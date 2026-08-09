España
Agregar Infobae enGoogle

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Imagen de archivo de un militar del Ejército de Tierra. (Marian León/Europa Press)
Imagen de archivo de un militar del Ejército de Tierra. (Marian León/Europa Press)
Guardar

El Tribunal Supremo ha condenado a tres meses y un día de prisión a un soldado del Ejército de Tierra, destinado en la Compañía del Mar (ULOG-24) de Melilla, que viajó en barco a Málaga sin autorización mientras estaba de baja médica. El tribunal ha impuesto además la suspensión de empleo, cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena, que es el mínimo legal previsto para este tipo de infracción militar, en aplicación del artículo 56 del Código Penal Militar.

El trasfondo de la historia arranca el 19 de febrero de 2025, cuando el soldado inició una baja médica por una dolencia de espalda, situación que acabó extendiéndose tras un posterior diagnóstico que alargaba la baja hasta el 4 de julio de ese mismo año. Durante ese periodo, la normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual de Melilla, salvo autorización expresa para ausentarse.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el 7 de mayo, el soldado salió de Melilla en barco rumbo a Málaga, regresando el 11 de mayo sin haber solicitado ni contado con permiso alguno para ello. El hecho fue documentado tanto por la declaración del propio militar como por testimonios de sus compañeros, reservas y pasajes del barco, y la confirmación del coronel jefe de la ULOG-24 de que no existía autorización.

Alegó que estuvo localizable, pero las pruebas lo desmienten

El proceso judicial se inició cuando el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, condenó al militar como autor de un delito consumado de abandono de residencia, recogido en el artículo 56 del Código Penal Militar. La defensa del soldado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que se había producido una vulneración de la presunción de inocencia, insuficiencia motivadora y errores en la valoración de los hechos probados. Argumentaron, entre otros motivos, que el soldado no se había sustraído al control de su unidad y que “permaneció localizable”, además de apuntar a la existencia de un error fáctico reconocido en una resolución judicial posterior.

PUBLICIDAD

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

La Fiscalía Togada se opuso al recurso, defendiendo que existía prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, para sostener la condena. El Tribunal Supremo, reunido el 14 de julio de 2026, ha desestimado todos los motivos de casación expuestos por la defensa.

Los magistrados han considerado que la ausencia de Bruno de su lugar de residencia, sin autorización y por un periodo superior a tres días, cumplía los requisitos del tipo penal, y que no cabía error ni en la aplicación de la ley ni en la valoración de los hechos. La sentencia ha confirmado íntegramente el pronunciamiento original y declarado de oficio las costas procesales.

Temas Relacionados

MelillaEjército de TierramilitaresEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

De los afectados, 14 fueron trasladados al Hospital IMED y 11 fueron derivados posteriormente a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante, según informó ‘Ahora Marina Baixa’

Un fallo en un espectáculo de fuegos artificiales en Castell de l’Olla de Altea (Alicante) deja 27 heridos

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”

Mario Tafalla, el astrónomo e investigador del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ha participado en el podcast de la OCU para explicar las pautas esenciales de seguridad ante el evento astronómico del próximo 12 de agosto

Los consejos de un experto para ver el eclipse: “Es muy peligroso usar trucos caseros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

ECONOMÍA

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas