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El suplemento que mostró resultados prometedores para reducir el dolor de rodilla, según la ciencia

Una investigación publicada en Nutrients probó el efecto de la inulina en 117 pacientes con osteoartritis y encontró mejoras en el dolor y la fuerza muscular. Sin embargo, los autores piden estudios más amplios y prolongados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un un estudio de seis semanas con 117 adultos con osteoartritis, un prebiótico diario se vinculó con menos dolor y mayor fuerza muscular frente al placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio científico reveló que el consumo de un prebiótico podría tener el efecto de reducir el dolor asociado a la artritis de rodilla, según lo informó el medio especializado en salud Prevention. La investigación, publicada en la revista científica Nutrients, planteó nuevos interrogantes acerca de la posible relación existente entre la salud intestinal y los procesos de inflamación que afectan a las articulaciones.

El ensayo clínico, de seis semanas de duración, incluyó a 117 adultos con osteoartritis de rodilla. Los participantes se dividieron en cuatro grupos: uno recibió un suplemento prebiótico diario a base de inulina, otro completó un programa digital de fisioterapia y ejercicio, un tercero combinó ambas intervenciones, y el último recibió un placebo.

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Al finalizar la investigación, quienes tomaron el prebiótico mostraron mejoras en la fuerza de agarre y reducciones significativas del dolor.

El vínculo entre el intestino y la inflamación

Infografía con figura humana, sistema digestivo y rodilla ilustrados, bacterias, el número 117 y seis cuadros de texto con iconos y gráficos de barra.

En este sentido, la doctora Melissa Prest, nutricionista clínica y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética (AND) en Chicago, explicó al medio que los resultados “se suman a la creciente evidencia de que la salud intestinal puede influir en mucho más que la digestión, también en la inflamación y en cómo experimentamos el dolor”.

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También consideró que la alimentación no solo incide en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes o las cardiopatías, sino también en la percepción del dolor y el estado del microbioma intestinal.

En paralelo, la fisioterapeuta Karena Wu, especialista certificada en fisioterapia ortopédica y directora de la clínica ActiveCare Physical Therapy de Nueva York, explicó que “la salud general y el control de la inflamación están ligados a un intestino fuerte y a su barrera protectora, por lo que tomar un suplemento prebiótico para apoyar el intestino puede ayudar al cuerpo a manejar esa inflamación y el dolor”.

La inulina, el suplemento del estudio

Mujer con rostro contraído sobre esterilla de yoga, utiliza rodillo de espuma bajo su muslo, con botella de agua, en sala de estar.
El estudio repartió a 117 adultos con osteoartritis en cuatro grupos y comparó un prebiótico, un programa de ejercicios, la combinación y un control; los resultados favorecieron a la inulina, pero no permiten conclusiones definitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la especialista destacó las propiedades específicas de la inulina, la fibra prebiótica usada en el ensayo. Potencia la secreción del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), una molécula de señalización en los ejes intestino-cerebro e intestino-músculo.

“La secreción mejorada de GLP-1 puede ayudar a regular el dolor y reducir la degradación del cartílago en la articulación”, sostuvo Wu. La inulina se encuentra naturalmente en alimentos como cebollas, ajo, espárragos, avena, legumbres, bananas y alcachofas de Jerusalén.

Los posibles beneficios de los prebióticos, según informó Prevention, van más allá de la artritis de rodilla. Prest indicó que estos compuestos favorecen la regularidad intestinal, la función inmune y la salud metabólica. Pese a ello, no son aptos para todos: quienes padecen síndrome de intestino irritable (SII) o enfermedad inflamatoria intestinal (EII) deben consultar a un médico antes de incorporarlos, ya que podrían agravar los síntomas.

Limitaciones del estudio y recomendaciones

Ilustración del torso humano con el cerebro, el estómago y los intestinos iluminados en rojo y naranja; líneas negras emergen de los intestinos; un gráfico de pulso rojo sobre el cerebro.
La salud intestinal vuelve a escena en un ensayo sobre dolor de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el ensayo tiene alcances acotados. Prest subrayó que la muestra de 117 participantes es relativamente pequeña, que algunos no completaron el ensayo y que los investigadores no lograron explicar con precisión los mecanismos biológicos detrás de las mejoras en el dolor. “Se necesitan estudios más amplios y a largo plazo para confirmar estos hallazgos y determinar qué individuos tienen más probabilidades de beneficiarse”, señaló la experta en declaraciones al medio.

Wu, en cambio, hizo hincapié en señalar que los prebióticos no pueden ni deben considerarse un reemplazo para otros tratamientos que existen actualmente para la artritis. La aplicación de frío o de calor en zonas específicas, la acupuntura, los masajes y la realización de un programa de ejercicio físico con una frecuencia mínima de dos o tres veces por semana continúan funcionando como intervenciones indispensables para fortalecer la musculatura que rodea la articulación y para contribuir a mejorar tanto la movilidad como la estabilidad de la rodilla.

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