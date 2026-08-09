Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Associated Press/Julia Demaree Nikhinson)

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(Desde Washington, Estados Unidos) El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán lanzó un ultimátum a Estados Unidos para permitir la libre navegación del estrecho de Ormuz, un paso natural clave para el comercio internacional y las aspiraciones políticas de la administración republicana.

Mohammad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quebró la mesa de negociación con Washington al explicitar las cinco condiciones que exige Teherán para abrir Ormuz.

A través de un comunicado oficial publicado en la agencia estatal IRNA, Zolqadr anunció:

“Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá”.

La corrección del comportamiento significa:

Poner fin para siempre a la guerra y la agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Levantar el bloqueo naval y retirar sus fuerzas militares (navales y aéreas) de los alrededores de Irán. Pagar los daños y perjuicios de las dos guerras de agresión e imposición contra Irán sin ninguna reducción ni disminución. Levantar las crueles e ilegales sanciones contra la nación iraní. Liberar incondicionalmente los bienes congelados y robados del pueblo iraní“.

Mohammad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (Archivo)

El ultimátum de Zolqadr exhibe la fractura de poder adentro del régimen chiíta e implica un traspié político de JD. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que siempre apostó al diálogo permanente con Abbas Araghchi -canciller iraní- y Mohammad Bagher Ghalibaf, titular de la Cámara de Diputados de Irán.

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La Guardia Revolucionaria que integra Zolqadr nunca convalidó la línea de negociación de Araghchi y Ghalibaf cuando debatían las condiciones de la apertura de Ormuz con intermediarios de Qatar, Egipto y Turquía, que representan los intereses de la Casa Blanca.

Esta disputa palaciega entre la Guardia Revolucionaria y los políticos pragmáticos de Irán encabezados por Masoud Pezeshkian -presidente iraní-, Araghchi y Ghalibaf es el resultado de un profundo vacío de poder en la estructura religiosa-política del régimen.

Mojtaba Khamenei -líder religioso de Irán- está escondido y en pésimas condiciones de salud. Esa debilidad personal que condiciona las decisiones políticas de Khamenei, es aprovechada por la Guardia Revolucionaria que detenta el poder real en Irán.

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Desde esta perspectiva, la Guardia Revolucionaria implosionó la mesa de negociación con la Casa Blanca, que por consejo de Vance avalaba la estrategia de diálogo permanente con la línea pragmática del régimen iraní.

JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos (REUTERS)

“Estamos a mitad del juego. Estamos aplicando toda una serie de herramientas, herramientas diplomáticas, económicas y militares, para asegurarnos de obtener el mejor resultado para el pueblo estadounidense”, afirmó el vicepresidente de Estados Unidos cuando la Casa Blanca ya conocía el ultimátum iraní.

Ahora, Donald Trump enfrenta la difícil decisión política de ratificar la estrategia de Vance o aceptar los consejos de Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- que proponen una nueva escalada militar contra Irán ante el fracaso de las negociaciones.

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Irán no sólo intenta imponer cinco condiciones que el presidente de Estados Unidos no aceptará, sino que además pretende cobrar peaje en Ormuz y postergar las conversaciones acerca de su proyecto nuclear.

La opinión pública en Estados Unidos rechaza la guerra contra Irán -más del 50% de los consultados- y el bloqueo de Ormuz causa un efecto constante sobre el precio del barril del petróleo.

A menos de tres meses de los comicios de medio término, Trump necesita abierto el estrecho y exhibir un triunfo geopolítico frente a la república islámica.

Entonces, la advertencia del ala dura del régimen, puede conducir a una nueva ofensiva de Estados Unidos -junto a Israel-, que podría suceder en los próximos días.

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Trump cavila sus pasos. Su estrategia frente a Irán siempre ha sido similar: atacar con profundidad para después abrir una mesa de negociación.

Hasta anoche, el presidente de Estados Unidos se mantuvo en silencio, y es muy probable que hoy consulte con Vance, Rubio y Hegseth para definir la réplica al ultimátum iraní.