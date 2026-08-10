El pilar del envejecimiento saludable empieza en los ojos: por qué cuidar la vista protege tu independencia

Las sesiones "Advocacy to Action: Europe 2026" de la IAPB vincularon la salud visual con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La doctora Vânia de la Fuente-Núñez sostuvo en Bruselas que la salud ocular debe incorporarse a las prioridades europeas de envejecimiento, educación y empleo. Advirtió que, para 2035, la mitad de los estudiantes que terminen la escuela podría tener miopía, con mayor riesgo de complicaciones visuales graves más adelante.

La especialista llevó ese mensaje a las primeras sesiones “Advocacy to Action: Europe 2026” convocadas por la IAPB, alianza global de salud ocular, que reunieron a responsables políticos, profesionales y defensores del sector para vincular la salud visual con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y sociales. Sostuvo que el envejecimiento saludable comienza mucho antes de la vejez y que el cuidado de la visión forma parte de esa trayectoria desde la infancia.

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De acuerdo con lo expuesto en esas sesiones, las decisiones que se tomen hoy sobre la miopía infantil condicionarán la visión de las personas durante toda su vida. El diagnóstico precoz y una progresión más acelerada incrementan la probabilidad de miopía alta y de complicaciones que amenazan la vista, entre ellas desprendimiento de retina, glaucoma y cataratas.

De la Fuente-Núñez sostuvo que las decisiones sobre la miopía infantil condicionarán la visión durante toda la vida y elevarán el riesgo de miopía alta. (Foto Vânia de la Fuente-Núñez)

Ese enfoque desplaza la discusión más allá del consultorio. La salud ocular, según la intervención de De la Fuente-Núñez, no es un asunto clínico aislado: impacta en la educación, en la participación laboral, en el envejecimiento saludable y en la capacidad de sostener sistemas de cuidados.

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La catarata sin tratar se asocia con caídas, depresión y mayor dependencia

También subrayó que la atención oportuna de la catarata puede ayudar a que las personas mayores se mantengan sanas y activas durante más tiempo. Cuando la pérdida de visión asociada a esa enfermedad no se trata, se la vincula con caídas, depresión, aislamiento social, deterioro cognitivo y una mayor dependencia de cuidados.

La salud ocular impacta en la participación laboral, la vida independiente y la presión sobre los hogares y los servicios de salud y asistencia social.

Las demoras en la atención tienen además consecuencias económicas y familiares. Pueden afectar la posibilidad de trabajar y de vivir de manera independiente, con más presión sobre los hogares y sobre los servicios de salud y asistencia social.

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En ese marco, la especialista agradeció el apoyo y la participación de las eurodiputadas españolas Idoia Mendia Cueva y Leire Pajín Iraola en una conversación orientada a instalar la salud visual dentro de la agenda pública europea.

La premisa de su intervención fue: las aulas de hoy reúnen a quienes serán los europeos de 80 años, 90 años e incluso 100 años del futuro. Desde esa perspectiva, el manejo temprano de la miopía se presenta como una inversión en envejecimiento saludable y no solo como una respuesta a un problema pediátrico.

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IAPB reúne a casi 300 organizaciones de salud visual en más de 100 países

La International Agency for the Prevention of Blindness se define como la voz global de la salud ocular y como una alianza que agrupa a casi 300 organizaciones del sector en más de 100 países. Su objetivo es eliminar la pérdida de visión evitable y construir un escenario en el que todas las personas tengan acceso universal a una atención oftalmológica de calidad.

La pérdida de visión por catarata sin tratar se asocia con caídas, depresión, aislamiento social, deterioro cognitivo y mayor dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza trabaja en incidencia pública a escala global y nacional para que el cuidado visual reciba atención política y recursos. También impulsa campañas de concientización, entre ellas el Día Mundial de la Visión y la iniciativa Love Your Eyes, con las que alcanza a decenas de millones de personas cada año.

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La organización conecta además a cientos de actores mediante grupos técnicos de trabajo y a través de su encuentro anual 2030 IN SIGHT LIVE, concebido para promover innovación y alianzas. A eso suma herramientas de aprendizaje y datos como Vision Atlas, que ofrece información actualizada para respaldar decisiones y acciones basadas en evidencia.

La meta fijada por la alianza para 2030 es que nadie sufra pérdida de visión prevenible o tratable y que todas las personas, en cualquier lugar, puedan acceder a servicios de atención ocular asequibles.

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