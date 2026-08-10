La visita de León XIV a la Argentina: el desafío para la política, las tres misas y la primera definición del papamóvil

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. (foto Vatican Media)

Guardar

La visita de León XIV a la Argentina todavía está a tres meses de distancia, pero los preparativos ya entraron en una etapa decisiva. La Iglesia terminó de montar una estructura específica para organizar el viaje, el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva avanzada para revisar los escenarios y cerrar aspectos del itinerario y el Gobierno nacional deberá terminar de definir el dispositivo con el que coordinará un operativo que involucrará a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Entre las primeras definiciones aparece un detalle que permite dimensionar la complejidad logística de la visita: habrá dos papamóviles. Toyota se ofreció a fabricarlos y donarlos y ya recibió las especificaciones técnicas de la Santa Sede. Serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.

PUBLICIDAD

El Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. En cada uno de esos lugares habrá una misa multitudinaria. En Buenos Aires, la celebración está proyectada en el Monumento de los Españoles, en Palermo; en Luján será en torno del santuario; y en Córdoba se trabaja sobre el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.

La zona del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo

Pero detrás de los altares, los papamóviles, los escenarios y las multitudes empieza a aparecer un desafío bastante más complejo. La presencia durante cuatro días del jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano obligará a trabajar conjuntamente a administraciones que pertenecen a espacios políticos diferentes y que durante los últimos años mostraron enormes dificultades para construir mecanismos estables de cooperación.

PUBLICIDAD

El presidente, el papa León XIV, Karina Milei -que tendrá un rol clave en la organización del viaje-

Javier Milei es libertario; Jorge Macri gobierna la Ciudad desde el PRO; Axel Kicillof conduce la provincia de Buenos Aires desde el peronismo; y Martín Llaryora pertenece al peronismo cordobés, distanciado de la conducción formal del PJ. Durante la visita, los cuatro deberán formar parte, en diferentes momentos y con distintas responsabilidades, de un mismo engranaje institucional. No es un dato menor.

La visita de León XIV exigirá a la dirigencia argentina una plasticidad política que hasta ahora no abundó. Seguridad, movimientos del Pontífice, tránsito, servicios sanitarios, infraestructura, voluntarios, recepción de peregrinos y organización de concentraciones multitudinarias obligarán a coordinar decisiones entre Nación y las tres jurisdicciones. A eso se agregará un terreno mucho más delicado: el protocolo, las fotografías y el inevitable interés de cada administración por ocupar un lugar alrededor de un acontecimiento de enorme impacto público.

PUBLICIDAD

Para la Iglesia, el objetivo es mantenerse afuera de esas disputas. Las autoridades eclesiásticas consideran imprescindible la participación de los gobiernos locales y pretenden que cada uno tenga el espacio institucional que le corresponde. La seguridad del Pontífice será responsabilidad del Gobierno nacional, pero buena parte de la logística dependerá necesariamente de las administraciones locales.

Kicillof tendrá un papel inevitable durante la jornada en Luján. Llaryora será protagonista de la organización cordobesa. Jorge Macri tendrá bajo su jurisdicción las actividades que se desarrollen en la Ciudad. Y la Casa Rosada deberá conducir el dispositivo nacional y la relación institucional con la delegación vaticana.

PUBLICIDAD

La dimensión del desafío contrasta, por ahora, con las diferentes velocidades de la organización.

Del lado de la Iglesia, el esquema ya tiene nombres, funciones y responsabilidades precisas. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

PUBLICIDAD

El coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.

El organigrama baja después a áreas específicas: Gonzalo Zavala tiene a su cargo Logística e Infraestructura; Federico Desteffaniz, Voluntarios; el padre Máximo Jurcinovic, Comunicación; Marcelo Cancelliere, Recursos; Constanza Levaggi, Contenidos; y Pedro Inzaurraga, Liturgia y Eventos. A ese último sector se agrega Rodrigo Martínez como responsable del equipo de Liturgia.

