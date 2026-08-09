El tenso cara a cara entre Yanina Latorre y Pampita por el fin de su vínculo con Pico Mónaco: “Arruinaron mi relación”

La modelo le hizo un pase de factura a la conductora

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El estudio de PH, Podemos Hablar (Telefe) se convirtió en escenario de un intercambio directo y sin filtros entre Yanina Latorre y Pampita Ardohain, quienes expusieron sus historias personales y sus posturas opuestas acerca de la infidelidad, el amor y el peso de la exposición pública. La conversación, guiada por Andy Kusnetzoff, avanzó entre confesiones, reproches y análisis sobre los límites de la vida privada en los medios.

La dinámica se activó cuando el conductor invitó a dar un paso al frente a quienes hubieran atravesado una infidelidad. Ardohain fue la primera en sincerarse: “Y yo creo que en reiteradas ocasiones, con distintas parejas. Soy una reincidente engañada. Esperemos que la racha se haya cortado y que de acá en adelante no se repita. Yo soy monogámica”.

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La conductora de SQP contrastó su realidad con vehemencia: “Yo estoy hace 32 años casada. No le meto los cuernos a mi marido, aunque vos no lo creas, pero no lo hago de buena, lo hago porque estoy cómoda y porque estoy bien”.

Como si fuera poco, Latorre no dudó en calificar a Pampita como “una eterna romántica. Ella vive enamorada del amor, del tipo, de la pareja”. La panelista profundizó: “Su búsqueda es encontrar un tipo que no la cag... Yo creo que es imposible esa búsqueda, pero igual seguí en la búsqueda. Le ponemos una carga mucho más pesada y negativa de lo que es una infidelidad. Mi papá tuvo un amante quince años hasta que se fue con esa mujer. Eso sí es imperdonable”.

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La conductora y la modelo expresaron sus opiniones sobre los vínculos

El debate escaló cuando Yanina opinó sobre la madurez emocional masculina: “Lo de Diego es una bol... total de un inmaduro para mí. Los hombres son inmaduros. Cuando un tipo se casa siempre dice: ‘Este no es el último agujerito que voy a visitar’. Nosotras nos casamos, queremos los pibes, la casa, cocinar, crecer, laburar. Un polvo para mí se perdona”.

Pampita rechazó la generalización: “No me gusta poner a los hombres en ese lugar. Ay, son bol... y cometen errores, no. Los tipos son igual de inteligentes que las mujeres. Toman una decisión, deciden qué priorizan y qué no”. Y sostuvo: “Para mí tienen el razonamiento para elegir, y si eligen es porque querían eso. No creo que por bol... lo hicieron, no. Las decisiones tienen consecuencias”.

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Con la tensión en aumento, Pampita insistió: “Tenemos las herramientas para decidir y ver el límite del bien y del mal. Amar es que no tenés ojos para otra persona. Amar es: ”esta es la persona que elegí, quiero dormir con esta persona, quiero hacer el amor con esta persona, es la persona que veo más linda del mundo, es la que quiero todo". Si no, no amás, si no estás en una cómoda: ay, amo, pero me gusta el de al lado. No”.

La modelo y la conductora expresaron sus puntos de vista sobre la infidelidad

Sobre el perdón y el significado de la fidelidad, Latorre planteó: “Para mí es más importante el proyecto de vida que un polvo. Hablo de un polvo, no hablo de un tipo que tiene una cosa sistemática o un engaño, ¿entendés? ¿Nunca tuviste una fantasía sexual con otro hombre? Yo miles y no siento que lo estoy cag.... El sexo es sexo para mí y el amor es amor”.

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El cruce sumó un nuevo eje cuando Yanina Latorre le preguntó a Pampita por su reacción ante la cobertura mediática de sus separaciones en un cara a cara: “¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya? O contamos”.

Pampita respondió tajante: “No me molesta. A veces yo estoy descolocada, y yo estoy con mi propia carga emocional. Ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente, no dormí toda la noche. Como que toda esa situación no estoy bien yo para enfrentarlo y dar mi mejor versión. Es todo un esfuerzo salir, explicar, contestar. Entiendo el juego, hace más de dos décadas que estoy en esto. No me enojo, capaz lo interpretan de enojo, pero yo estoy lidiando con mi propio dolor y capaz esos días me hubiera gustado estar tres semanas tirada en la cama, pero tengo que salir a laburar, tengo que levantarme”.

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El episodio más recordado ocurrió con la separación de Pico Mónaco: “Esa semana habían sido una reverenda mie... y me habían dado palo toda la semana”, dijo la modelo. La periodista defendió el rol de los medios: “No era palo, era contar una separación, no es contra vos”.

Pampita retrucó: “No, pero no estaba separada. Es más, creo que me terminé separando de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando, los medios la estaban arruinando. Fue uno de los detonantes”.

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En ese momento, la conductora discrepó: “¿Vos creés que los medios pueden arruinar un vínculo? Yo creo que no”. Lejos de esta postura, la figura de la moda reafirmó su postura: “Sí, por supuesto, si se ensañan y no te dan paz, no te dan un tiempo. Pero es que no te dan el espacio para que uno esté bien. Están todo el tiempo buscando el pelo al huevo y ya cuando uno viene con todo medio revuelto es como que están ensañados. Si dejaran en paz las cosas capaz funcionan. A veces estás harto”.

Para cerrar, Pampita sentenció: “No estás nunca preparado para eso, porque somos seres humanos. Es un grano en la relación y que a veces jode tanto que empieza a salir pus, vamos a decirlo metafóricamente. No es fácil estar expuesto mediáticamente y no todo el mundo tiene el cuero para aguantarlo. Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación”.

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