estrés sostenido mantiene la presión elevada debido a la liberación permanente de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Beniaminovitz subrayó la utilidad de técnicas como la respiración profunda, la meditación y el yoga para regular el impacto emocional.

Descanso, aislamiento social y condiciones médicas

Afecciones tiroideas, enfermedad renovascular o el síndrome de Cushing pueden aumentar la tensión si no se tratan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea obstructiva del sueño (AOS) y la mala calidad del descanso también constituyen factores relevantes. “El aumento de la obesidad ha generado más casos de apnea obstructiva del sueño”, indicó Phillips. Esta alteración reduce los niveles de oxígeno y obliga al organismo a elevar la presión como mecanismo compensatorio. Se calcula que la mitad de quienes conviven con hipertensión también sufre apnea durante la noche.

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El aislamiento social y la soledad desencadenan respuestas hormonales similares a las del estrés, elevando la presión y favoreciendo cuadros depresivos. “Somos seres sociales y necesitamos cierta interacción para funcionar óptimamente”, sostuvo Beniaminovitz en Prevention. Actividades grupales y el contacto frecuente con allegados contribuyen a reducir este riesgo.

Algunas patologías —como afecciones tiroideas, enfermedad renovascular o el síndrome de Cushing— pueden elevar la presión si no reciben tratamiento. Además, ciertos medicamentos habituales, como anticonceptivos orales o antidepresivos, tienen este efecto colateral, según la Clínica Mayo.

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Influencia hereditaria y control regular

Según cardiólogos, los episodios de ingesta compulsiva y el exceso sostenido pueden mantener elevados los valores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes familiares influyen en la aparición de la hipertensión. “Nuestros genes también interactúan con el entorno y podemos influir en ellos mediante nuestras decisiones”, señaló Beniaminovitz. Aunque la carga genética no se puede modificar, mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y controlar el estrés ayuda a retrasar el desarrollo de la enfermedad y a reducir la necesidad de medicación temprana.

La Asociación Americana del Corazón considera valores por encima de 120/80 mmHg como tensión elevada y superiores a 130/80 mmHg como hipertensión. Los especialistas insisten en la importancia de revisiones periódicas, ya que gran parte de la población desconoce que presenta esta afección.

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