PUBLICIDAD

La precisión de la estructura permite entender la magnitud de lo que se está preparando. Hay responsables para conseguir recursos, reclutar voluntarios, montar escenarios, organizar las celebraciones y administrar la comunicación de un viaje que movilizará a decenas de miles de personas y que estará sometido a exigencias específicas de la Santa Sede.

Roma interviene hasta en los detalles. Las dimensiones de los altares, las características de los escenarios, el sonido y la infraestructura de las celebraciones deben ajustarse a especificaciones vaticanas. Sobre esos parámetros ya comenzaron a solicitarse presupuestos. No existe margen para montar libremente una escenografía: una parte de las decisiones se toma en la Argentina y otra requiere la aprobación de la Santa Sede.

PUBLICIDAD

Ese mecanismo tendrá una instancia fundamental a fines de agosto.

El nuncio Michael Banach, junto al presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

Para entonces está prevista la llegada a Buenos Aires de una nueva avanzada del Vaticano, más numerosa que la anterior y encabezada por monseñor José Salas, un sacerdote mexicano que tiene a su cargo la organización de los viajes papales dentro de la estructura de la Santa Sede.

PUBLICIDAD

Salas es uno de los hombres clave de la preparación. La Secretaría de Estado vaticana cuenta con una oficina dedicada específicamente a los viajes internacionales del Pontífice y el religioso mexicano es quien encabeza las misiones que revisan sobre el terreno las condiciones para esas visitas.

No vendrá solo. Se espera que la delegación incluya funcionarios de la Secretaría de Estado, un representante de la Sala de Prensa del Vaticano y miembros vinculados con la seguridad del Papa. Será, por eso, bastante más que una recorrida protocolar.

La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.

Para entonces, la Casa Rosada necesitará tener perfectamente identificados a sus interlocutores. Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.

La Iglesia tiene a Pizarro y un organigrama ya distribuido. El Vaticano tiene a Salas y su estructura especializada. El próximo paso será terminar de ensamblar esas dos organizaciones con el dispositivo estatal argentino y las administraciones locales.

Avanza el itinerario

En Buenos Aires, una de las decisiones más significativas fue abandonar la idea de utilizar la avenida 9 de Julio para la principal misa multitudinaria. Allí celebró Juan Pablo II durante su histórica visita de 1987, pero la fisonomía de la avenida cambió sustancialmente desde entonces. El Metrobús redujo los espacios disponibles y complicó las condiciones necesarias para montar una celebración de semejante magnitud.

La alternativa elegida es el Monumento de los Españoles. El lugar ofrece una superficie más abierta, mejores posibilidades para distribuir vallas y pantallas y una configuración que facilitaría la visibilidad del altar desde diferentes puntos.

Además de las tres misas masivas, existen otras propuestas que todavía deberán recibir la aprobación definitiva de Roma.

Una de ellas es un encuentro de León XIV con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.

No sería una convocatoria multitudinaria, sino una actividad más acotada, con representantes de los distintos sectores. Si finalmente es incorporada al programa, tendrá una inevitable repercusión política: León XIV llegará a una Argentina atravesada por los efectos de la reforma laboral y por una relación conflictiva entre el Gobierno y buena parte del sindicalismo.

Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. Tanto la UCA como River son, por ahora, propuestas y no actividades confirmadas.

También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad. Entre los lugares considerados aparece el Cottolengo Don Orione. Nuevamente, la eventual presencia del Papa tendría una lectura inevitable dentro de la coyuntura argentina por la tensión política que durante los últimos meses rodeó a las políticas destinadas al sector.

Sin embargo, la lógica vaticana excede esa discusión doméstica. Los viajes papales suelen incorporar actividades con personas vulnerables, enfermos, presos o comunidades alejadas de los grandes acontecimientos públicos. En ese mismo sentido se inscribe otra propuesta: una visita a la cárcel de Devoto. Ninguna de las dos actividades fue confirmada todavía por la Santa Sede.

El papa León tendrá contacto con los fieles en Buenos Aires y Córdoba

La Iglesia también comenzó a resolver el financiamiento y decidió involucrar formalmente a las comunidades católicas de todo el país. En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”. Todo lo recaudado tendrá como destino contribuir a los gastos de organización de la visita de León XIV. El documento lleva las firmas del presidente del Episcopado, Marcelo Colombo; el vicepresidente primero, el cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y el secretario general, Raúl Pizarro, quien además quedó como coordinador general de la visita.

En el mensaje, los obispos plantearon que la llegada de un Papa a la Argentina después de 39 años demandará un esfuerzo que excede ampliamente la preparación de las celebraciones religiosas. Enumeraron entre las necesidades la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización y la comunicación, y convocaron a cada comunidad a involucrarse en los preparativos. La colecta complementará el trabajo que ya realiza un equipo destinado a conseguir aportes de grandes donantes: la estrategia busca así combinar esas contribuciones con las de los fieles y extender la organización de la visita a parroquias y comunidades de todo el país.

La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”. La definición adquiere una dimensión particular en el escenario político argentino: el mensaje de unidad que el Episcopado busca colocar alrededor de la visita convivirá con un sistema político atravesado por fuertes niveles de confrontación.

También se trabaja en un concurso para elegir una canción de la visita y en la convocatoria de los voluntarios que participarán en cada una de las ciudades. Parte de esos equipos necesariamente serán locales, otra razón por la que la colaboración de las provincias y de la Ciudad será indispensable.

A medida que avance la organización, esa convivencia institucional adquirirá una dimensión cada vez más política.

Un encuentro con sindicalistas será leído a la luz de la reforma laboral. Una visita a una institución para personas con discapacidad quedará atravesada por el conflicto que protagonizó el sector. Una fotografía con Kicillof tendrá interpretación política. También una con Llaryora o Jorge Macri. Y cualquier ubicación protocolar de Villarruel será observada en función de su relación con Milei.

La reciente misa de bienvenida al nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, dejó una primera señal. Villarruel tuvo allí una presencia destacada, mientras que la representación del Poder Ejecutivo fue reducida. El episodio expuso hasta qué punto incluso una ceremonia religiosa puede quedar atravesada por las tensiones internas del poder.

La Iglesia pretende evitar ese terreno. Su posición es que cada gobierno haga su parte y ocupe el espacio institucional correspondiente, sin trasladar a la organización papal las disputas sobre quién aparece, dónde se sienta o quién consigue una fotografía.

El desafío excederá a la Iglesia

León XIV llegará a un país donde el Papa conserva una dimensión política, cultural y social que desborda ampliamente a la comunidad católica. Y llegará, además, en un momento en el que los principales gobiernos involucrados en su recorrido pertenecen a fuerzas que compiten entre sí.

La visita obligará a todos ellos a aceptar una regla elemental de cualquier viaje de Estado: la organización institucional tiene que estar por encima de las diferencias partidarias.

A fines de agosto, cuando José Salas aterrice nuevamente en Buenos Aires al frente de la avanzada vaticana, comenzará una etapa mucho más intensa. Los enviados de Roma recorrerán los lugares, revisarán las condiciones de seguridad y avanzarán en la definición de las actividades que entrarán en un programa comprimido en cuatro días.

Para entonces habrá una Iglesia con responsabilidades distribuidas, una estructura vaticana especializada, tres gobiernos locales dispuestos a participar y una administración nacional que deberá coordinar buena parte del operativo.

También habrá dos papamóviles en preparación, tres grandes misas proyectadas y una serie de actividades que Roma deberá terminar de aprobar.

Pero detrás de toda esa ingeniería habrá una prueba menos visible y probablemente más difícil: que libertarios, macristas y distintas expresiones del peronismo consigan durante cuatro días la plasticidad necesaria para compartir responsabilidades, coordinar recursos y administrar sus diferencias.

La visita de León XIV será un acontecimiento religioso histórico. Para la política argentina será, además, una prueba de madurez institucional: estar a la altura de una visita de Estado en la que, esta vez, el protagonista será otro.